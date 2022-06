PlantGurt von Plant Veda auf der Planted Expo ausgezeichnet

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Der löffelfertige Joghurt wird demnächst in ausgewählten Filialen von Whole Foods erhältlich sein.

Vancouver, BC – 15. Juni 2022 – Plant Veda Foods Ltd. (Plant Veda oder das Unternehmen) (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK +++ OTC:PLVFF), ein preisgekrönter Hersteller von milchalternativen Lebensmitteln, gibt bekannt, dass sein neuestes Produkt, PlantGurt, auf der Planted Expo am 5. Juni 2022 als Best in Show in der Kategorie Snacks ausgezeichnet wurde.

Die Planted Expo war Kanadas größtes pflanzenbasiertes Event des Jahres, bei dem sich über 200 vegane Ess- und Lifestyle-Unternehmen an einem Ort versammelten, zusammen mit einer Bühne voller aufschlussreicher, informativer und inspirierender Redner aus der ganzen Welt. Die diesjährige Veranstaltung zog über 10.000 Besucher an.

Als Höhepunkt der Veranstaltung konnten die Teilnehmer Hunderte von Produkten probieren und ihre Stimme für die Best in Show Awards in 5 Kategorien abgeben, darunter Lifestyle, Snack, Sip, Herzhaftes und Süßes. Die Mango-Version des löffelfähigen Joghurts von Plant Veda (mit echten Mangostücken) gewann den Preis in der Kategorie Snack. PlantGurts werden mit einer Kombination aus Hafer, Cashewnüssen, Erbsen und Kokosnuss-Agave sowie echten Früchten hergestellt, um eine gesunde Ernährung und einen guten Geschmack ohne Zusatz von raffinierten Zutaten zu gewährleisten.

Der PlantGurt wird demnächst in bestimmten Whole Foods Market-Filialen in British Columbia erhältlich sein.

„Die Entwicklung von Joghurts auf Pflanzenbasis, die die richtige Textur und den richtigen Geschmack haben, ist sehr schwierig, und ich bin unserem Team sehr dankbar für die harte Arbeit zur ständigen Verbesserung der Rezeptur“, sagte Sunny Gurnani, CEO von Plant Veda. „Ich freue mich auf eine erfolgreiche Einführung unserer Joghurts bei Whole Foods.“

„Der neue Mango-Joghurt von Plant Veda mit echten Mangostückchen hat mir sehr gut gefallen. Herzlichen Glückwunsch an das Team von Plant Veda zum Gewinn des Best-in-Show-Snacks und dazu, dass sie ihr Bestes auf die Messe gebracht haben“, fügte Stevan Mirkovich, Miteigentümer von Plant, hinzu.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Michael Yang seinen Rücktritt als Direktor und Präsident des Unternehmens eingereicht hat, und der Chief Executive Officer des Unternehmens, Sunny Gurnani, wird die freie Stelle im Vorstand besetzen und die Rolle des Präsidenten übernehmen. Die gesamte Organisation von Plant Veda dankt Herrn Yang für seine bisherigen Dienste und sein Engagement für unsere Vision. Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass Herr Yang Herrn Gurnani während der Übergangsphase weiterhin beratend zur Seite stehen wird, während er die Verantwortung für seine neuen Aufgaben übernimmt.

Über Plant Veda (CSE: MILK) (OTC:PLVFF) (XFRA:A3CS6B)

Plant Veda Foods Ltd. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Umstellung der Menschheit auf eine pflanzliche Lebensweise zu beschleunigen. Wir haben ein klares Ziel vor Augen: die Umwelt und die allgemeine Gesundheit der Menschheit durch pflanzliche Ernährung zu verbessern. Unserem Unternehmen ist es gelungen, preisgekrönte pflanzliche Milchalternativen zu schaffen und den Markt für milchfreie Produkte durch die Entwicklung einzigartiger Produkte, die unsere Kunden Milchprodukte ganz vergessen lassen, weiter aufzumischen.

Mehr zum Thema erfahren Sie unter www.PlantVeda.com.

Besuchen Sie auch www.PlantVeda.com/pages/investors.

Um Plant Veda-Produkte in einer Filiale in Ihrer Nähe in Kanada zu finden, besuchen Sie www.PlantVeda.com/pages/store-locations.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Aaron Wong, Director

Email: aaron@plantveda.com

Phone: +1 778-840-9664

Investor Relations:

Email: investors@plantveda.com

Phone: +1 778-383-6737

Media Contact:

media@plantveda.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für internationale Smallcap-Aktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Oft, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Angaben an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die erwarteten Vorteile der Bevorratung durch Whole Foods Market, und es gibt keine Garantie, dass die ersten Geschäfte, die Produkte verkaufen, zu weiteren Geschäften führen werden, die Produkte führen. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören: (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Änderungen des Wachstums und der Größe der Märkte für alternative Milchprodukte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist für die Geschäftsleitung des Unternehmens unmöglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Da jeder Mensch verschieden ist, ist der Nutzen der Produkte des Unternehmens, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich. Es können keine Ansprüche oder Garantien in Bezug auf die Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person gegeben werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder deren jeweilige Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, typischerweise in Bezug auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, und/oder (ii) Kunden/Lieferanten/Dienstleister, auf deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Alle Rechte an diesen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Plant Veda Foods Ltd.

Sunny Gurnani

14640 64 Ave, Unit 313

V3S 1X7 Surrey, BC

Kanada

email : investors@plantveda.com

Pressekontakt:

Plant Veda Foods Ltd.

Sunny Gurnani

14640 64 Ave, Unit 313

V3S 1X7 Surrey, BC

email : investors@plantveda.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

