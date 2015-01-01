Präzise Filetierarbeit aus Solingen: Germancut präsentiert das CHEFSLOVER Filetiermesser

Germancut, die Premiummarke für Küchenmesser aus Solingen, erweitert ihr Sortiment um das CHEFSLOVER Filetiermesser.

Made in Solingen: Sandvikstahl 12C27, HRC 59, mit ergonomischer markanter heller Olive oder Mooreichen-Griff und optionaler DLC-Beschichtung – das CHEFSLOVER für exakte Schnitte bei Fisch, Fleisch und feinen Küchenarbeiten

Das Wichtigste in Kürze

Germancut, die Premiummarke für Küchenmesser aus Solingen, erweitert ihr Sortiment um das CHEFSLOVER Filetiermesser. Entwickelt für präzise Filetierarbeiten und feine Schnitte, vereint das Messer hohe Flexibilität, ausgezeichnete Schärfe und hochwertige Materialien in einem markanten Design.

Gefertigt aus schwedischem Sandvikstahl 12C27 und auf HRC 59 gehärtet, ermöglicht das CHEFSLOVER saubere, kontrollierte Schnitte bei Fisch, Fleisch und empfindlichen Lebensmitteln.

Die schlanke, filigrane Klingenform unterstützt exaktes Arbeiten entlang von Gräten, Knochen und natürlichen Strukturen.

Der ergonomisch geformte Griff aus markanter heller Olive oder optional aus dunkler Mooreiche sorgt für sicheren Halt und macht jedes Messer durch seine individuelle Maserung zu einem Unikat.

In der DLC-Variante erhält die Klinge zusätzlich eine diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung, die Reibung reduziert, die Oberfläche schützt und die Reinigung erleichtert.

Das CHEFSLOVER richtet sich an ambitionierte Hobbyköche, Fischliebhaber, Grillfans und Profis, die ein hochwertiges Filetiermesser Made in Solingen suchen – mit kompromissloser Schärfe, hoher Kontrolle und außergewöhnlicher Optik.

Warum ein Solinger Filetiermesser den Unterschied macht

Solingen steht weltweit für hochwertige Schneidwaren, präzise Schliffe und langlebige Messer. Germancut verbindet diese Tradition beim CHEFSLOVER mit modernen Materialien und einer Klingengeometrie, die speziell für präzise Filetier- und Tranchierarbeiten entwickelt wurde.

Zentrale Vorteile des CHEFSLOVER Filetiermessers:

* Sandvikstahl 12C27 – rostfreier Qualitätsstahl mit hervorragender Balance aus Schärfe, Zähigkeit und Pflegeleichtigkeit

* Stahlhärte HRC 59 – hohe Schnitthaltigkeit bei gleichzeitig guter Nachschärfbarkeit

* Präzisionsschliff für exakte Schnitte entlang von Gräten und Fleischfasern

* Schlanke, flexible Klinge für maximale Kontrolle

* Ergonomischer Mooreichen-Griff für komfortables Arbeiten

* Optional mit DLC-Beschichtung für reduzierte Reibung und leichte Reinigung

* Made in Germany / Solingen – Qualitätsfertigung aus der Klingenstadt

Das Ergebnis ist ein Premium-Filetiermesser, das sowohl beim Auslösen von Fischfilets als auch beim präzisen Tranchieren von Fleisch seine Stärken ausspielt.

Entwickelt für präzise Filetierarbeiten

Das CHEFSLOVER wurde für Anwender entwickelt, die höchste Ansprüche an Kontrolle und Schnittqualität stellen. Die schmale Klingenform ermöglicht feine Schnitte direkt entlang von Gräten, Haut und Fleischfasern, wodurch wertvolle Lebensmittel besonders schonend verarbeitet werden können.

Die ausgewogene Balance zwischen Flexibilität und Stabilität unterstützt präzises Arbeiten selbst bei anspruchsvollen Schneidaufgaben.

Die CHEFSLOVER Varianten im Überblick

Das CHEFSLOVER Filetiermesser ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und lässt sich dadurch an persönliche Vorlieben in Optik, Griffmaterial und Klingendesign anpassen.

Modell: CHEFSLOVER Mooreiche

Griff: Mooreiche

Klinge: Unbeschichtet

Besonderheiten: Edle, natürliche Optik mit einzigartiger Maserung

Modell: CHEFSLOVER Mooreiche DLC

Griff: Mooreiche

Klinge: DLC-beschichtet

Besonderheiten: Markantes Erscheinungsbild, reduzierte Reibung und zusätzliche Oberflächenhärte

Modell: CHEFSLOVER Olive

Griff: Olivenholz

Klinge: Unbeschichtet

Besonderheiten: Ausdrucksstarke Holzmaserung mit mediterranem Charakter

Modell: CHEFSLOVER Olive DLC

Griff: Olivenholz

Klinge: DLC-beschichtet

Besonderheiten: Kombination aus natürlicher Holzoptik und moderner Hightech-Beschichtun

Da es sich bei Mooreiche und Olivenholz um Naturmaterialien handelt, unterscheiden sich Farbe, Struktur und Maserung jedes Griffstücks. Dadurch wird jedes CHEFSLOVER Filetiermesser zu einem individuellen Unikat mit eigenem Charakter.

Materialien im Detail

Sandvikstahl 12C27

Der verwendete Sandvikstahl 12C27 zählt zu den bewährten Messerstählen im Premiumsegment. Er bietet eine ausgezeichnete Kombination aus Korrosionsbeständigkeit, Schärfe und Zähigkeit. Dadurch bleibt die Schneide lange leistungsfähig und lässt sich bei Bedarf unkompliziert nachschärfen.

HRC 59

Die Härte von HRC 59 beschreibt eine ausgewogene Abstimmung zwischen Schnitthaltigkeit und Alltagstauglichkeit. Die Klinge bleibt lange scharf, ohne dabei unnötig spröde zu werden.

DLC-Beschichtung

DLC steht für Diamond-Like Carbon. Die diamantähnliche Kohlenstoffschicht schützt die Klinge vor äußeren Einflüssen, reduziert Reibung und unterstützt ein besonders angenehmes Schneidgefühl. Gleichzeitig erleichtert sie die Reinigung nach dem Einsatz.

Mooreiche

Der Griff besteht aus hochwertiger Mooreiche – einem über lange Zeit natürlich konservierten Eichenholz. Die dunkle Farbgebung und individuelle Maserung verleihen jedem Messer seinen eigenen Charakter und sorgen für eine exklusive Optik.

Für welche Schneidaufgaben eignet sich das CHEFSLOVER?

Das CHEFSLOVER wurde speziell für feine Schneidarbeiten entwickelt und eignet sich insbesondere für:

* Fisch filetieren und Gräten sauber auslösen

* Haut präzise von Fisch und Fleisch entfernen

* Fleisch tranchieren und portionieren

* Geflügel vorbereiten

* Feine Schnitte bei empfindlichen Lebensmitteln

* Präzise Küchenarbeiten mit hoher Kontrolle

Besonders Fischliebhaber, Angler, Grillfans und ambitionierte Hobbyköche profitieren von der präzisen Klingenführung und der hohen Schärfe des Messers.

Kundenstimmen & Bewertungen

„Kundinnen und Kunden loben insbesondere die präzise Schnittführung, die langanhaltende Schärfe und die hochwertige Verarbeitung des CHEFSLOVER Filetiermessers. Viele Anwender berichten von einem spürbar einfacheren und präziseren Filetiererlebnis bei Fisch, Fleisch und Geflügel.“

Häufige Fragen – FAQ zum CHEFSLOVER Filetiermesser

Was ist das CHEFSLOVER von Germancut?

Das CHEFSLOVER ist ein hochwertiges Filetiermesser aus Solingen, das für präzise Arbeiten an Fisch, Fleisch und empfindlichen Lebensmitteln entwickelt wurde.

Aus welchem Stahl besteht das CHEFSLOVER?

Das Messer wird aus schwedischem Sandvikstahl 12C27 gefertigt. Dieser Stahl gilt als rostfrei, schnitthaltig und pflegeleicht.

Wie hart ist die Klinge?

Die Klinge ist auf HRC 59 gehärtet und bietet dadurch eine optimale Balance aus Schärfe, Haltbarkeit und Nachschärfbarkeit.

Wofür eignet sich ein Filetiermesser?

Ein Filetiermesser eignet sich besonders zum Auslösen von Fischfilets, Entfernen von Haut und Gräten sowie zum präzisen Tranchieren von Fleisch.

Was bedeutet DLC-Beschichtung?

DLC steht für Diamond-Like Carbon. Die Beschichtung schützt die Klinge, reduziert Reibung und erleichtert die Reinigung.

Was macht den Mooreichen-Griff besonders?

Mooreiche zeichnet sich durch ihre dunkle Farbgebung und individuelle Maserung aus. Jeder Griff ist ein Unikat und verbindet hochwertige Optik mit angenehmer Haptik.

Ist das CHEFSLOVER Made in Germany?

Ja. Das CHEFSLOVER wird in Solingen gefertigt und steht für deutsche Messertradition sowie hochwertige Verarbeitung.

Über Germancut – Fact Box für Redaktionen

Marke: Germancut



Kategorie: Premium-Küchenmesser und Besteck

Herkunft: Solingen, Deutschland

Bekannt für: Made in Germany, Solinger Verarbeitung, hochwertige Materialien, Mooreichen- und Olivenholzgriffe, optionale DLC-Beschichtung

Produkt im Fokus: CHEFSLOVER Filetiermesser

Material Klinge: Sandvikstahl 12C27

Härte: HRC 59

Klingenlänge: 23 cm

Gesamtlänge: 36 cm

Schärfwinkel: 15°

Griffvarianten: Mooreiche, Olive

Beschichtung: optional DLC, Diamond-Like Carbon

Griffvarianten: Mooreiche, Olive

Zielgruppe: Profi- und Hobbyköche, Fischliebhaber, Grillfans, Angler und Qualitätsbewusste

_Keywords: CHEFSLOVER Filetiermesser, Germancut CHEFSLOVER, Filetiermesser Solingen, Filetiermesser Made in Germany, Fischmesser Solingen, Premium Filetiermesser, Sandvikstahl 12C27 Messer, HRC 59 Filetiermesser, DLC Beschichtung Messer, Fisch filetieren Messer, Tranchiermesser, Profi Filetiermesser, Solinger Küchenmesser, Germancut Messer, hochwertiges Filetiermesser_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Germancut GmbH

Herr Alexander Tonn

Humboldtstraße 18

40237 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211915010

web ..: https://germancut.de

email : office@germancut.com

Über Germancut:

Was uns antreibt

„In einer Zeit, in der der Preis oft das wichtigste Kaufkriterium ist und viele asiatische Produkte den Markt überschwemmen, wollen wir uns zurückbesinnen auf die Stärken des Begriffs „Made in Germany“.

Traditionelle Produktionsverfahren für Bestecke und Kochmesser aus Solingen mit innovativem, modernem und doch zeitlosem Design – dafür habe ich die Marke Germancut gegründet. Meine Erfahrung aus mehr als 16 Jahren erfolgreichem Mitgestalten und Entwickeln exzellenter Messerprodukte und Messermarken helfen mir dabei. Ich würde mich freuen, wenn ich auch Sie von echter Wertarbeit – Made in Solingen – überzeugen kann.“

Ihr Alexander Tonn

Inhaber Germancut

Pressekontakt:

Germancut GmbH

Herr Alexander Tonn

Humboldtstraße 18

40237 Düsseldorf

fon ..: 0211915010

email : office@germancut.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

REV beginnt mit 3D-Seismikuntersuchungen beim West Butte Heliumprojekt CALVENDO besetzt Leitung der Jury und Art Direction neu