Plattenverschiebungen sorgen für wertvolle Rohstoffe

In Chile und Argentinien gibt es Gold, Silber und Kupfer.

Suchen Bergbaugesellschaften nach wertvollen Rohstoffen, so ist die Geologie eines Gebietes ein bedeutender Bereich. Ein Punkt sind die Plattenverschiebungen, die unsere physische Welt gestaltet haben und gestalten – und die auch zu Rohstoffentdeckungen führen. Die Pazifische Platte ist dabei die größte Platte und sie bewegt sich immer noch.

An der Grenze zwischen Chile und Argentinien untersucht gerade Mogotes Metals die Vorkommen an Gold, Silber und Kupfer. Die dort heute vorherrschende Geologie entstand durch das Abtauchen (Subduktion) der Pazifischen Platte. Es kam zu Vulkanismus und Deformationen am westlichen Rand des südamerikanischen Kontinents. Kompressionsepisoden haben die Anden angehoben. Das Filo Sur-Projekt von Mogotes Metals liegt am nördlichen Rand der chilenischen Flachplattensubduktionszone und ist Teil des Vicuna Kupferdistrikts. Dabei handelt es sich um einen produktiven Bezirk mit früheren Explorationserfolgen. Die weiteren Ergebnisse des Explorationsprogrammes von Mogotes Metals versprechen spannend zu werden.

Aber auch wenn man sich mit geologischen Hintergründen von Lagerstätten nicht so auskennt, die Rohstoffe Gold, Silber und Kupfer gehören jedenfalls zu denen, für die Rohstoffexperten eine aussichtsreiche Zukunft prognostizieren. Gold überzeugt seit vielen Jahren, sogar Jahrhunderten mit seiner Werterhaltungs- und Absicherungsfunktion. Silber und Kupfer sind Metalle, die für moderne Technologien und den Klimawandel in immer größerer Menge gebraucht werden und daher alles andere als aus der Mode kommen sollten. Am Zukunftstrend dieser Rohstoffe können Anleger mit Mogotes Metals teilnehmen.

