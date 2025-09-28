Podcast-Relaunch: „Gut zu Wissen – KI & SEO Insight“ der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V.

Der GfA-Podcast „Gut zu Wissen – KI & SEO Insight“ ist zurück: kostenfrei auf Spotify, Apple, Audible, Deezer u. a. – mit frischen Impulsen zu Online-Marketing, KI und SEO.

Nach einer kreativen Pause meldet sich der Podcast „Gut zu Wissen“ der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. (GfA) mit einem überarbeiteten Konzept und neuen Themenfeldern zurück. Seit dem 9. September 2025 erscheinen die Folgen wieder regelmäßig – mit aktuellen Einblicken in Marketing, Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die Einbindung künstlicher Intelligenz in moderne Kommunikationsstrategien. Die erste Folge erschien bereits 2018.

Die neue Staffel trägt den Titel „KI & SEO Insight“ und verbindet praxisnahes Marketingwissen mit einem Blick auf die technologische Zukunft. Hörerinnen und Hörer erfahren, wie sie mit Methoden wie multimodalem SEO, E-E-A-T-Optimierung oder Brand Authority-Analyse ihre Online-Präsenz gezielt stärken können – erklärt in klarer, verständlicher Sprache, die auch Einsteiger erreicht.

Der Podcast richtet sich an Existenzgründer, Selbstständige und Marketing-Interessierte, die sich fundiert, aber leicht verständlich über digitale Strategien informieren möchten. Dabei folgt die GfA ihrem Leitgedanken: Wissen teilen, Arbeitsmethoden verbessern und Zukunft gestalten. Jede Episode bietet konkrete Impulse für bessere digitale Arbeitsprozesse – von der Planung von Content-Strategien bis zur Optimierung der Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchformaten.

„Gut zu Wissen“ wird von einer KI-Stimme gesprochen und redaktionell vom GfA-Medienteam betreut. Die moderne Audio-Reihe steht für eine neue Verbindung von Arbeitsmethodik, Technologie und Wissenstransfer.

Der Podcast ist kostenfrei auf allen großen Plattformen verfügbar, darunter Spotify, Apple Podcasts, Audible, Deezer, Amazon Music etc. und über die Website https://gfaev.eu.

Nächste Episode: 28. September 2025

#GfAev #GesellschaftFürArbeitsmethodik #Podcast #KI #SEO #Marketing #DigitaleSichtbarkeit

Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA): Seit 1954 sind wir die Anlaufstelle für alle, die ihr Berufs- und Privatleben aktiv gestalten wollen. Wir glauben daran, dass lebenslanges Lernen und persönliche Entfaltung der Schlüssel zu einem erfüllten Dasein sind.

Unsere Veranstaltungen und Veröffentlichungen sind dein Werkzeugkasten für Erfolg und Zufriedenheit. Das Besondere an der GfA? Unsere unglaublich vielfältige Community! Hier teilen Mitglieder ihr gesammeltes Know-how und entwickeln gemeinsam frische, fundierte Lösungen – von Social Media bis zum Sprachassistenten, von YouTube-Videos bis zum klassischen Austausch. Wir sind immer up-to-date und integrieren die neuesten digitalen Trends in unser Angebot.

Egal, ob du deine Karriere pushen oder dein Privatleben optimieren möchtest – bei uns findest du die Unterstützung und Inspiration, die du brauchst. Mach mit und profitiere von einem Netzwerk, das dich weiterbringt!

