  • Photovoltaik plus Batteriespeicher: Warum Frank Finanzplanung auf das Kombimodell setzt

    Reiner Standalone-Speicher oder Speicher als Ergänzung zur Photovoltaikanlage? Frank
    Finanzplanung erläutert, warum sie das Kombimodell aus Photovoltaik und Batteriespeicher
    bevorzugt.

    BildPronsfeld. Batteriespeicher gelten als Schlüsseltechnologie der Energiewende. Für Investoren
    stellt sich jedoch die Frage, in welcher Form ein Speicher sinnvoll ist. Die Frank Finanzplanung
    GmbH & Co. KG aus Pronsfeld unterscheidet dabei klar zwischen zwei Ansätzen: dem reinen
    Speicherinvestment und dem Speicher als Ergänzung zu einem
    Photovoltaik-Direktinvestment.

    Reine Standalone-Speicher, also Batteriespeicher ohne angeschlossene Erzeugung, sind aus
    Sicht des Unternehmens technisch und für die Grundlastfähigkeit wichtig. Als reines
    Investment bewertet es solche Projekte nach eigenen Angaben derzeit allerdings aus
    mehreren Gründen zurückhaltend. Im Vordergrund steht für Frank Finanzplanung daher die
    Kombination aus Photovoltaikanlage und Batteriespeicher.

    Der wirtschaftliche Hintergrund: Negative Börsenpreise und Abregelungen lassen den Ertrag
    aus reiner Einspeisung schwanken. Ein Speicher, der direkt an eine Photovoltaikanlage
    gekoppelt ist, kann den erzeugten Strom zwischenspeichern und zu wirtschaftlich besseren
    Zeitpunkten vermarkten. Aus der Erzeugung wird so ein besser steuerbares Profil. Die
    Vermarktung erfolgt dabei über das Bilanzkreismanagement und nicht allein über klassische
    Modelle wie die feste Einspeisevergütung.

    Die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG begleitet Investoren bei der Auswahl geeigneter
    Projekte, der Finanzierung und der Umsetzung. Nach Angaben des Unternehmens wurde
    hierfür ein eigener Fünf-Punkte-Prüfprozess entwickelt, anhand dessen sich die
    wirtschaftliche Tragfähigkeit von Photovoltaik-Direktinvestments systematisch bewerten lässt.
    Ziel ist es, Investoren eine nachvollziehbare Grundlage für die Beurteilung von Chancen und
    Risiken zu bieten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG
    Herr Jonas Frank
    Hauptstraße 37
    54597 Pronsfeld
    Deutschland

    fon ..: 06556 – 9007536
    web ..: https://frank-finanzplanung.de
    email : info@frank-finanzplanung.de

    Die Frank Finanzplanung GmbH & Co. KG mit Sitz in Pronsfeld (Eifel) ist ein familiengeführtes
    Unternehmen in zweiter Generation mit über 30 Jahren Erfahrung. Seit 1986 hilft das
    Unternehmen Gut- und Spitzenverdienern dabei, ihre Steuerlast zu reduzieren und mit
    Immobilien- und Photovoltaik-Direktinvestments nachhaltige, planbare Einnahmen zu
    generieren. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen ein Investitionsvolumen von über
    120 Millionen Euro vermittelt und betreut mehr als 1.200 Kunden bundesweit.

    Pressekontakt:

    Frewert-Media
    Herr Jonas Frewert
    Leopoldstraße 2-8
    32051 Herford

    fon ..: 052617000503
    email : beyza.bozan@frewert-media.de


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