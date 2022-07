PLC Ultima sorgt für sicheres Investieren

Gründer Alex Reinhardt zeigt der verblüfften Fachwelt wie sicheres investieren geht

Alex Reinhardt steht wie kein zweiter hinter der sichersten Methode im Kryptospace. Um was es dabei geht, zeigt der Unternehmer seiner Community. Prominente und Geschäftsleute verfolgen in erster Linie ihre eigenen Interessen, wenn sie Aussagen zu Kryptowährungen machen. Zum Beispiel: Elon Musk nennt Dogecoin Hustle, dann verspricht er, einen Doge-1-Satelliten, den er nach seiner Lieblings-Kryptowährung benannt hat, zum Mond zu schicken. Ich würde gerne erzählen, wie man eine wirklich lohnende Kryptowährung von einem leeren Hype unterscheiden kann. Aber ich kann es nicht, denn selbst die Schöpfer der Währungen werfen einfach Millionen von Dollar in den Mülleimer oder kaufen etwas, das das ausgegebene Geld absolut nicht wert ist.

Billy Markus, einer der Schöpfer von Dogecoin, löste 2015 komplett alle seine Krypto Währungskonten auf, einschließlich aller seiner Dogecoin-Münzen, um keinen Kredit für ein neues Auto aufnehmen zu müssen. Die Kryptowährung wurde nur als Scherz erstellt, und Marcus war sich sicher, dass sie bald verschwinden würde. Mit seinem soliden Vorrat an der Kryptowährung konnte Marcus nur einen gebrauchten Honda kaufen. Nun ist die Kapitalisierung von Dogecoin größer als die Kapitalisierung des gesamten Honda-Motors-Unternehmens, und Markus schreibt auf Reddit, dass er den Kredit seiner Mutter leicht zurückgezahlt hätte, wenn er die Kryptowährung 2015 nicht verkauft hätte.

Können diejenigen, die weder hochkarätige Kontakte noch spezifische Kenntnisse haben, mit einer Kryptowährung Geld verdienen?

Alex Reinhardt: „Ja, das können sie. In den meisten Fällen reicht es aus, eine einfache Regel zu befolgen: Verlieren Sie die Zugangscodes zu Ihrem Kryptowährung-Wallet nicht und haben Sie es nicht so eilig, die Kryptowährung zu verkaufen. Legen Sie also los und denken Sie immer daran, vorsichtig beim Handeln mit Kryptowährungen zu sein.“

Der vollständige Name des Projekts und des Coins selbst lautet also PLC Ultima. Sie ist eine der vielversprechendsten Kryptowährungen auf dem Markt. Es handelt sich hier um ein komplettes System (Ultima Wallet, Ultima Farm, PLC Card – für Krypto- und Fiat-Geld). Der Coin verbreitet sich schnell und ist sehr gefragt. Der Hauptgrund dafür ist das Minting. Mit Hilfe von Minting können neue Coins ganz leicht und direkt zum Beispiel auf einem Smartphone abgebaut werden. Sie werden in der Ultima Farm gemintet. Man braucht dazu keine komplizierte Ausrüstung und enorme Energiekosten. Und das wichtigste: PLC Ultima wird an den weltweit führenden Börsen verkauft.

