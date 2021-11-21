wtec tritt dem Siemens Xcelerator-Ökosystem bei, um IP-basierte Smart-Building-Lösungen voranzutreiben

Pressemeldung: Siemens AG & wtec GmbH starten Kooperation für datengetriebene Gebäude (Immobilien, Digitalisierung, PropTech, Light+Building 2026)

Frankfurt am Main, Deutschland | St. Augustine, Florida, USA – 5. März 2026 – Die wtec GmbH, das Unternehmen hinter der smartengine-Technologie, ist nun Teil des Siemens Xcelerator-Ökosystems. Durch den Beitritt zu Siemens Xcelerator erweitert wtec das Angebot von Siemens Smart Infrastructure im Bereich Smart Building um seine fortschrittlichen IP-basierten Beleuchtungs- und Multisensor-Lösungen. Diese Ergänzung ermöglicht Gebäudeeigentümern und -betreibern den Zugriff auf hochauflösende Gebäudeintelligenz in Echtzeit, wodurch sie die Energieeffizienz verbessern, Betriebskosten senken und skalierbare ESG-Ziele für internationale Immobilien unterstützen können.

Hochauflösende Daten für intelligentere Gebäude

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Integration der softwaredefinierten Lichtsteuerung und der feinmaschigen Multisensordaten von smartengine in Siemens Building X und Desigo CC. smartengine verwandelt die Beleuchtungsinfrastruktur in eine IP-basierte Daten- und Steuerungsplattform, die Echtzeit- und historische Daten zu Belegung, Energieverbrauch, Temperatur und Raumluftqualität liefert.

Dadurch wird die Datentiefe der Siemens-Plattformen erheblich erweitert, was eine präzisere Raumautomatisierung, eine optimierte HLK- und Beleuchtungssteuerung, eine verbesserte Raumnutzung und ein gesünderes Raumklima ermöglicht.

smartengine Lighting Management als erweiterte Building X-Funktion

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird das smartengine Lighting Management System (LMS) als eigenständige Anwendung in das Building X Launchpad integriert. Kunden profitieren von einer fortschrittlichen, sensorgesteuerten Netzwerk-Beleuchtungssteuerung, die direkt in die digitale Gebäudeumgebung von Siemens eingebettet ist – vollständig IP-basiert, offen und kompatibel mit allen großen Leuchtenherstellern.

Das Ergebnis ist eine der energieeffizientesten, netzwerkgestützten Beleuchtungs- und Sensorlösungen, die derzeit für Gewerbegebäude und Rechenzentren verfügbar sind – bei schnellerer Bereitstellung und gleichen oder geringeren Gesamtkosten im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungssteuerungs- und Automatisierungsansätzen.

IP-basierter Standard für Beleuchtung, Belegung, Raumluftqualität und RTLS

smartengine ist als Standardlösung für IP-basiertes Beleuchtungsmanagement, Belegungsanalyse, Raumluftqualität und Echtzeit-Ortungsdienste (RTLS) in Neubauten, Modernisierungen und großen Portfolios positioniert. Mithilfe bidirektionaler Bluetooth-Technologie unterstützt smartengine die Positionsbestimmung in Innenräumen, die Wegfindung und die Nachverfolgung von Vermögenswerten, einschließlich der Integration mit RTLS-Lösungen wie Synapses BlueGPS, einem Partner des Siemens Xcelerator-Ökosystems.

Die Technologie wird weltweit eingesetzt und funktioniert in allen Regionen einheitlich, selbst wenn unterschiedliche elektrische Standards gelten – damit ist sie ideal für multinationale Immobilienbesitzer und -betreiber geeignet.

Gemeinsame Markteinführung und Innovation

wtec und Siemens werden gemeinsam Kunden ansprechen und dabei die globale Reichweite von Siemens mit dem Fachwissen von wtec im Bereich IP-basierter Beleuchtungs- und Sensorinfrastruktur kombinieren.

Präsentation auf der Light + Building 2026

Die integrierten Lösungen werden auf der Light + Building 2026 in Frankfurt am Stand von Siemens Smart Infrastructure / Building Technologies vorgestellt, wo Besucher Live-Demonstrationen zu folgenden Themen erleben können:

* Building-X-Dashboards, angereichert mit detaillierten Echtzeitdaten zu Belegung, Energieverbrauch und Raumluftqualität von smartengine

* Erstklassige smartengine-Beleuchtungssteuerung mit sensorgesteuerter Automatisierung, flexibler Raumkonfiguration, Tageslichtnutzung und fortschrittlichen Energiesparstrategien

Executive Statements

„Durch den Beitritt zu Siemens Xcelerator kombinieren wir die energieeffizienteste IP-basierte Beleuchtungs- und Multisensor-Technologie mit den führenden Smart-Building-Plattformen von Siemens. Gemeinsam ermöglichen wir Gebäude, die gesünder, intelligenter und deutlich energieeffizienter sind – und das auf wahrhaft globaler Ebene.“

Daniel Massey, Managing Partner, wtec GmbH

„Diese Partnerschaft erweitert die globale Reichweite von smartengine erheblich und beschleunigt die Einführung modernster Anwendungsfälle für intelligente Gebäude. Durch die Integration der weltweit einzigen wirklich globalen, IP-basierten Beleuchtungs- und Sensorplattform mit den branchenführenden Lösungen Building X und Desigo CC von Siemens – dem Maßstab für moderne Gebäudemanagementsysteme – ermöglichen wir Blue-Chip-Kunden den Einsatz fortschrittlicher Anwendungsfälle für Energieoptimierung, Raumintelligenz und RTLS überall auf der Welt, und zwar mit einem einheitlichen Technologie-Stack, der sich mühelos über Regionen und Portfolios hinweg skalieren lässt.“

Timothy Miscovich, Chief Commercial Officer, wtec, Inc.

„Die Partnerschaft mit wtec und deren Smartengine-Technologie stellt für Siemens-Kunden eine Beleuchtungsmanagement- und Sensorikplattform der nächsten Generation dar, die bestehende LMS-basierte Implementierungen zu einer intelligenteren, energieeffizienteren und global skalierbaren Architektur weiterentwickelt. Durch die Integration von Smartengine in Building X erhält Siemens hochwertige, feinmaschige Echtzeitdaten von einem der am weitesten verbreiteten Systeme in einem Gebäude: der Beleuchtung. Damit können Kunden Gebäude nachhaltiger und intelligenter in großem Maßstab betreiben.“

Sebastian Witt, Head of Software Portfolio, Siemens Smart Infrastructure Germany

Über die Siemens AG

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen mit den Schwerpunkten Industrie, Infrastruktur, Verkehr und Gesundheitswesen.

Über Siemens Smart Infrastructure

Siemens Smart Infrastructure prägt den Markt für intelligente, adaptive Infrastruktur und unterstützt Kunden weltweit bei der Dekarbonisierung, Digitalisierung und Optimierung von Gebäude- und Energiesystemen.

Über Building X

Building X ist die offene, cloudbasierte digitale Gebäudeplattform von Siemens, die Systeme, Daten und Anwendungen miteinander verbindet, um intelligentere Abläufe, mehr Nachhaltigkeit und ein verbessertes Nutzererlebnis in Gebäuden und Portfolios zu ermöglichen.

Über Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator ist die offene digitale Geschäftsplattform von Siemens, die es Kunden und Partnern ermöglicht, die digitale Transformation durch kuratierte Portfolios von IoT-fähiger Hardware, Software und digitalen Dienstleistungen zu beschleunigen.

Über die wtec Gruppe

Die wtec Gruppe ist ein deutsch-amerikanischer Technologieführer, der sich auf IP-basierte Gebäudeinfrastruktur und intelligente Gebäudelösungen spezialisiert hat und über zertifizierte Partner weltweit gewerbliche Gebäude, Campusse und kritische Einrichtungen bedient.

Über die smartengine-Technologie

smartengine ist eine IP-basierte Beleuchtungssteuerungs- und Multisensorplattform, die die Beleuchtungsinfrastruktur in das digitale Nervensystem eines Gebäudes verwandelt. Durch die Kombination von Stromversorgung, Steuerung, Sensorik und Daten über Standard-IT-Netzwerke ermöglicht smartengine eine äußerst energieeffiziente Beleuchtung, intelligente Raumautomation und offene Integration mit Plattformen wie Siemens Building X und Desigo CC.

