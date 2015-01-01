Die größten Hundemessen und tierischen Events 2026

2026 locken Hundemessen deutschlandweit: Von Karlsruhe über Magdeburg bis Dortmund erwarten Sie neue Trends, Expertenvorträge und unvergessliche Erlebnisse für Vierbeiner und Herrchen.

Auch 2026 ist wieder tierisch was los in Deutschland: Die Internationale Rassehunde-Ausstellung in Karlsruhe lockt viele Tausend Besucher an, während bei der Tierwelt Magdeburg ein mindestens ebenso vielfältiges Tier-Universum entsteht. Wann diese und andere Hunde-Events genau stattfinden und was es dort zu erleben gibt, darüber berichtet Ihr Team Hundefutter Vital in diesem Artikel. Als überzeugter Reico-Vertriebspartner stehen wir für alles ein, was unseren Vierbeinern guttut. Dazu gehört natürlich auch der fruchtbare Austausch mit anderen Herrchen und Frauchen.

Inhaltsverzeichnis

1. Was sind die größten Events rund um den Hund 2026?

2. Welche Hundemessen finden mehrmals im Jahr statt?

3. Nicht vergessen: Was muss ich auf Hundemessen beachten?

4. Lust auf ganz viel kostenloses Hundewissen?

Was sind die größten Events rund um den Hund 2026?

Ob neueste Produkte und Trends, alte Hunderassen, rasanter Hundesport oder Informatives zur Tiernahrung, Pflege, Zubehör, Training und Gesundheit: Auf Messen und Events wie „Mein Hund“ und „Dogs and Fun“ erleben Hundehalter, was gerade „in“ ist, zelebrieren aber auch die Tradition und erfahren handfeste Fakten. Was steht dieses Jahr an?

? „Mein Hund – Partner auf 4 Pfoten“, Straubing – 28. Februar bis 01. März 2026

Was gibt’s da? Vorträge mit vielen Infos und Neuigkeiten sowie ein vielfältiges, bunt gemischtes Rahmenprogramm

? „Stadtpfoten“, Hamburg – 28. Februar 2026

Was gibt’s da? Neues zu den Themen Tierschutz, Nachhaltigkeit und Innovation, speziell für Hundefans und alle Interessierten

? „Mein Hund“, Rosenheim – 28. und 29. März 2026

Was gibt’s da? Jede Menge Informationen aus Vorträgen von Experten sowie Vernetzungsmöglichkeiten plus neue Produkte bekannter und neuer Marken im Trend

? „Tierwelt Magdeburg“, Magdeburg – 11. und 12. April 2026

Was gibt’s da? Eine Ausstellung von Rassehunden und Rassekatzen, aber auch zahlreiche andere Tierarten vom Alpaka bis zu niedlichen Kleintieren

? „Dogs and Fun“, Dortmund – 08. bis 10. Mai 2026

Was gibt’s da? Verkaufsstände, Mitmach-Events und ein vielfältiges Programm über Hundefreunde auf der Hundemesse

? „Internationale RasseHundeAusstellung“, Rostock – 03. bis 04. Oktober 2026

Was gibt’s da? Über 250 verschiedene Hunderassen und mehr als 70 Aussteller machen diese Messe zur Pilgerstätte der Hundeszene und zum informativem Erlebnis

? „DüsselDog Days“, Düsseldorf – 24. und 25. Oktober 2026

Was gibt’s da? Alles über das liebste Tier des Menschen, mit vielen Ausstellern, Produkttestes und Möglichkeiten zum Austausch mit Gleichgesinnten

? „Internationale Rassehunde-Ausstellung“ (IRAS), Karlsruhe – 24. und 25. Oktober 2026

Was gibt’s da? Vielfältige Partner in Sachen Hundewohl präsentieren ihre Produkte & Dienstleistungen zum großen Event auf dem Messegelände

Welche Hundemessen finden mehrmals im Jahr statt?

Die „Messe4Dog“ und das Event „dieHundemesse“ zeigen, wie wichtig unsere Vierbeiner das ganze Jahr über sind. Beide Veranstaltungen laden mehrmals im Jahr zum Ausstellen, Stöbern, Entdecken und Vernetzen ein. Der Frühling und der Herbst sind die auserwählten Jahreszeiten, um den Hund auf jedem einzelnen Treffpunkt ins Rampenlicht zu stellen.

? „dieHundemesse“ – wo und wann?

Mittelrheinhalle in Andernach – 28.02. und 01.03.2026

Redbox Mönchengladbach – 28. und 29.03.2026

Stadthalle Troisdorf – 17.05.2026

Tanzsporthalle Brühl – 13.09.2026

Messepark Trier – 03. und 04.10.2026

Stadthalle Friedberg – 01.11.2026

Kloster Knechtsteden, Dormagen – 29.11.2026

? „Messe4Dogs“ – wo und wann?

Gut Basthorst – 14. und 15.03.2026 (mit Ralf Seeger)

Gut Emkendorf – 25. und 26.04.2026 (mit Alida Gundlach)

Gut Helmstorf – 12. und 13.09.2026 (mit Judith Pein)

Gut Pronstorf – 24. und 25.10.2026

Übrigens: Auf dem Portal Messen.de behalten Sie aktuelle Termine stets im Blick, nicht nur die aus unserem Artikel. Und sobald die Daten für neue Events 2027 oder 2028 feststehen, können Sie von dort aus direkt zur persönlichen Terminplanung starten. Der frühe Hund fängt die Wurst!

Nicht vergessen! Was muss ich auf Hundemessen beachten?

Eine frühe Reservierung ist oft mit einem Rabatt verbunden, sichert Ihnen aber auch bei großem Andrang den Eintritt. Tierische Gäste müssen immer den Impfpass mitbringen! Informieren Sie sich vorher, welche Impfungen erforderlich sind, damit Ihr Hund mit Ihnen zusammen einen spannenden Tag erleben darf. Denken Sie an die Ruhezeiten für Ihren vierbeinigen Gefährten, nehmen Sie sein liebstes Futter plus den Wassernapf mit und suchen Sie sich einen angenehmen Rückzugsort für die gemeinsame Pause.

Nehmen Sie als begehrtes Leckerli für zwischendurch MaxiDog Naturleckerli Pferd mit auf Reisen. Die knusprigen, gesunden Happen halten ihre Fellnase ganz gewiss bei Laune. Sie sind absolut bekömmlich, enthalten nichts als naturgesunde Nährstoffe und sind auch in den Varianten Lamm und Hirsch erhältlich.

Lust auf ganz viel kostenloses Hundewissen?

Wenn Sie dem Team Hundefutter Vital auf einem Infostand begegnen, dann machen Sie sich auf ein freundliches und informatives Gespräch gefasst, das die Ernährung Ihres Hundes im neuen, gesunden Licht erscheinen lässt. Alternativ – oder ergänzend dazu? – können Sie sich gern zu unserer absolut kostenlosen und unverbindlichen Futterberatung anmelden, die weder an Messetermine noch an bestimmte feste Termine gebunden ist. Hören wir voneinander?

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REICO Partner Hundefutter Vital

Frau Duangjan Kliem

Am Kaspersberg 35

63654 Büdingen

Deutschland

fon ..: 0 60 49 / 95 25 831

web ..: https://hundefutter-vital.com/

email : kontakt@hundefutter-vital.com

Hochwertiges Hunde- und Katzenfutter mit einer außergewöhnlich persönlichen Beratung. Willkommen beim Team Hundefutter Vital – Reico-Vertriebspartner der ersten Stunde.

Pressekontakt:

REICO Partner Hundefutter Vital

Herr Fabian Alber

Am Kaspersberg 35

06493 Ballenstedt

fon ..: 0 60 49 / 95 25 831

email : pr@allvitus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

