  • Nachhaltigkeit, die auf dem Tisch Ihrer Kunden landet: Warum Holzbrettchen die Stars im B2B-Marketing sind

    individuell veredelte Holzbrettchen als kleiner Geheimtipp

    BildIn einer digitalen Welt suchen Unternehmen verstärkt nach haptischen Werbeerlebnissen. Der Trend geht weg von Wegwerfartikeln hin zu langlebigen Naturbegleitern. Besonders im B2B-Bereich haben sich individuell veredelte Holzbrettchen als kleiner Geheimtipp für Kundenbindung und Mitarbeiterwertschätzung etabliert.

    Werbeartikel gibt es viele, doch nur wenige schaffen es vom Konferenzraum direkt in den privaten Lebensmittelpunkt der Zielgruppe. Ein hochwertiges Schneide- oder Frühstücksbrettchen ist weit mehr als eine bloße Unterlage: Es ist ein täglicher Begleiter beim Familienfrühstück oder beim geselligen Abendbrot. Für Unternehmen bietet das die einmalige Chance, dauerhaft und positiv im Sichtfeld ihrer Partner präsent zu sein.

    Ein Rohstoff mit Botschaft

    Holz steht für Beständigkeit, Wärme und ökologische Verantwortung. Wer ein Holzbrettchen verschenkt, kommuniziert Werte. Dabei ist die Auswahl der Holzart entscheidend für die Markenwirkung: Während die klassische Buche als robuster Allrounder gilt, vermittelt Eichenholz zeitlose Stärke und Olivenholz einen Hauch von mediterraner Exklusivität.

    Hier zu unserem Bestseller, dem preiswerten Werbe-Holzbrettchen mit Einbrenndruck

    Besonders spannend für ökologisch orientierte Unternehmen ist das Gummibaumholz. Als Nebenprodukt der Latexproduktion ist es extrem ressourcenschonend. Erst wenn der Baum nach rund 30 Jahren kein Kautschuk mehr liefert, wird sein hartes, messerschonendes Holz zu hochwertigen Küchenhelfern verarbeitet.

    Veredelung: Wenn das Logo zur haptischen Erfahrung wird

    Ein Logo auf Holz ist nicht einfach nur ein Aufdruck. Durch moderne Techniken wie die Heiß-Blindprägung oder die Lasergravur wird die Markenbotschaft tief in die Holzfasern eingebrannt. Das Ergebnis ist eine edle, dreidimensionale Optik und Haptik, die auch nach Jahren intensiver Nutzung und Reinigung nicht verblasst.

    „Ein individuell gestaltetes Holzbrettchen ist ein Statement für Wertschätzung. Es verbindet den praktischen Nutzen im Alltag mit einer hohen emotionalen Bindung an die Marke“, so die Experten für Werbeartikel.

    Vielseitige Einsatzbereiche im Business

    Ob als hochwertiges Messe-Giveaway, das sich wohltuend vom Plastik-Einerlei abhebt, als Dankeschön für langjährige Geschäftspartner oder als persönliches Mitarbeitergeschenk zum Jubiläum – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Sogar als kreativer Mailingartikel eignen sich die flachen Brettchen hervorragend und sorgen für eine überdurchschnittliche Öffnungsrate.

    Interessierte Unternehmen finden eine breite Auswahl an Formen und Holzarten direkt im Fachshop:

    Inspirationen und Kontakt für Ihr nächstes Werbeartikelprojekt

    Mit der Wahl eines Holzbrettchens entscheiden sich B2B-Entscheider für ein Produkt, das mit der Zeit – ähnlich wie eine gute Geschäftsbeziehung – durch die individuelle Patina nur noch an Charakter gewinnt.

