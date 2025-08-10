  • Politik ist kein Karneval: Warum MV echte Führung braucht

    Sandra Weckert fordert Leadership, Verantwortung und klare politische Kultur

    BildDie politischen Entwicklungen in Mecklenburg-Vorpommern zeigen zunehmend ein irritierendes Muster: öffentliche Selbstdarstellung statt Verantwortung, persönliche Angriffe statt Leadership, Ego statt Autorität. Die jüngsten Ereignisse rund um den öffentlichkeitswirksamen Austritt eines Lokalpolitikers – ausführlich dargestellt im Artikel _“Warens Stadtpräsident sagt der FDP nach über 20 Jahren adieu“_ (Quelle: Wir sind Müritzer) – verstärken diesen Eindruck weiter:

    Für die Speakerin und Kommunalpolitikerin Sandra Weckert ist klar: Politik ist kein Karneval. Politik ist Verantwortung.

    In ihrem aktuellen Video analysiert sie die Situation schonungslos und betont, wie sehr Mecklenburg-Vorpommern unter einer politischen Kultur leidet, die mehr auf Inszenierung als auf Substanz setzt.

    Weckert stellt klar:
    _“Führung heißt nicht, sich ständig selbst in Szene zu setzen. Führung heißt, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu tragen – und das Ego zurückzustellen.“_
    Ihre Keynote zu den Themen Führung, Leadership, Macht, Entscheidung, Respekt und Autorität zeigt, was moderne politische Verantwortung bedeutet:

    Leadership statt Lautstärke

    Weckert kritisiert ein Verhaltensmuster, das sich in Teilen der Lokalpolitik verfestigt hat:
    – Selbstdarstellung statt Leadership
    – Lautstärke statt Lösungen
    – Machtspiele statt Verantwortungsbewusstsein
    – Autorität vortäuschen statt Autorität erarbeiten
    – Respekt einfordern statt Respekt durch Verhalten erzeugen

    Gerade in Krisenzeiten, so Weckert, brauche Mecklenburg-Vorpommern Politikerinnen und Politiker, die führen, nicht posieren.
    _“Politik ist kein Kostümball. Wer Verantwortung trägt, hat eine Vorbildfunktion. Das beginnt bei Respekt und endet bei Autorität – echter Autorität, nicht gespielter.“_

    Sinngemäße Analyse eines politischen Stils

    Der begleitende Nordkurier-Bericht zum gleichen Vorgang unterstreicht den wachsenden Bedarf an einer sachlichen und verantwortungsbewussten politischen Kultur in MV:

    Die Diskrepanz zwischen öffentlicher Inszenierung und tatsächlicher Führungsleistung ist für viele Bürgerinnen und Bürger mittlerweile sichtbar. Weckert formuliert es deutlich:
    _“Leadership beginnt dort, wo das Ego endet. Politik braucht Menschen, die Respekt leben, Entscheidungen verantworten und Macht nicht zur Selbstinszenierung nutzen.“_

    Warum das Thema jetzt so relevant ist

    Weckert wird zunehmend zu einer Stimme für eine neue politische Kultur in Mecklenburg-Vorpommern – jenseits von Parteien, jenseits von Machtkämpfen und jenseits von narzisstischer Dauerpräsenz. Ihre Keynotes zu Leadership, Verantwortung und gesellschaftlicher Haltung treffen exakt in das Vakuum, das politische Selbstdarsteller hinterlassen. Sie fordert eine Rückkehr zu:
    ? verantwortlicher Führung
    ? Respekt gegenüber Bürgerinnen und Bürgern
    ? nachvollziehbaren Entscheidungen
    ? Transparenz statt Theater
    ? demokratischer Autorität statt persönlicher Angriffe

    Ihr Fazit:
    „Politik ist kein Karneval. Politik ist Verantwortung. Und Leadership beginnt dort, wo das Ego endet.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    braintreeacademy GmbH
    Frau Sandra Weckert
    Sonnenallee 162
    12059 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01637596090
    web ..: https://sandraweckert.de/speaking
    email : sandra@sandraweckert.de

    „Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.

    Heute ist sie mit ihrem Projekt „48 Könige“ deutschlandweit bekannt – einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.

    Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung – authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.“

    Pressekontakt:

    braintreeacademy GmbH
    Frau Sandra Weckert
    Sonnenallee 162
    12059 Berlin

    fon ..: 01637596090
    email : sandra@sandraweckert.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Politik braucht Standhaftigkeit – nicht den dritten Abgang
      Neubrandenburg / Waren (Müritz) Politische Stabilität entsteht nicht durch Rückzüge, sondern durch Standhaftigkeit....

    2. Schatten werfen kein Licht – Warum Loitz mehr braucht als Masken
      Ein feuchter Wahlmorgen in Loitz. Zwischen glänzenden Straßen und politischer Leerstelle fragt dieser Beitrag: Wer führt - und wer spielt nur mit? Honorarfreier Abdruck & Veröffentlichung gestattet....

    3. Stimmzeit – Mini-Sabbatical für Menschen mit Verantwortung: Führung braucht Stimme. Beides braucht Zeit.
      Vom 8. bis 10. August 2025 zeigt Uta-Alexandra Kral im Allgäu, wie Stimme und Präsenz zum Leadership-Tool werden. Drei Tage, die Führungskräfte wieder bei sich selbst ankommen lassen....

    4. Exklusive Partnervermittlung braucht echte Beraterpersönlichkeiten
      Die Partnervermittlung PV-Exklusiv arbeitet nur mit erfahrenen Beratern zusammen. Das schafft echte Mehrwerte für die Kunden....

    5. Neuerscheinung: Ein Buch zur richtigen Zeit „Künstliche Intelligenz & echte Führung“ von Marco Terracciano
      Stellen Sie sich vor, Sie investieren Monate in ein KI-Projekt - und am Ende scheitert es. Nicht wegen der Technik, sondern weil niemand mitzieht. Der Grund: Ängste & Wiederstände blockieren...

    6. Frankfurter Buchmesse 2025: Marco Terracciano präsentiert „Künstliche Intelligenz & echte Führung“
      Auf der Frankfurter Buchmesse 2025 präsentiert der Autor Marco Terracciano sein neues Buch "Künstliche Intelligenz & echte Führung" - mit Lesungen, Interviews und Signierstunden....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.