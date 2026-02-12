Pionierarbeit gegen den Raubbau – 25 Jahre Erfahrung mit Effektiven Mikroorganismen

Hünxe – 12.02.26 Was vor einem Vierteljahrhundert als visionärer Ansatz begann, ist heute aktueller denn je: Die Rettung unserer Böden. Das Hünxer Unternehmen „Der andere Weg“ ( www.der-andere-weg.de ) arbeitet bereits seit über 25 Jahren mit Effektiven Mikroorganismen (EM), um der Bodenerschöpfung entgegenzuwirken.

Dass dieser Weg der richtige ist, zeigt auch die aktuelle Entwicklung in der Fachwelt: Sogar die Landwirtschaftskammer NRW macht die regenerative Landwirtschaft mittlerweile zum zentralen Thema ihrer Veranstaltungen.

Erfahrung aus zweieinhalb Jahrzehnten

Inhaber Ole Weinkath und sein Team von „Der andere Weg“ gehören zu den Pionieren auf dem Gebiet der Bodenverbesserung. Während regenerative Methoden lange Zeit als Nischenthema galten, hat die jahrelange Praxiserfahrung des Unternehmens gezeigt, wie effektiv Mikroorganismen den Humusaufbau fördern und die Bodenbiologie revitalisieren können.

„Wir betreiben seit Jahrzehnten Raubbau an unserer wichtigsten Ressource. Es ist Zeit, der Erde etwas zurückzugeben“, betont Herr Weinkath.

Vom Nischenthema zum Standard: Anerkennung durch die Landwirtschaftskammer

Die Relevanz des Themas wird durch das wachsende Interesse offizieller Stellen untermauert. Dass die Landwirtschaftskammer NRW die regenerative Landwirtschaft nun aktiv in ihr Veranstaltungsprogramm aufnimmt, sieht Ole Weinkath als Bestätigung, aber auch als dringendes Signal: Der Handlungsbedarf ist in der breiten Landwirtschaft angekommen.

„Der andere Weg“ begleitet diesen Wandel nicht nur beratend, sondern auch durch regelmäßige Fachseminare, in denen Herr Weinkath sein tiefgreifendes Wissen aus 25 Jahren Praxis weitergibt.

Ein Appell an alle: Vom Acker bis zum Kleingarten

Die Botschaft von „Der andere Weg“ ist klar: Nachhaltigkeit ist eine Gemeinschaftsaufgabe. „Wir haben nur diese eine Erde. Ob Landwirt mit hunderten Hektaren oder Kleingärtner – wir alle müssen mehr für den Erhalt unserer Böden kämpfen“, so der Appell aus Hünxe.

Der Einsatz von EM bietet hierbei eine einfache, aber hochwirksame Methode, um den Teufelskreis aus Düngemitteleinsatz und Bodenverdichtung zu durchbrechen.

Das in Hünxe ansässige Unternehmen „Der andere Weg“ ist seit über 25 Jahren spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von Effektiven Mikroorganismen sowie die Beratung zur regenerativen Landwirtschaft. Inhaber Ole Weinkath ist ein gefragter Experte, der Landwirte und Gartenbesitzer dabei unterstützt, durch biologische Prozesse die Bodenqualität nachhaltig zu sichern.

