Nachhaltigkeit, die auf dem Tisch Ihrer Kunden landet: Warum Holzbrettchen die Stars im B2B-Marketing sind

individuell veredelte Holzbrettchen als kleiner Geheimtipp

In einer digitalen Welt suchen Unternehmen verstärkt nach haptischen Werbeerlebnissen. Der Trend geht weg von Wegwerfartikeln hin zu langlebigen Naturbegleitern. Besonders im B2B-Bereich haben sich individuell veredelte Holzbrettchen als kleiner Geheimtipp für Kundenbindung und Mitarbeiterwertschätzung etabliert.

Werbeartikel gibt es viele, doch nur wenige schaffen es vom Konferenzraum direkt in den privaten Lebensmittelpunkt der Zielgruppe. Ein hochwertiges Schneide- oder Frühstücksbrettchen ist weit mehr als eine bloße Unterlage: Es ist ein täglicher Begleiter beim Familienfrühstück oder beim geselligen Abendbrot. Für Unternehmen bietet das die einmalige Chance, dauerhaft und positiv im Sichtfeld ihrer Partner präsent zu sein.

Ein Rohstoff mit Botschaft

Holz steht für Beständigkeit, Wärme und ökologische Verantwortung. Wer ein Holzbrettchen verschenkt, kommuniziert Werte. Dabei ist die Auswahl der Holzart entscheidend für die Markenwirkung: Während die klassische Buche als robuster Allrounder gilt, vermittelt Eichenholz zeitlose Stärke und Olivenholz einen Hauch von mediterraner Exklusivität.

Hier zu unserem Bestseller, dem preiswerten Werbe-Holzbrettchen mit Einbrenndruck

Besonders spannend für ökologisch orientierte Unternehmen ist das Gummibaumholz. Als Nebenprodukt der Latexproduktion ist es extrem ressourcenschonend. Erst wenn der Baum nach rund 30 Jahren kein Kautschuk mehr liefert, wird sein hartes, messerschonendes Holz zu hochwertigen Küchenhelfern verarbeitet.

Veredelung: Wenn das Logo zur haptischen Erfahrung wird

Ein Logo auf Holz ist nicht einfach nur ein Aufdruck. Durch moderne Techniken wie die Heiß-Blindprägung oder die Lasergravur wird die Markenbotschaft tief in die Holzfasern eingebrannt. Das Ergebnis ist eine edle, dreidimensionale Optik und Haptik, die auch nach Jahren intensiver Nutzung und Reinigung nicht verblasst.

„Ein individuell gestaltetes Holzbrettchen ist ein Statement für Wertschätzung. Es verbindet den praktischen Nutzen im Alltag mit einer hohen emotionalen Bindung an die Marke“, so die Experten für Werbeartikel.

Vielseitige Einsatzbereiche im Business

Ob als hochwertiges Messe-Giveaway, das sich wohltuend vom Plastik-Einerlei abhebt, als Dankeschön für langjährige Geschäftspartner oder als persönliches Mitarbeitergeschenk zum Jubiläum – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Sogar als kreativer Mailingartikel eignen sich die flachen Brettchen hervorragend und sorgen für eine überdurchschnittliche Öffnungsrate.

Interessierte Unternehmen finden eine breite Auswahl an Formen und Holzarten direkt im Fachshop:

Inspirationen und Kontakt für Ihr nächstes Werbeartikelprojekt

Mit der Wahl eines Holzbrettchens entscheiden sich B2B-Entscheider für ein Produkt, das mit der Zeit – ähnlich wie eine gute Geschäftsbeziehung – durch die individuelle Patina nur noch an Charakter gewinnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.

Till Maurer

Mergenthalerallee 79-81

65760 Eschborn

Deutschland

fon ..: 061969549473

web ..: https://www.werbeartikel-mit-bedruckung.de/

email : service@werbeartikel-mit-bedruckung.de

Seit über 40 Jahren*

100% zuverlässiger B2B-Partner

Internationale Werbeartikel jeglichen Genres

– Online-Shop mit bis zu 180.000 Werbeartikeln

– Weltweite Beschaffung sämtlicher Werbeartikel/Werbemittel

– Sonderproduktionen jeglicher Art

– Importservice

*E. K. seit 04/2015 als Rechtsnachfolger der 01/1985 gegründeten GET IT! Marketing Service Hansen und Schuster oHG



Pressekontakt:

GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.

Till Maurer

Mergenthalerallee 79-81

65760 Eschborn

fon ..: 061969549473

email : cu@werbeartikel-mit-bedruckung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die größten Hundemessen und tierischen Events 2026 Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit für die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 bekannt