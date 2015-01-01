CALVENDO besetzt Leitung der Jury und Art Direction neu

Im Zuge des Generationswechsels übernimmt Dominik Reisinger die Jury-Leitung sowie die Weiterentwicklung des Produktportfolios.

Die internationale Publishing-Plattform CALVENDO für Wandkalender und bildorientierte Druckprodukte besetzt die Position des Art Directors sowie Leiters des Jury-Teams neu. Der bisherige Grafik-Chef verabschiedet sich nach vielen Jahren engagierter Tätigkeit bei CALVENDO in den Ruhestand.

Ab Juli 2026 übernimmt Dominik Reisinger die Verantwortung für das Expertenteam, dessen Aufgabe die fachliche Begutachtung von Einreichungen der Autoren nach inhaltlichen und zielgruppenrelevanten Kriterien ist. Parallel ist er für den gesamten grafischen Auftritt des Unternehmens und die inhaltliche Weiterentwicklung des visuellen Produktportfolios zuständig.

Dominik Reisinger ist Creative Director und Designer mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Markenstrategie, Kommunikation und Design. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch Agenturen, Verlage, Start-ups und internationale Konzerne.

Zuletzt war er für die BMW Group tätig, wo er an der Designstrategie, dem Kommunikationsdesign und den weltweiten Benchmarks arbeitete. Weitere Stationen waren unter anderem die Serviceplan Group als Senior Art Director sowie verschiedene Projekte im Bereich KI-gestützter Kommunikation und digitaler Kreativprozesse.

Als Teamleiter definiert er die internationalen Content-Benchmarks (Kreativität, Umsetzung, Marktfähigkeit usw.), die Autoreneinreichungen (Wandkalender, Puzzles usw.) für eine Veröffentlichung bei CALVENDO erreichen müssen. Zu seinen Aufgaben gehört neben der Auswahl von Projekten auch die Förderung talentierter Kreativer, beispielsweise durch Know-how-Transfer. Transparenz und Scope für neue Themen- und Produktwelten sollen eine noch größere Rolle spielen, z.B. um jüngere Zielgruppen zu erreichen.

„Mit Dominik Reisinger gewinnen wir eine kreative und strategisch erfahrene Persönlichkeit mit einem ausgeprägten Gespür für modernes Design, Themenwelten, digitale Kommunikation und Qualitätsprozesse“, erklärt Hans-Joachim Jauch, Geschäftsführer von CALVENDO. „Er wird mit seinem Blick für Kreativ-Trends und talentierte Content-Creator Impulse für die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios setzen.“

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Frau Angela Link

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Deutschland

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email : info@calvendo.com

Der CALVENDO Verlag ist die internationale Publikationsplattform für hochwertige Wandkalender und bildorientierte Druckprodukte (z. B. Puzzles). Er ermöglicht unabhängigen Kreativen, ihre über die CALVENDO-Plattform gestalteten Werke zu veröffentlichen und international – insbesondere in Europa und Nordamerika – über den Handel zu vertreiben. Seit über 10 Jahren versorgt CALVENDO mit seiner großen Themenvielfalt und zahlreichen Produktformaten den Handel und Kalenderfans weltweit.

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