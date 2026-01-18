  • Piumer Fotobox bringt KI-Face-Swap auf Events

    Piumer Fotobox setzt auf KI-Face-Swap: Kunden laden eigene Motive, integrieren Gesichter per Klick, mit Branding & QR-Download aufs Smartphone. Viele Motto-Prompts!

    BildPiumer Fotobox erweitert sein Angebot um eine neue KI-Funktion mit Face Swap: Kundinnen und Kunden können eigene Bilder und Motive einfügen und anschließend Gesichter per KI in diese Vorlagen integrieren. So entstehen in Sekunden personalisierte Event-Fotos – ideal für Firmenkunden, Messen und Markenaktivierungen, bei denen das eigene Branding sichtbar im Mittelpunkt stehen soll.

    Eigene Motive rein – Gesichter rein – fertig

    Mit der neuen KI-Face-Swap-Funktion lassen sich Corporate-Design-Motive, Kampagnenvisuals oder Messe-Key-Visuals als Vorlagen nutzen. Gäste werden dadurch selbst Teil der Markenwelt – ohne aufwendige Technik oder komplizierte Prozesse. Die Fotobox wird so vom klassischen Foto-Tool zum interaktiven Erlebnis, das Aufmerksamkeit schafft und nachhaltig im Gedächtnis bleibt.

    Perfekt für Firmenkunden: Branding, Kampagnen und Sponsorings

    Gerade für Unternehmen zählt, dass jedes Foto nicht nur ein Andenken ist, sondern auch als markenkonformer Content funktioniert. Piumer Fotobox macht das besonders flexibel: Statt nur mit Standardrahmen oder Logos zu arbeiten, können Unternehmen eigene Bildwelten bereitstellen – zum Beispiel Produktmotive, Key Visuals, Team-Slogans oder Sponsorenlayouts. Das Ergebnis: Inhalte, die sich nahtlos in Marketing, Social Media und interne Kommunikation integrieren lassen.

    Sofort teilen: Download per QR-Code aufs Smartphone

    Nach dem Foto und der KI-Verarbeitung können Gäste ihre Ergebnisse direkt per QR-Code auf das Smartphone laden. Das macht die Übergabe schnell, kontaktlos und unkompliziert – und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Bilder sofort geteilt und weiterverbreitet werden.

    Viele Motto-Prompts für unterschiedlichste Events

    Neben individuellen Vorlagen bietet Piumer Fotobox eine große Auswahl an Motto-Prompts. Damit können Fotos je nach Anlass in verschiedene Looks und Themenwelten transformiert werden – von seriös und business-tauglich bis kreativ, ausgefallen und party-ready. So entsteht Abwechslung für Gäste und ein zusätzlicher Spaßfaktor, der das Event aufwertet.

    „Mit dem KI-Face-Swap holen wir noch mehr aus der Fotobox heraus: Unsere Kunden bringen ihre eigenen Motive mit – und die Gäste werden in Sekunden Teil davon. Das ist Branding zum Mitnehmen.“
    [Name], [Funktion], Piumer Fotobox

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Piumer Fotobox
    Herr Mario von Stürmer
    Am Scheining 10
    33829 Boregholzhausen
    Deutschland

    fon ..: 015222040529
    web ..: http://www.piumer-fotobox.de
    email : info@piumer-fotobox.de

    Pressekontakt:

    Piumer Fotobox
    Herr Mario von Stürmer
    Am Scheining 10
    33829 Boregholzhausen

    fon ..: 015222040529
    web ..: http://www.piumer-fotobox.de
    email : info@piumer-fotobox.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Positive Haltung zeigen – Face to Face Marketing durch Promoter bundesweit
      Eine positive Haltung ist das, was Unternehmen vermitteln wollen. Denn verstärkt achten Verbraucher beim Kauf von Produkten und Dienstleistungen auch auf das Image der Anbieter....

    2. Mit Face-to-Face Marketing zum Erfolg
      Das Face-to-Face Marketing ist eine sehr wertvolle Möglichkeit, um neue Kunden zu generieren oder bestehende Kunden zu binden und in wertvolle Stammkunden zu konvertieren....

    3. Das Face-to-Face-Marketing als Erfolgsgarant
      Werbemöglichkeiten gibt es im 21. Jahrhundert mehr als genug. Die Kunst ist jedoch, den Kunden nicht nur zu erreichen, sondern einen echten Mehrwert zu bieten....

    4. SelfieShow ist die Fotobox Alternative für jede Veranstaltung
      Simple Elements hat mit ihrem neuen Produkt "SelfieShow" einen Service vorgestellt, mit dem Fotos bei einer Veranstaltung live auf eine Foto-Wand übertragen werden. Ein Highlight bei jedem Event!...

    5. Wintersport-Highlight: Knipserl Fotobox sorgt für Fan-Momente beim Biathlon Ruhpolding
      Vom 14. bis 18. Januar 2026 wurde die Chiemgau Arena wieder zum Zentrum des Biathlon-Weltcups. Mitten in der Fan-Zone sorgte die Knipserl Fotobox für Begeisterung....

    6. GAUDIKASTL Fotobox: Ampfings neuer Star für unvergessliche Erlebnisse und qualitativ hochwertige Fotos
      Mit der Neueröffnung der GaudiKastl Fotobox gibt es im Raum Landkreis Mühldorf am Inn nun eine ganz besondere Attraktion, die unvergessliche Momente auf eine besondere Art und Weise festhält....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.