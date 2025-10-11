Point of Human – Gründung in der Krise: Wie die deGUT 2025 Mut, Menschen und Märkte verbindet

Der Marktplatz der Sinne für Wirtschaft, Kultur und Menschlichkeit. Erlebe den Mut, neu anzufangen – am Point of Human.

In einer Zeit, in der Wirtschaft oft von Unsicherheit, Automatisierung und Distanz geprägt ist, setzt ein neues Konzept ein starkes Zeichen: Point of Human. Auf der deGUT 2025, Deutschlands größter Messe für Gründer:innen und Unternehmer:innen, lädt MiU24® KG Besucher:innen ein, Wirtschaft wieder als menschliches Erlebnis zu begreifen. Zwischen Gesprächen, Visionen und echten Begegnungen entsteht ein Raum, in dem Menschen im Mittelpunkt stehen – nicht Prozesse. Hier geht es um Haltung statt Hektik, um Sinn statt Schlagworte und um den Mut, in Krisenzeiten neu zu denken und zu handeln.

Entwickelt wurde das Konzept Point of Human von der MiU24 KG, dem Hybrid-Unternehmen aus Niedersachsen, das seit Jahren dafür bekannt ist, Wirtschaft neu zu verknüpfen – zwischen Marken, Menschen und Märkten. MiU24 bringt mit Regionalheld, Rave the Planet, kreativen Marken und nachhaltigen Produktlösungen die größte Vielfalt aller Zeiten auf die deGUT. Der Stand wird zum Marktplatz der Sinne: Ein Ort, an dem Wirtschaft fühlbar, Kultur erlebbar, Wissenschaft und Innovation greifbar wird. Das Ziel ist klar – zeigen, dass Menschlichkeit und Unternehmertum keine Gegensätze sind, sondern die Grundlage für eine neue, verantwortungsvolle Wirtschaft.

Wer bist du in einer Welt im Wandel?

Es ist eine einfache, aber mächtige Frage. Denn wer gründet, verändert nicht nur seinen Alltag – er stellt sich selbst infrage. MiU24 lädt auf der deGUT 2025 genau dazu ein: innezuhalten, zu hinterfragen, zu fühlen. „Wann hast du das letzte Mal Wirtschaft gespürt?“, fragt Marco Vito La-Greca mit einem Lächeln.

„Vielleicht ist genau das der Punkt, an dem alles wieder beginnt – der Moment, in dem du nicht mehr suchst, sondern handelst.“ Am Stand der MiU24 KG wird das möglich. Hier darf man zuhören, ausprobieren, entdecken – und neu denken. Hier verschmelzen Marken, Produkte, Dienstleistungen und Kultur zu einem offenen Erlebnisraum. Lösungen gibt es immer, lautet das Motto – und wer den Stand besucht, versteht, warum.

Regionalheld – Verantwortung beginnt vor der Haustür

Ein zentraler Teil dieser Vision ist Regionalheld, die von MiU24 entwickelte Plattform für regionale Wirtschaft, soziale Verantwortung und menschlicher Entwicklung. Regionalheld macht sichtbar, was sonst übersehen wird: die Menschen, die ihre Region prägen, Ideen verwirklichen und echten Mehrwert schaffen. Auf der deGUT zeigt Regionalheld, dass Wirtschaft mehr kann, wenn sie Haltung hat. „Unsere Held:innen tragen keine Anzüge, sondern Verantwortung“, sagt Jürgen La-Greca. Hier werden Produkte, Projekte und Initiativen gezeigt, die Mut machen – weil sie nicht auf schnelle Rendite setzen, sondern auf Wirkung.

Rave trifft deGUT – Wirtschaft trifft Kultur, Sinn trifft Sound

Richtig besonders wird es durch das Format „Rave trifft deGUT“, ein von MiU24 mitentwickeltes _Triple Play_, das drei starke Ideen auf eine Bühne bringt: MiU24® als Möglichmacher und kreative Kraft,

Rave the Planet als kultureller Impulsgeber mit Herz und Haltung, und Regionalheld als Plattform für gelebte Verantwortung und regionale Wirkung. Am Samstag, den 11. Oktober 2025, ab 15 Uhr, wird der Campus der deGUT zur lebendigen Bühne. Was als Messe begann, verwandelt sich in ein Erlebnisraum zwischen Dialog, Musik, Visuals und Begegnung. Unter dem Leitgedanken _“Subkultur trifft Unternehmertum“_ und _“Gründen mit Sinn“_ werden Wirtschaft und Kreativität spürbar verbunden. Dieses Zusammenspiel ist kein Marketing-Gag – es ist Programm: Wirtschaft neu denken, Kultur zulassen, Verantwortung leben. Wer vorbeikommt, darf zuhören, tanzen, nachdenken – und entdecken, dass Zukunft dort beginnt, wo Menschen bereit sind, Brücken zwischen Welten zu bauen.

Rave the Planet – Kultur trifft Unternehmertum

Wirtschaft ist keine kalte Maschine – sie ist ein Puls. Und dieser Puls schlägt auch kulturell. Mit Rave the Planet bringt MiU24 einen Teil moderner Lebenskultur auf die deGUT – als Symbol für Gemeinschaft, Leidenschaft und kreativen Aufbruch. Dort, wo Musik, Bewegung und Menschlichkeit zusammentreffen, entstehen dieselben Kräfte, die auch Gründer:innen antreiben: Energie, Authentizität und Verbindung. Nicht nur der Stand von MiU24 wird so zu einer Bühne, auf der Wirtschaft tanzt – mit Haltung, Humor und Herz -, sondern die gesamte deGUT.

Die Vielfalt der MiU24 – Produkte, Marken, Dienstleistungen

Dieses Jahr bringt MiU24 die größte Vielfalt seiner Geschichte mit auf die deGUT. Von Startups über etablierte Marken bis hin zu nachhaltigen Produkten und kreativen Dienstleistungen: alles ist dabei. Besucher:innen können sehen, wie ein Konzept entsteht, wie eine Marke wächst und wie Visionen Realität werden. Es ist ein lebendes Beispiel für das, was MiU24 verkörpert: Vernetzung, Einfachheit und gelebte Zusammenarbeit. Wer einmal mit MiU24 spricht, spürt sofort: Hier arbeitet man nicht _für_, sondern _mit_ den Menschen. Das Team verbindet pragmatische Lösungen mit echter Begeisterung – und beweist, dass Professionalität nichts mit Kälte, sondern mit Haltung zu tun hat.

Das MiU24 Ökosystem – Von Hostingmonster bis MiUMiA: Vielfalt, die verbindet

Vielfalt ist bei MiU24 kein Zufall – sie ist Konzept. Die MiU24 KG hat in den vergangenen Jahren ein eigenes Unternehmens-Ökosystem aufgebaut, das zeigt, wie moderne Wirtschaft funktioniert, wenn Kreativität, Pragmatismus und Menschlichkeit zusammenkommen. Jede Eigenmarke ist Teil eines größeren Ganzen – ein Puzzlestück in einem lebendigen Netzwerk aus Ideen, Lösungen und echter Leidenschaft fürs Machen. Mit Hostingmonster® bietet MiU24® einfaches, sicheres und ehrliches Hosting – ohne technische Stolperfallen, dafür mit persönlichem Service. Mit Regionalheld® wurde eine Plattform geschaffen, die regionale Stärke, Verantwortung und nachhaltiges Wirtschaften sichtbar macht. Und mit MiUMiA, dem neuen Shop für Unternehmerlösungen von A bis Z, bringt MiU24 all das unter ein Dach, was Unternehmen wirklich brauchen – von außergewöhnlichen Geschäftsgeschenken, die sonst niemand hat, bis hin zu essenziellen Dingen wie Visitenkarten, Bürobedarf und Markenartikeln.

Dieses Ökosystem steht für ein neues Denken in Wirtschaft und Unternehmertum:

* Ehrlich, vernetzt, menschlich und lösungsorientiert.

* Denn wo andere Produkte verkaufen, schafft MiU24 Verbindungen.

* Und genau das ist die Zukunft einer Wirtschaft, die wieder Sinn stiftet.

Von „Mecker-Deutschland“ zu Möglich-Machern*innen mit MiU24

Deutschland meckert gern. Zu teuer. Zu langsam. Zu schwierig. Für jedes Problem gibt es eine Ausrede – aber selten eine Idee. Doch genau hier setzt MiU24 an. „Bei uns wird nicht gemeckert – bei uns wird gemacht“, sagt Marco Vito La-Greca mit einem Augenzwinkern. Denn Stillstand entsteht nicht durch Krisen, sondern durch Klagen. MiU24® dreht den Spieß um: Aus Problemen werden Perspektiven. Aus Hürden werden Wege. Aus Worten wird Bewegung. Hier wird nicht endlos diskutiert, sondern mutig umgesetzt – kreativ, pragmatisch, menschlich. Ob Markenentwicklung, Kommunikation, Produktidee oder Konzept: Bei MiU24 zählt das Wie, nicht das Warum nicht.

Die deGUT 2025 steht sinnbildlich für diese Haltung: Ein Ort, an dem Optimismus, Tatkraft und echte Macherenergie ansteckend wirken. Ein Ort, an dem man Wirtschaft nicht nur versteht – sondern fühlt. Wir zeigen dir, wie Zukunft gemacht wird. Komm vorbei, erlebe den Point of Human, triff Menschen mit Haltung und entdecke, wie MiU24® Wirtschaft neu definiert.

Bist du Mecker-Mensch oder Macher:in? Du entscheidest – auf der deGUT 2025.

