Plau am See: Badewannenrallye 2026 – Mecklenburgs Wasser-Kult, wenn Feuerwehr auf Stadtrat trifft

Wer tritt an? Wenn Feuerwehr auf Stadtrat trifft – in der Wanne: Der Reiz liegt im Aufeinandertreffen von Welten, die sich sonst selten in derselben Wanne wiederfinden

Wenn die ganze Stadt in die Badewanne steigt: Plau am See feiert am 11. Juli 2026 die zweite Badewannenrallye Die zweite Plauer Badewannenrallye findet am Samstag, den 11. Juli 2026, in Plau am See statt. Auf der Elde treten Feuerwehrleute, Segler, Handballer, Stadträte und ganze Familien in selbstgebauten Badewannen gegeneinander an – nicht aus Verzweiflung, sondern aus purer Lust an der Sache. Gut einen Monat vor dem Startschuss steht fest: Die Rallye wird größer, bunter und spektakulärer als ihr gefeiertes Comeback im Vorjahr.

Wer tritt an? Wenn Feuerwehr auf Stadtrat trifft – in der Wanne: Der Reiz liegt im Aufeinandertreffen von Welten, die sich sonst selten in derselben Wanne wiederfinden. Auf dem Wasser messen sich die CDU Plau am See, der Plauer FC, der Plauer Segler-Verein, das Rathaus, die Tauchschule, das Team MEDICLIN und rund ein Dutzend weiterer Crews aus Vereinen, Unternehmen und privaten Teams. Das Teilnehmerfeld ist fast voll: Aktuell sind nur noch drei Startplätze frei. Wer 2026 mit der eigenen Wanne ins Rennen gehen will, sollte sich beeilen.

Welche Preise gibt es? Pokale für die Schnellsten – und für den schönsten Untergang: Ausgezeichnet wird in Plau nicht nur, wer am schnellsten paddelt. Fünf Kategorien sind mit jeweils 500 Euro dotiert – darunter das kreativste U18- und Ü18-Team, das stimmungsvollste Team und, ganz im Geist der Veranstaltung, der „Spektakulärste Untergang“. Möglich macht die Preisgelder erneut Manuela Roitzsch, die bereits das Comeback der Rallye unterstützt hat. Zurück ist außerdem eine liebgewonnene Kuriosität: der legendäre Badewannenrallye „E“rotik-Preis, dotiert mit 350 Euro und ermöglicht von Anke Pohla und ihrer Familie. Alle Teilnehmenden erhalten eine Erinnerungsmedaille, die Siegerteams zusätzlich Pokale.

Premiere: Das Plauer Entenrennen mit 1.000 Rennenten: Den größten Neuzugang im Programm bestreiten in diesem Jahr 1.000 quietschgelbe Rennenten. Beim großen Plauer Entenrennen, präsentiert von der KMG-Klinik Silbermühle und organisiert vom Abiturjahrgang 2027 des Eldenburg-Gymnasiums Lübz, treiben die Tiere gemeinsam mit den Badewannen über die Elde – und sorgen für ein zweites, mindestens ebenso spannendes Rennen auf dem Wasser.

Verkauft werden die Enten am 11. Juli von 11:00 bis 12:30 Uhr auf der Hubbrücke, der Stückpreis liegt bei 2,00 Euro. Als Hauptgewinn wartet ein hochwertiges Conway-Mountainbike, dazu kommen zahlreiche weitere Sachpreise.

Mitmachaktionen: Entenzielwerfen und Entensuche in der Innenstadt: Wer lieber zielt als schwimmen lässt, wirft beim Entenzielwerfen der Raiffeisen BHG Lübz um den ENDERS-Gasgrill. Bei der Entensuche verstecken Stadtbibliothek und Tourist-Info 100 kleine Enten in der Plauer Innenstadt – jede gefundene Ente gewinnt. Start ist um 10:00 Uhr; Preise können in der Tourist-Info eingelöst werden, der Umtausch ist auch nach dem Veranstaltungstag möglich. Der Erlös fließt in Abizeitung, Abiball und Abschlussprojekte des Jahrgangs 2027. Dank gilt der Tourist-Info Plau am See und der Stadtbibliothek Plau am See.

Vom Bootsrennen zum Festtag: Burghof, Band und Feuerwerk: Wenn am Abend die letzte Wanne geborgen ist, hört das Feiern nicht auf. Ab 17:00 Uhr verlagert sich das Geschehen in den Burghof:

* 20:00 Uhr – Der Lübzer Karnevalsverein 54 läutet mit seinen spektakulären Tänzen den Partyabend ein

* 20:30 Uhr – Siegerehrung der Badewannenrallye

* 21:00 Uhr – Live-Band „Vier und Ich“

* 23:00 Uhr – Feuerwerk über der Stadt

* anschließend – Open-Air-After-Show-Party mit DJ Apollon bis in die frühen Morgenstunden

Eintritt: Abendkasse, 10,00 Euro.

So wird aus einem skurrilen Bootsrennen ein Festtag, der die gesamte Region zusammenholt. Kulinarisch ist bestens gesorgt: Plauer Gastronomie verwöhnt rund ums Fest: Auch fürs leibliche Wohl ist beim Festtag der Plauer Badewannenrallye 2026 bestens gesorgt. Die Plauer Gastronomie zeigt sich von ihrer einzigartigen Seite: An zahlreichen Ständen rund um das Festgelände gibt es alles, was zu einem echten Sommerfest gehört – von der klassischen Bratwurst über Pommes bis hin zu weiteren Leckereien für jeden Geschmack. Dazu ein kühles, gutes Bier – kurz: Hier bleibt kein Hunger und kein Durst ungestillt.

Getragen von der Region – noch sind Plätze frei: Möglich macht das alles ein dichtes Netz regionaler Unterstützer – von der KMG-Klinik Silbermühle über das Falk Seehotel und die Raiffeisen BHG Lübz bis zu zahlreichen Plauer Betrieben und Familien. Das Ziel der Stadt: möglichst jedes Team mit einem Preis oder einer besonderen Anerkennung zu würdigen. Noch sind zwei Titelsponsoren-Plätze verfügbar, und auch weitere Förderer sind ausdrücklich eingeladen, Teil der Geschichte zu werden.

Mit einem nahezu ausgebuchten Teilnehmerfeld, neuen Mitmachaktionen und starker regionaler Verbundenheit spricht alles dafür, dass die zweite Plauer Badewannenrallye nahtlos an den Erfolg des Vorjahres anknüpft – und noch eine Schippe drauflegt.

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Stadt Plau am See | Wirtschaftsförderung

Frau Corinna Thieme

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email : c.thieme@amtplau.de

Plau am See ist ein staatlich anerkannter Luftkurort mit rund 6.000 Einwohnern im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern). Die Stadt liegt direkt am Westufer des Plauer Sees – Deutschlands siebtgrößtem und nach Müritz und Schweriner See dem drittgrößten See Mecklenburg-Vorpommerns – am westlichen Tor zur Mecklenburgischen Seenplatte. Über die Müritz-Elde-Wasserstraße ist Plau ein beliebter Anlaufpunkt für Freizeitboote und Ausflugsschiffe; aus den Metropolregionen Hamburg und Berlin ist die Stadt in unter zwei Autostunden erreichbar. MueritztouristPlau am See

Die als Fischer- und Flößerstadt gegründete Kommune wurde im Jahr 1235 erstmals urkundlich erwähnt. Ihre malerische Altstadt ist bis heute von Fachwerk- und Backsteinhäusern geprägt; zu den herausragenden Bauwerken zählen die Hubbrücke, der Burgturm mit Wallanlage, die Stadtkirche St. Marien aus dem 13. Jahrhundert und das Rathaus im Stil der niederländischen Renaissance. Baden, Wassersport, Bootstouren, Wandern und Radfahren machen Plau am See zu einem der beliebtesten Urlaubs- und Erholungsorte der Region – und zur idealen Kulisse für Veranstaltungen wie die Plauer Badewannenrallye.

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