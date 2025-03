Polaris Renewable Energy gibt Abschluss einer Übernahme in Puerto Rico bekannt

Toronto, ON / Access Newswire / 3. März 2025 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (Polaris oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Eigenkapitalvereinbarung (ECCA, Equity Capital Contribution Agreement) und die LLC-Vereinbarung in Bezug auf Punta Lima Wind Farm LLC (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Santander Bank N.A., Santander) abgeschlossen hat.

Bei dem Projekt handelt es sich um einen in Betrieb befindlichen Onshore-Windpark namens Punta Lima Wind Farm (PLWF oder Projekt) mit einer Kapazität von 26,0 MW in der Gemeinde Naguabo, Puerto Rico. Das Projekt wurde von Santander umgebaut und wieder in Betrieb genommen und hat mit der Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) einen 20-jährigen Stromkaufvertrag geschlossen, der im März 2044 ausläuft.

Die Transaktion wurde unter Verwendung einer Tax-Equity-Struktur abgeschlossen, die dazu führt, dass Polaris der Manager und Betreiber des Projekts mit einer Mehrheitsbeteiligung wird und Santander eine Tax-Equity-Beteiligung an dem Projekt behält. Die Transaktion unterlag den üblichen Abschlussbedingungen, zu denen vor allem die Genehmigung der Übernahme durch die lokalen Aufsichtsbehörden sowie die Unterzeichnung der entsprechenden LLC-Vereinbarung gehörten. Die Eigenkapitaleinlage von Polaris in Höhe von insgesamt 20 Millionen US-Dollar unterlag den üblichen Anpassungen beim Abschluss, einschließlich Änderungen des Betriebskapitals. Santander Corporate & Investment Banking fungierte als alleiniger Finanzberater der Santander Bank N.A.

Durch diese strategische Übernahme wird das Kapital von Polaris in einem weiteren Land eingesetzt und gleichzeitig Wind in unseren Stromerzeugungsmix integriert, so Marc Murnaghan, President und CEO von Polaris. Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion unseren Aktionären kurzfristig attraktive Renditen bietet und unsere Wachstumschancen deutlich verbessert. Dazu gehört die Nutzung von Energiespeichern zur Bereitstellung von Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen und von Netzstabilisierungsdiensten sowie die Erkundung weiterer strategischer Möglichkeiten auf der Insel angesichts ihres erklärten künftigen Energiebedarfs.

Santander ist stolz darauf, den Punta Lima Wind Park in Puerto Rico wieder aufgebaut zu haben, und freut sich, seine Beteiligung an einen spezialisierten Partner zu verkaufen, so Nuno Andrade von Santander Corporate & Investment Banking. Es war die richtige Entscheidung, das Streben der Insel nach sauberer Energie zu unterstützen, und wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und in der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Die Betriebe des Unternehmens umfassen ein geothermisches Kraftwerk (etwa 82 MW), vier Wasserkraftwerke (etwa 39 MW) und drei aktive Solar- (Photovoltaik)-Projekte (etwa 35 MW) und einem Onshore-Windpark (26 MW).

Über Punta Lima Wind Farm LLC.

Punta Lima Wind Farm, LLC betreibt ein Windkraftwerk mit dem Namen Punta Lima Wind Farm. Das Projekt Punta Lima nahm im Oktober 2012 den Betrieb auf, bis es durch den Hurrikan Maria im Jahr 2017 außer Betrieb gesetzt wurde. Die Installation von 13 neuen Vestas V100-2,0-MW-Windturbinen begann im Jahr 2022, der COD wird im März 2024 erreicht.

