  • Pollmatic.io erweitert Monetarisierungsmöglichkeiten für Publisher, Apps und digitale Plattformen

    Pollmatic.io hilft Publishern, Websites und Apps mit Offerwalls, Umfragen und Aktionen einfach zu monetarisieren und neue Erlösquellen zu erschließen.

    Bild_Hagen, 28. März 2026_ – Pollmatic.io baut sein Angebot als Plattform für die Monetarisierung digitaler Reichweiten weiter aus. Mit Lösungen für Websites, Apps und digitale Plattformen unterstützt das Unternehmen Publisher dabei, zusätzliche Erlösquellen zu erschließen und ihren Nutzern zugleich relevante Angebots- und Umfrageformate bereitzustellen.

    Im Zentrum von Pollmatic.io steht eine moderne Offerwall, über die Publisher ihren Nutzern gezielt monetarisierbare Inhalte anbieten können. Dazu zählen Marktforschungsumfragen, App-Installationen und Registrierungen sowie interaktive Aktionen und Kampagnen. Der Ansatz zielt darauf ab, digitale Reichweite effizient zu monetarisieren und gleichzeitig eine einfache und nutzerfreundliche Einbindung sicherzustellen.

    Für die technische Integration bietet Pollmatic.io verschiedene Lösungen, die sich flexibel an bestehende Systeme anpassen lassen. Dazu gehören Native Surveys für direkt eingebundene Umfrageformate, eine Monetization API für individuelle und datenbasierte Integrationen, Survey Wall Link für eine schnelle Einbindung per Link sowie iFrame-Lösungen für Websites. Damit erhalten Publisher die Möglichkeit, die Angebote passend zu ihrer Plattformstruktur und Nutzerführung umzusetzen.

    Die Plattform richtet sich insbesondere an Betreiber von Cashback-Portalen, Gaming-Apps, Browsergames, Loyalty-Plattformen und weiteren digitalen Community-Angeboten. Im Fokus stehen dabei eine verlässliche Monetarisierung, transparente Prozesse und eine einfache Integration in bestehende digitale Produkte.

    Darüber hinaus sucht Pollmatic.io gezielt weitere Publisher und Kooperationspartner für den Ausbau seines Netzwerks. Besonders angesprochen sind Betreiber von Cashbackportalen, Gaming-Apps, Browsergames oder Freebie-Seiten, die ihr Angebot um Umfragen und weitere Offerwall-Formate erweitern und zusätzliche Umsätze generieren möchten.

    Mit seinem Lösungsansatz positioniert sich Pollmatic.io als Partner für Unternehmen, die digitale Reichweiten wirtschaftlich weiterentwickeln und neue Erlöspotenziale erschließen wollen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Pollmatic.io GmbH
    Herr Sven Henning
    Mallnitzerstr. 24
    58093 Hagen
    Deutschland

    fon ..: 023317394242
    fax ..: 023317394141
    web ..: https://pollmatic.io/
    email : press@pollmatic.io

    Über Pollmatic.io
    Pollmatic.io ist eine Monetarisierungsplattform für Publisher, Apps und Websites. Das Unternehmen verbindet digitale Reichweite mit Umfrage- und Angebotsformaten und bietet dafür verschiedene Integrationslösungen, darunter Survey Wall, Native Surveys, Monetization API, Survey Wall Link und iFrame.

    Pressekontakt:

    Pollmatic.io GmbH
    Herr Sven Henning
    Mallnitzerstr. 24
    58093 Hagen

    fon ..: 023317394040
    email : press@pollmatic.io


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Reply erweitert die „Prebuilt AI Apps“ um neue agentenbasierte Systeme
      Für den effizienten Einsatz von generativer KI...

    2. MediaCentral forciert seine digitale Strategie, die Leser seiner Printmedien im Zuge der globalen Pandemie hin zu den digitalen Plattformen zu lenken
      Neue vertikale Inhalte und eine Zunahme der medialen Internetnutzung führen zu rasantem Anstieg der Interaktionsrate bei den Lesern aller digitalen MediaCentral-Plattformen TORONTO, ONTARIO, 15. April 2020 – Media Central Corporation...

    3. Critical Infrastructure Technologies Ltd. erweitert die Produktion der Nexus-Plattformen nach erfolgreicher Gewährung einer Zuwendung von der australischen Regierung
      Vancouver, BC – 23. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit...

    4. Nature Heart Affiliate Programm: Lebenslange Provisionen, faire Konditionen und starke Produkte für Publisher
      Das Affiliate-Programm von Nature Heart zählt zu den attraktivsten im Gesundheitsbereich. Erhalte 15 % Provision pro Bestellung, lebenslang pro Kunde, mit hoher Wiederkaufrate als passives Einkommen....

    5. Green Games und Trillion Trees Game Community Plattform für Spielentwickler, Gamer und Publisher
      Green Games und die Trillion Trees Initiative entwickelt Baumspiel und Spiele-Plattform für Artenschutz, Klimaschutz und Umweltschutz. Hardware-, Software- und Spielentwickler sowie Gamer un Publisher...

    6. Publisher und Entwickler Gameforge stellt Peter Stein als Director of Business Development ein
      Der Karlsruher Publisher und Entwickler bekannter Spiele wie Swords of Legends Online und OGame beauftragt Stein mit der Leitung der neuen Spiele-Initiative...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.