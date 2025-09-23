Pollmatic.io erweitert Monetarisierungsmöglichkeiten für Publisher, Apps und digitale Plattformen

Pollmatic.io hilft Publishern, Websites und Apps mit Offerwalls, Umfragen und Aktionen einfach zu monetarisieren und neue Erlösquellen zu erschließen.

_Hagen, 28. März 2026_ – Pollmatic.io baut sein Angebot als Plattform für die Monetarisierung digitaler Reichweiten weiter aus. Mit Lösungen für Websites, Apps und digitale Plattformen unterstützt das Unternehmen Publisher dabei, zusätzliche Erlösquellen zu erschließen und ihren Nutzern zugleich relevante Angebots- und Umfrageformate bereitzustellen.

Im Zentrum von Pollmatic.io steht eine moderne Offerwall, über die Publisher ihren Nutzern gezielt monetarisierbare Inhalte anbieten können. Dazu zählen Marktforschungsumfragen, App-Installationen und Registrierungen sowie interaktive Aktionen und Kampagnen. Der Ansatz zielt darauf ab, digitale Reichweite effizient zu monetarisieren und gleichzeitig eine einfache und nutzerfreundliche Einbindung sicherzustellen.

Für die technische Integration bietet Pollmatic.io verschiedene Lösungen, die sich flexibel an bestehende Systeme anpassen lassen. Dazu gehören Native Surveys für direkt eingebundene Umfrageformate, eine Monetization API für individuelle und datenbasierte Integrationen, Survey Wall Link für eine schnelle Einbindung per Link sowie iFrame-Lösungen für Websites. Damit erhalten Publisher die Möglichkeit, die Angebote passend zu ihrer Plattformstruktur und Nutzerführung umzusetzen.

Die Plattform richtet sich insbesondere an Betreiber von Cashback-Portalen, Gaming-Apps, Browsergames, Loyalty-Plattformen und weiteren digitalen Community-Angeboten. Im Fokus stehen dabei eine verlässliche Monetarisierung, transparente Prozesse und eine einfache Integration in bestehende digitale Produkte.

Darüber hinaus sucht Pollmatic.io gezielt weitere Publisher und Kooperationspartner für den Ausbau seines Netzwerks. Besonders angesprochen sind Betreiber von Cashbackportalen, Gaming-Apps, Browsergames oder Freebie-Seiten, die ihr Angebot um Umfragen und weitere Offerwall-Formate erweitern und zusätzliche Umsätze generieren möchten.

Mit seinem Lösungsansatz positioniert sich Pollmatic.io als Partner für Unternehmen, die digitale Reichweiten wirtschaftlich weiterentwickeln und neue Erlöspotenziale erschließen wollen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pollmatic.io GmbH

Herr Sven Henning

Mallnitzerstr. 24

58093 Hagen

Deutschland

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Über Pollmatic.io

Pollmatic.io ist eine Monetarisierungsplattform für Publisher, Apps und Websites. Das Unternehmen verbindet digitale Reichweite mit Umfrage- und Angebotsformaten und bietet dafür verschiedene Integrationslösungen, darunter Survey Wall, Native Surveys, Monetization API, Survey Wall Link und iFrame.



Pressekontakt:

Pollmatic.io GmbH

Herr Sven Henning

Mallnitzerstr. 24

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