Physio- und Ergotherapie Schomberg in Bochum

Angenehmes Ambiente und kompetente Therapeuten: In der Physio- und Ergotherapie Schomberg in Bochum erwartet Patienten eine Vielzahl an Behandlungen.

Kürzlich umgezogen erwartet die Patienten eine frische und erweckende Atmosphäre in der Praxis. Das Mitarbeiterteam besteht aus qualifizierten und erfahrenen Experten, die eine reibungslose Behandlung garantieren. Patienten können aus einer großen Liste an Behandlungsmöglichkeiten wählen. Dabei konzentrieren sich verschiedene Behandlungen auf bestimmte Bereiche. Bei der ausführlichen Beratung von Physio- und Ergotherapie Schomberg in Bochum werden jegliche Möglichkeiten und Probleme besprochen. Ein individuell angepasstes Behandlungskonzept ermöglicht eine zielgerichtete und strukturierte Behandlung.

Die Behandlungen im Fokus

Hauptschwerpunkte der Praxis Schomberg in Bochum ist die Physio- und Ergotherapie. Bei der Physiotherapie liegt das Ziel in der Wiederherstellung der Funktionalität des menschlichen Körpers. Die Behandlung erfolgt dabei mithilfe von gezielten Bewegungen, die bestimmte Einschränkungen auflockern und bessern sollen. Einen weiteren Anwendungsbereich für diese Methode bietet das Herz. Nach einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt kann die Physiotherapie bei der Zurückfindung in den normalen Alltag helfen. Die Ergotherapie hingegen konzentriert sich auf die Behandlung von Handlungsunfähigkeiten, die durch Behinderungen oder Erkrankungen entstehen können. Ziel ist es bei der Ergotherapie Schomberg in Bochum die eigene Selbstständigkeit wieder zu entwickeln und somit zurück ins Leben zu finden. Das breite Leistungsangebot der Physio- und Ergotherapie Schomberg in Bochum umfasst:

klassische Krankengymnastik

Krankengymnastik auf neurologischer Grundlage (PNF)

Kinesiotaping

Rückenschule (Einzel- und Gruppengymnastik)

Atemgymnastik – Atemtherapie

Entspannungstherapie

Autogenes Training

Osteoporosetherapie

Fein- und Grobmotoriktraining

Manuelle Therapie

Manuelle Lymphdrainage

Triggerpunkttherapie

Schlingentisch-Extensionsbehandlung

Extensionsmassage nach Dominik bei Migräne

Wirbelsäulenbehandlung nach Dorn

Verschiedene Massagetherapien

klassische Massage

Hot Stone Massage

Schröpfmassage

Kinesiotaping

Akupunkturmassage

Bindegewebsmassage

Fango, Moor und Paraffin Packung

Heissluft-Rotlicht

Kältetherapie-Eisanwendungen

Elektrotherapie, z.B Ultraschall

TENS

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Janette Schomberg Praxis für Krankengymnastik

Frau Janette Schomberg

Universitätsstr. 31

44789 Bochum

Deutschland

fon ..: 02 365 – 5 626 2

fax ..: 02 34 – 91 58 33 27

web ..: https://www.krankengymnastik-schomberg.de/

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Pressekontakt:

Janette Schomberg Praxis für Krankengymnastik

Frau Janette Schomberg

Universitätsstr. 31

44789 Bochum

fon ..: 02 365 – 5 626 2

web ..: https://www.krankengymnastik-schomberg.de/

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Perfekte Sicht und Sicherheit – Autoglaserei im Autoglas Center Rheinhausen Ergotherapie Vitality: Ihre erste Adresse für Ergotherapie in Sondershausen