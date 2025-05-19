PM Performance 2026: KPIs mit Wirkung – wie PMOs echten Mehrwert schaffen

Das kostenlose PM Performance Event am 19.05.2025 in München und teilweise im Livestream zeigt, wie PMOs mit den richtigen KPIs mehr Wirkung erzielen – mit Workshops für praxisstarke Ergebnisse.

München, 11. Mai 2026 – Welche Kennzahlen helfen Projektmanagement-Offices wirklich dabei, Projekte und Portfolios erfolgreich zu steuern? Mit dieser Frage beschäftigt sich das kostenfreie Neworking- und Experten-Event „Weg von Reporting – hin zu Wirkung: die richtigen KPIs für das PMO“ der PM Performance Community am 19. Mai 2026 in München sowie online im Livestream. Veranstalter sind TPG The Project Group und parameta.

Die Veranstaltung richtet sich an PMOs, Projektmanagement-Verantwortliche, Projektleitende und Entscheidungsträger aus Mittelstand und Konzernen, die ihre Projektsteuerung gezielt weiterentwickeln möchten. Im Fokus stehen praxisnahe Ansätze zur Einführung wirksamer KPIs, zur transparenten Darstellung des PMO-Wertbeitrags sowie zum erfolgreichen Zusammenspiel von Menschen, Prozessen und Tools.

Zu den Referierenden zählen unter anderem Sebastian Klein (Arvato Systems), Katharina Pohl (Ziehl-Abegg), Johann Strasser (TPG) sowie Melanie Weiß (parameta). Neben Vorträgen am Vormittag bietet das Event interaktive Workshops vor Ort, in denen die Teilnehmenden konkrete Use Cases bearbeiten und eigene KPI-Dashboards entwickeln.

Ein besonderer Schwerpunkt der Workshops liegt auf konkreten Fragestellungen aus dem PMO-Alltag: Welche KPIs liefern tatsächlich steuerungsrelevante Informationen? Wie lassen sich Projektfortschritt, Ressourcenengpässe oder strategische Zielerreichung sinnvoll messen? Und wie können Kennzahlen so aufbereitet werden, dass sie Managemententscheidungen unterstützen statt zusätzlichen Reporting-Aufwand zu erzeugen? Gemeinsam erarbeiten die Teilnehmenden praxisnahe Ansätze für KPI-Dashboards, Governance-Strukturen und eine wirkungsorientierte PMO-Steuerung.

Die Teilnahme am Event ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.pm-performance.com

Über TPG

TPG ist ein international führender Anbieter von Softwareprodukten, Implementierungsleistungen und Beratung für PPRM. Als Microsoft Partner kombiniert TPG über 27 Jahre Beratungserfahrung mit leistungsstarker Next Generation Software wie TPG ProjectPowerPack, TPG PSLink und TPG CoReSuite. Damit unterstützt TPG Unternehmen aller Branchen dabei, den Reifegrad ihres Projektmanagements zu steigern, moderne PPRM-Tools erfolgreich einzuführen und den Erfolg ihrer Projekte zu maximieren.

Über parameta

parameta ist eine spezialisierte Beratung für Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement mit einem ganzheitlichen Ansatz entlang der Dimensionen Mensch, Methode und Technologie. Seit über 20 Jahren unterstützt parameta Unternehmen dabei, Projektorganisationen wirksam auszurichten, Governance-Strukturen aufzubauen und Projekterfolg sichtbar zu machen. Mit tiefem Methodenwissen, praxisnaher Organisationsberatung und breiter Technologiekompetenz begleitet parameta Kunden aller Branchen dabei, Projektarbeit effizienter, transparenter und nachhaltiger zu gestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TPG The Project Group

Herr Achim Schmidt-Sibeth

Destouchesstr. 68

80796 München

Deutschland

fon ..: +49 89 615593-30

web ..: https://www.theprojectgroup.com

email : achims@theprojecgtgroup.com

TPG ist ein international führender Anbieter von Softwareprodukten, Implementierungsleistungen und Beratung für PPRM. Als Microsoft Partner kombiniert TPG über 27 Jahre Beratungserfahrung mit leistungsstarker Next Generation Software wie TPG ProjectPowerPack, TPG PSLink und TPG CoReSuite. Damit unterstützt TPG Unternehmen aller Branchen dabei, den Reifegrad ihres Projektmanagements zu steigern, moderne PPRM-Tools erfolgreich einzuführen und den Erfolg ihrer Projekte zu maximieren.

Pressekontakt:

The Project Group GmbH

Herr Achim Schmidt-Sibeth

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