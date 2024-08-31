Irischer Abend – der Frostsprenger in der Winterzeit

Ein Abend wie im Irish Pub: Musik, Guinness, Whiskey und herzhaftes Essen. Finnegan Events bringt Deko, Catering und Live-Feeling direkt zu dir – unkompliziert, stimmungsvoll, echt.

Wärme ist viel mehr als nur eine Temperatur – sie kommt erst richtig tief im Inneren an, wenn das Umfeld stimmt: wohltuende Gesellschaft, leckeres Essen, ein Drink wie ein magischer Feuerball, der sich vom Magen ausgehend in jede Körperzelle verbreitet …

Das Patentrezept heißt irischer Abend, und diese Zutaten sind dafür ideal:

* Echte irische Spezialitäten, ob flüssig oder fest

* Im besten Fall: original irische Live-Musik

* Deko irischer Abend mit Kleeblatt, Kobold & Co.

* Die Geselligkeit und Feierfreude der grünen Insel

* Freunde, Bekannte & Gäste, die nach Party lechzen

Noch optimaler wäre es, einen prall gefüllte Requisiten-Fundus für irische Abende zu haben. Plus einen Irland-Nerd, der schon so viele dieser Events hinter sich hat, dass die grüne Insel mit ihm zusammen den Raum betritt. Gibt’s nicht? Doch! Der Partyservice Finnegan Events ist der irische Frostsprenger, der aus dem deutschen Winter Eiswürfel für den Irish Highball macht – mit Whiskey, Limette und Soda.

Was ist typisch irisch – und wie kriege ich das?

Typisch irisch ist es, in einem gemütlichen Pub mit Freunden zu hocken, Irish Stew oder Shepherd’s Pie vor sich und dazu ein Guinness zu trinken. Typisch irisch ist aber auch, ausgelassen St. Patrick’s Day zu feiern, bei keltischer Musik und wildem Tanz. Genauso irisch wird’s beim Whisky-Tasting in fröhlicher Runde, während die Geschmacksnerven auf aromatische Abenteuerreise gehen.

_Kontrastprogramm zum Abend: der irische Morgen! Was frühstücken die Iren? _

_Das Full Irish Breakfast sorgt für einen deftigen Start in den Tag. Dazu gehören Eier, Bacon, Bohnen, gebratene Tomaten und Pilze. Dazu der Black & White Pudding – also endlich mal was Süßes? Weit gefehlt! Hinter dem appetitlichen Namen verbergen sich leckere Blut- und Leberwurstspezialitäten. Das ist alles ganz, ganz weit entfernt vom deutschen Marmeladenbrötchen. _

Dein irischer Abend – oder auch: dein irischer Tag – kann ebenso im kleinen, beschaulichen Rahmen stattfinden, wie im wilden Gewühl der Stadthalle. Obwohl Whiskey, Kilkenny, Baileys und deren Anverwandte heute kaum noch zur Party fehlen dürfen, waren über Jahrhunderte hinweg, bis 1970, die irischen Pubs zu St. Patrick’s Day geschlossen. Der 17. März ist ein traditionell kirchlicher Feiertag, den Exil-Iren und Irland-Fans rund um den Globus sehr viel stärker begießen als die Ureinwohner der grünen Insel.

_Absolut typisch irisch: Halloween! Bevor auch nur ein einziger Amerikaner an „All Hallows‘ Eve“ dachte, zelebrierten die alten Iren schon lange ihr Samhain-Fest am Abend des 31. Oktobers. Das altirische Wort bedeutet „Ende des Sommers“ und kennzeichnet den Zeitpunkt, wenn die Grenze zwischen den Lebenden und Toten besonders brüchig wird. Also geht’s fleißig ans Vertreiben der bösen Geister, sehr gern mit Hilfe lodernde Flammen, die nebenbei für behagliche Wärme sorgen. _

Wo bekomme ich die Ausrüstung für meinen irischen Party-Abend?

Die Gesamtausrüstung für den irischen Abend gibt es natürlich bei Finnegan Events, dem Spezialisten für alles, was irisch und des Feierns würdig ist. Das liefern wir:

* Unseren großen Erfahrungsschatz aus über drei Jahrzehnten

* Eine riesige Requisitenkiste mit deinen gewünschten Accessoires

* Irische Drinks, irisches Essen – sprich: das gesamte Catering

* Celtic & Irish Folk sowie moderne Hits für das lauernde Partyvolk

* Sämtliche Deko von den grünen Shamrocks bis zum lustigen Leprechaun

* Passend dazu: Biergarnituren, Hussen, Bühnentechnik, Theke, Zapfanlage, Cocktailbar, Personal … whatever you want!

Ob du nur ganz wenig von all diesen Dingen brauchst oder die ganze Irland-Palette: Sprich das Team von Finnegan Events darauf an.

Was ist typisch irische Musik?

Wenn die Fiddle erklingt und der Bodhrán den Rhythmus vorgibt, dann beginnt das Jucken in den Beinen. Heilung bringt nur eines: tanzen. Ein bisschen Milderung lässt sich auch durch Singen und Klatschen erzielen, falls das Sitzfleisch zu stark dagegen hält. Das ist typisch irische Musik – und darüber hinaus gibt es viele, viele weitere Facetten von emotionalen Balladen bis zur rhythmischen Tanzmusik.

Bei Finnegan Events gibt’s original irische Live-Musik oder die volle Dröhnung per Soundanlage. Unsere Musiker stehen schon in den Startlöchern, sie spielen fröhlich zur Hochzeit auf, machen das Stadtfest zum Party-Event und brechen mit ihren Klängen jedes Eis.

Auch der irische Stepptanz ist fest in der Kultur verwurzelt. Schnelle, hochpräzise Fußarbeit in Kombination mit einem steif gehaltenen Oberkörper und gerader Armhaltung – das ist echte Bühnenkunst. Als spannende Challenge auf dem irischen Abend schlagen wir vor, das nachzumachen, und für die mutigen Teilnehmer Haltungsnoten sowie entsprechende Belohnungen zu vergeben.

_Irische Musik – mehr als schöner Schall: Irland ist ein Land voller Klänge, vom Wind, der durch die Highlands streift bis zum Rauschen der Wellen an der steinigen Küste. Kein Wunder, dass die Iren der Musik eine so hohe Bedeutung zumessen! Die irische Ein-Euro-Münze schmückt sich mit einer Harfe als Wahrzeichen eines Landes, das aus Musik geboren ist._

Passend angezogen: Was ist typisch irische Kleidung?

Wenn schon Irland den Abend erobert, sollte auch die Kleidung stimmen? Falls das deine Einstellung ist und du deine Gäste in den richtigen Klamotten zu dir bestellen willst, dann mach dich auf Stehkragenhemden, Cardigans und kuschelige Country-Capes gefasst. Dazu irische Schiebermützen aus warmem Tweed und die passenden Tweed-Hosen dazu. Für die Dame vielleicht einen Long-Kilt und einen keltischen Woll-Poncho: Wenn das nicht wintertauglich warm ist, was dann?

Der perfekte irische Abend mit Freunden – und Finnegan Events

Schon Feuer gefangen – oder gerade angefangen zu glühen? Finnegan Events versorgt dich gern persönlich mit Informationen und unterbreitet dir ein maßgeschneidertes Angebot für deinen irischen Abend, Nachmittag oder Tag – wie auch immer du willst. Besprich alles Weitere mit uns – und das Partykonzept steht schneller als gedacht.

Zu haben sind wir prinzipiell überall in Deutschland, für einen irischen Abend in Berlin, in Frankfurt oder München. Auch das ist eine Sache der Absprache.

Kontaktdaten für mehr Informationen:

Finnegan Events

Christoph Rehak

Untertorstr. 45

D-63688 Gedern

E-Mail: info@guinness-stand.de

Telefon: +49 (0) 171 – 78 530 58

Web: https://guinness-stand.de/

