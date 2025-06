Platin, Palladium und Batteriemetalle

In Platin und Palladium könnte sich eine Renaissance verstecken. Auch Batteriemetalle werden zusehends gebraucht.

Palladium kratzt an der 1.000-US Dollar-Marke. Charttechniker sehen bei 1.041 US-Dollar je Feinunze eine wichtige Barriere. Ein Sprung über diesen Widerstand würde eine Kaufwelle auslösen. Platin kostet aktuell rund 1.094 US-Dollar je Unze und befindet sich in einer Preisrallye. Diese würde nur unterbrochen werden, wenn der Preis unter 1.054 US-Dollar fallen würde. Die Platin Nachfrage aus China steigt. Der Platin- als auch der Palladiummarkt befinden sich im Defizit und dieses könnte noch ansteigen. Das World Platinum Investment Council prognostiziert für 2025 ein Defizit beim Platin bei rund 500.000 Unzen. Die Gründe liegen zum einen in einem geschrumpften Angebot aus Südafrika, zum anderen ist die Recyclingmenge zurückgegangen. Es werden weniger Autokatalysatoren recycelt, da das Durchschnittsalter von Fahrzeugen, besonders in den USA, gestiegen ist.

Es könnte also ein Aufwärtstrend bei den beiden Metallen und den damit verbundenen Aktien bevorstehen. Und bei vielen großen Platinmetallproduzenten sind die Kurse (noch) niedrig. Heute fließen rund 65 Prozent der globalen Platin- und Palladiumproduktion in Autokatalysatoren. Bleiben die Gesamtverkäufe von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor stabil und so sieht es aus und setzt sich der Aufstieg von Hybridautos fort, werden die Platingruppenmetalle stark nachgefragt werden. Hybride als auch Plug-in Hybride gewinnen Marktanteile und sie brauchen mehr Platingruppenmetalle als Verbrenner. Vermutlich wird die Zahl der Elektrofahrzeuge ansteigen, aber ob dies einen vermuteten Anstieg von Hybriden ausbremst, bleibt fraglich. Auch könnten wasserstoffbetriebene Fahrzeuge den Markt erobern und damit den PGM-Metalle-Verbrauch anheizen.

Für Anleger interessant sind Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – (Platin, Palladium und Gold) mit Betrieben in Südafrika und in den USA.

Für Batteriemetalle und insbesondere Nickel steht Green Bridge Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/ – mit seinem aussichtsreichen Chrome-Puddy-Projekt in Kanada.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bib Gourmand für Restaurant WEBERSTUBE in Kirschau Aufholjagd begonnen? Silber bricht massiv aus!