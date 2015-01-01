  • Warum Hunde beim Gassi „nicht hören“ – der Grund liegt oft im Wohnzimmer

    Warum dein Hund draußen nicht hört? Marion Lindhof von Hunde Freude zeigt, wie Struktur & Ruhe zu Hause deinem Hund Orientierung und Gehorsam draußen geben.

    BildEschershausen / Weserbergland.
    Marion Lindhof von der Hundeschule „Hunde Freude“ (www.hunde-freude.de
    ) erklärt, warum viele Hunde draußen scheinbar „nicht hören“ – und wie das oft mit dem Alltag zu Hause zusammenhängt.

    Leinenziehen, Jagen oder plötzliches Ignorieren – die Probleme beginnen häufig nicht draußen, sondern im häuslichen Umfeld. Hunde lernen in den eigenen vier Wänden, wer Entscheidungen trifft, wie mit Ressourcen umgegangen wird und wann Ruhe selbstverständlich ist. Fehlt diese Struktur, fällt es Hunden schwer, draußen Signale umzusetzen oder sich zurückzunehmen.

    Besonders Hunde, die drinnen ständig im Mittelpunkt stehen, wenig Ruhephasen haben oder auf ständige Aufmerksamkeit konditioniert werden, zeigen draußen häufiger Unsicherheiten oder Jagdverhalten. Struktur im Alltag, klare Regeln und entspannte Ruhephasen sind deshalb der Schlüssel zu einem verlässlichen Rückruf und einer guten Orientierung am Menschen – egal, ob auf dem Spaziergang im Wald, auf dem Feld oder in der Stadt.

    „Es geht nicht um Schuldzuweisungen“, so Marion Lindhof, „sondern darum, zu verstehen, dass echtes Gehorsam- und Orientierungstraining immer im Alltag beginnt – nicht erst draußen auf der Wiese.“ Wer seinem Hund drinnen Sicherheit, Orientierung und klare Regeln vermittelt, wird draußen deutlich weniger Probleme haben.

    Über Marion Lindhof:
    Marion Lindhof ist Inhaberin der mobilen Hundeschule Hunde Freude in Eschershausen. Sie unterstützt Hundebesitzer:innen dabei, ihre Hunde mit Ruhe, Klarheit und konsequenter Führung zu erziehen. Ihr Ziel: harmonische Mensch-Hund-Teams, die im Alltag zuverlässig, entspannt und verbunden zusammenleben. Weitere Infos: www.hunde-freude.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hunde Freude
    Frau Marion Lindhof
    Am Krümpel 1
    37632 Eschershausen
    Deutschland

    fon ..: 015170033751
    web ..: http://www.hunde-freude.de
    email : info@hunde-freude.de

    Pressekontakt:

    Hunde Freude
    Frau Marion Lindhof
    Am Krümpel 1
    37632 Eschershausen

    fon ..: 05534 9416101
    web ..: http://www.hunde-freude.de
    email : info@hunde-freude.de


