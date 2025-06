Bib Gourmand für Restaurant WEBERSTUBE in Kirschau

Hier stimmen Qualität und Preis sagt der der Guide MICHELIN: 15 neue Bib-Gourmand-Restaurants in Deutschland. Und ein Bib Gourmand für das Restaurant WEBERSTUBE im Hotel BEI SCHUMANN in Kirschau.

Zwei Wochen vor der Sterneverleihung am 17. Juni im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt am Main präsentiert der Guide MICHELIN Deutschland die neue Auswahl an Bib-Gourmand-Restaurants. Die diesjährige Selektion zählt 15 neue Adressen mit der beliebten Auszeichnung, insgesamt sind es 156. Die Restaurants könnten vielfältiger kaum sein: Sie sind in den großen Metropolen ebenso zu finden wie auf dem Land. Die Küchenstile reichen von klassisch bis modern, von regional über mediterran, bis hin zu asiatischen Einflüssen. Auch pflanzenbasierte Konzepte sind vertreten sowie Restaurants mit Fokus auf lokale, saisonale Produkte und eine umweltfreundliche Gastronomie. Alle haben eines gemeinsam: Geschmack und Qualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der 1997 im Guide MICHELIN erstmals vergebene Bib Gourmand ist eine bei Gästen und Gastronom*innen gleichermaßen begehrte Auszeichnung. Die MICHELIN Inspektor*innen reisen das ganze Jahr durch Deutschland, um eine sorgfältige Auswahl an Restaurants mit hochwertigem und zugleich fair kalkuliertem Angebot präsentieren zu können.

Eine gute Wahl: die neuen Bib-Gourmand-Restaurants

Unter den 15 neu mit dem Bib Gourmand ausgezeichneten Restaurants ist beispielsweise das angenehm unkomplizierte Ai Pero in der Andernacher Altstadt, dessen authentische italienische Küche richtig Spaß macht: leckere hausgemachte Pasta inklusive. Ebenso gut kommt das trendig designte Berliner Restaurant Remi bei den Gästen an, in dem frische saisonale Speisen klar und schnörkellos eingesetzt werden. In Bernried bieten Katharina und Erich Schwingshackl mit ihrer Schwingshackl HEIMATKÜCHE eine sehr gute regionale Alternative zu ihrem Gourmetrestaurant. Auch das YALDY im Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main zieht mit seinem interessanten modernen „Sharing“-Konzept in cooler, entspannter Atmosphäre zahlreiche Gäste an. Ebenso beliebt ist das Restaurant Wilde Klosterküche im brandenburgischen Neuzelle, unweit der polnischen Grenze. Hier gibt es in charmant-schickem Ambiente eine regional-saisonal orientierte Küche.

Die Auswahl der neuen Bib Gourmands wird am 17. Juni 2025 im Zuge der Guide MICHELIN Zeremonie in Frankfurt am Main auf allen digitalen Plattformen des Guide MICHELIN aktualisiert.

Deutschland hat 15 neue „Bibs“ – das sagen die MICHELIN Inspektor*innen

Die neuen Bib-Gourmand-Restaurants des Guide MICHELIN Deutschland 2025:

Ai Pero – Andernach

MASTAN – Berlin

Remi – Berlin

Schwingshackl HEIMATKÜCHE – Bernried

Gasthaus zur Kanne – Deidesheim

Ehemalige Sparkasse – Dinkelsbühl

Die Pfarrwirtschaft – Endingen am Kaiserstuhl

YALDY – Frankfurt am Main

Pinus im Seegut – Friedrichshafen

Landgasthof zum Kaffelstein – Kreuzwertheim

Stube ZWEI.NULL – Langenau

Esszimmer – Mittelbiberach

Wilde Klosterküche – Neuzelle

WEBERSTUBE – Schirgiswalde-Kirschau

Ziegler – Weinheim

Das Hotel BEI SCHUMANN im idyllischen Kirschau ist die erste Adresse für Genuss und Wohlfühlen in Sachsen. Mit seinen 5 Sternen Superior und einem Michelinstern ist es eines der besten Luxus- und Wellnessresorts. Entdecken Sie im Oberlausitzer Bergland, nur eine Autostunde von Dresden und Görlitz entfernt, ein 30.000 Quadratmeter großes exklusives und originelles Wellness- und Genussresort, welches für Wellness-Liebhaber, Verliebte, Gourmets und Feinschmecker sowie anspruchsvolle Individualisten geschaffen wurde.

