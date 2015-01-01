Hundemessen 2026: Die größten Events für Besitzer und Hunde

Von Fachvorträgen bis Showring: Deutschlands Hundemessen 2026 bündeln Wissen, Produkte und Begegnungen rund um Training, Zucht und Alltag.

Für Hundebesitzer, Züchter und Hundefreunde gehören Hundemessen zu den schönsten Gelegenheiten, um sich über Produkte, Trends, Ausstellungen, Rassehunde, Hundesport und Neuheiten zu informieren. Auch das Jahr 2026 bietet wieder zahlreiche Veranstaltungen in ganz Deutschland, die sich rund ums Thema Hund drehen und auf denen sich Gleichgesinnte austauschen können. Wir fassen für dich die wichtigsten Hundemessen 2026 zusammen.

Januar 2026: Jagd und Hund in Dortmund

Als Europas größte Jagdmesse ist die „Jagd und Hund“ ein beliebter Treffpunkt für die Jagd-Community. Die Messe Dortmund wird vom 27. Januar bis zum 01. Februar zum Zentrum der internationalen Jagd- und Outdoorbranche. Dich erwarten führende Marken, ein vielfältiges Angebot und modernste Jagdausrüstung. Erweitert wird das Programm durch ein breites Angebot, das sich rund um den Jagdhund dreht.

Februar 2026: „Mein Hund“ in Straubing

In der Messehalle Straubing findet am 28. Februar und 01. März die Hundemesse „Mein Hund – Partner auf 4 Pfoten“ statt. Die Öffnungszeiten erstrecken sich jeweils von 11 bis 18 Uhr und laden Besucher zu einem vielseitigen Rahmenprogramm ein, das den Fokus in diesem Jahr auf Vorträge legt.

Februar 2026: Stadtpfoten in Hamburg

Am 28. Februar öffnet die Hundemesse „Stadtpfoten“ von 10 bis 18 Uhr ihre Türen. Im Vordergrund der Messe stehen Nachhaltigkeit, Tierschutz und Innovation. In Hamburg-Altona erwarten Besucher daher nachhaltige Produkte, innovative Dienstleistungen und spannende Tierschutzprojekte.

März 2026: „Mein Hund“ in Rosenheim

Mit Expertenvorträgen, Netzwerkmöglichkeiten und Aktivitäten für Hunde und Besitzer lockt die Messe „Mein Hund“ in Rosenheim. Am 28. und 29. März lädt sie alle Hundefreunde zu einem spannenden Wochenende ein, das sich rund um den Hund dreht – von den neuesten Trends über Produkte bis hin zu Dienstleistungen fürs Tier.

April 2026: Tierwelt Magdeburg

Am 11. und 12. April entsteht in der Magdeburger Messehalle ein wahres Paradies für Tierfreunde. Die Tierwelt Magdeburg legt den Fokus auf Hunde, Katzen, Alpakas und Kleintiere. Zu den Highlights gehören vor allem die Rassehundeausstellung, die Rassekatzenausstellung, der Showring und der Streichelzoo.

Mai 2026: Dogs and Fun auf der Messe Dortmund

Vom 08. bis zum 10. Mai verwandelt sich die Messe Dortmund in ein großes Hunde-Paradies. Geplant sind Mit-Mach-Aktionen, ein umfassendes Showprogramm und Verkaufsstände mit breitem Angebot und günstigen Messepreisen. Hundebesitzer, Interessierte, Züchter und Händler treffen sich auf der Dogs and Fun jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Oktober 2026: Internationale RasseHundeAusstellung Rostock

Im Nordosten Deutschlands findet eine der größten Hundeveranstaltungen der Region statt: die Internationale RasseHundeAusstellung. Am 03. und 04. Oktober präsentieren sich auf der HanseMesse in Rostock von 10 bis 18 Uhr mehr als 250 Rassen sowie über 70 Aussteller – ein wahres Mekka für alle Hundefans.

Oktober 2026: DüsselDog Days in Düsseldorf

Im Blumengroßmarkt Düsseldorf findet die Hundemesse DüsselDog Days erstmals am 24. und 25. Oktober statt. Samstags öffnet das Event von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Tickets werden ab Mai erhältlich sein, sodass du deinen Besuch frühzeitig planen kannst.

November 2026: Internationale Rassehunde-Ausstellung in Karlsruhe

Der Landesverband Baden-Württemberg für Hundewesen e.V. organisiert am 28. und 29. November die 86. und 87. Internationale Rassehunde-Ausstellung in Karlsruhe. Die IRAS gehört zu den größten Hundemessen 2026 und verspricht auf dem Messegelände Karlsruhe ein spannendes Erlebnis für alle Hundefreunde.

Mehrfach im Jahr: Die Hundemesse und Messe4Dogs

„dieHundemesse“ bietet ein pfotenreiches Programm und umfasst zahlreiche Aussteller. Als Partner der Messe können wir mit Sicherheit sagen, dass sich ein Besuch im Frühjahr und Herbst auf jeden Fall lohnt. Tickets lassen sich im Voraus reservieren, sodass du dich nur noch für einen Termin entscheiden musst:

* 28.02. und 01.03. in der Mittelrheinhalle in Andernach

* 28. und 29.03. in der Redbox Mönchengladbach

* 17.05. in der Stadthalle Troisdorf

* 13.09. in der Tanzsporthalle Brühl

* 03. und 04.10. im Messepark Trier

* 01.11. in der Stadthalle Friedberg

* 29.11. im Kloster Knechtsteden in Dormagen

Auch die Messe4Dogs hat mehrere Termine geplant, an denen du verschiedenste Produkte für Hunde von Kleidung über Pflege bis hin zum Training entdecken kannst:

* 14. und 15.03. auf dem Gut Basthorst mit Ralf Seeger

* 25. und 26.04. auf dem Gut Emkendorf mit Alida Gundlach

* 12. und 13.09. auf dem Gut Helmstorf mit Judith Pein

* 24. und 25.10. auf dem Gut Pronstorf

Schon gewusst? Wenn du keine Hundemesse verpassen möchtest, kannst du den Messekalender von Messen.de im Blick behalten. Er zeigt dir eine Vielzahl von Messen an und bietet dir die Möglichkeit, gezielt nach Events in deiner Nähe zu suchen.

Tipps für deinen Messebesuch mit Hund

Möchtest du eine Messe mit deinem Hund besuchen, gibt es einiges zu beachten. Besonders schön wird das Erlebnis, wenn du Folgendes berücksichtigst:

* Sichere dir Tickets möglichst früh und informiere dich über Highlights, um deinen Besuch optimal zu planen.

* Denke an den Impfpass deiner Fellnase und bringe ihn mit zur Messe.

* Gönne deinem Hund bei längeren Besuchen immer wieder Ruhezeiten, zum Beispiel in ruhigeren Hallen oder in ruhigen Sitzbereichen.

* Bringe ausreichend Wasser und Leckerlis mit zur Messe, um deinen Hund während eures Abenteuers optimal zu versorgen.

Puro.pet: Hochwertige Tiernahrung online und auf Messen

Wie du siehst, warten 2026 zahlreiche Messen auf einen Besuch. Auch Puro wird wieder auf einer Vielzahl von Messen vor Ort sein. Wann und wo du uns persönlich treffen kannst, verraten wir dir noch im Detail. Behalte also am besten unseren Hundeblog und unseren Instagram-Auftritt im Auge.

Der Napf deines Hundes – egal ob kleiner Pudel oder großer Boerboel – soll nicht leer bleiben, bis du uns auf einer Hundemesse triffst? Dann empfehlen wir dir eine Bestellung in unserem Onlineshop. Hier kannst du unser gesamtes Sortiment überblicken und für deinen Liebling kaltgepresstes Trockenfutter, schmackhafte Hundewürste und gesunde Nahrungsergänzungsmittel entdecken.

Extratipp: Auch für deine Samtpfote haben wir kaltgepresstes Katzenfutter in Premium-Qualität.

Damit du problemlos das neue Lieblingsfutter für deinen Vierbeiner finden kannst, bieten wir dir praktische Probierpakete an – für Feinschmecker, aktive Zeitgenossen und empfindliche Hunde. Bestelle noch heute in unserem Onlineshop und überzeuge dich selbst von unseren delikaten Kreationen. Wetten, dass dein Hund seine nächste Mahlzeit kaum erwarten kann?

Übrigens: Jedes Messe-Event wird zu etwas ganz Besonderem, wenn der hessische Party-Veranstalter Finnegan-Events.de mitmischt und einzigartiges irisches Flair im Gepäck hat.

