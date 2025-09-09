Polo Club Ascona & Seven Gastronomie – Polosport in Schweizer Präzision & Leidenschaft

Seven Group – kulinarische Leidenschaft trifft auf sportliche Eleganz. Im September 2025 erlebte Ascona am Lago Maggiore ein unvergessliches Jubiläum.

Der 15. Ascona Polo Cup wurde zu einem Fest der Sinne sportlich, stilvoll und kulinarisch auf höchstem Niveau. Einen besonderen Akzent setzte in diesem Jahr die Seven Group, die als stolzer Teamsponsor die Werte von Gastfreundschaft, Innovation und Qualität in die Welt des Polosports brachte. Als Schweizer Premium-Gastronomie und Hospitality-Marke steht die Seven Group für die Kunst, Menschen mit Genuss, Atmosphäre und Design zu begeistern. Mit legendären Adressen wie dem SEVEN Ascona am Lago Maggiore, dem eleganten The View Lugano oder dem Grotto Ristorante verbindet sie mediterrane Lebensfreude mit moderner Schweizer Raffinesse.

Gastfreundschaft als gelebte Leidenschaft

Seit ihrer Gründung hat die Seven Group die Schweizer Gastronomie geprägt – mit Konzepten, die weit über gutes Essen hinausgehen. Hier wird Gastfreundschaft zur Philosophie: Menschen erleben Räume, die Design, Kulinarik und Emotion vereinen. Ob in Ascona, Lugano oder Zürich – die Seven Group steht für Lifestyle, Qualität und ein kulinarisches Erlebnis, das den Moment unvergesslich macht. Beim Ascona Polo Cup 2025 wurde diese Haltung spürbar: Während auf dem Spielfeld Höchstleistungen geboten wurden, erlebten die Gäste am Rande des Turniers die perfekte Symbiose aus kulinarischer Exzellenz, Schweizer Gastfreundschaft und mediterranem Flair.

Das 15. Jubiläum – Bühne für Begegnungen, Genuss und Inspiration

Ascona, das Juwel am Lago Maggiore, bot die ideale Kulisse für dieses Jubiläum. Der Polo Club Ascona feierte 15 Jahre sportlicher Leidenschaft und gesellschaftlicher Klasse, begleitet von Partnern, die diese Werte teilen. Mit der Seven Group an der Seite erhielt das Event eine neue Dimension: Kulinarik und Sport verschmolzen zu einem Gesamterlebnis. Gäste genossen nicht nur Spitzensport, sondern auch die Kunst des guten Lebens, verkörpert durch feinste Gastronomie, regionale Zutaten und ein Ambiente, das Wärme und Stil vereint. „Wir sind stolz, Teil des Ascona Polo Cup 2025 zu sein“, erklärte das Team der Seven Group. „Gastfreundschaft bedeutet für uns, den Menschen mehr zu geben, als sie erwarten und genau das ist es, was Sport, Leidenschaft und Kulinarik verbindet.“

Gastronomie und Polosport – dieselbe Sprache von Präzision und Leidenschaft

Auf den ersten Blick mögen Gastronomie und Polosport zwei verschiedene Welten sein. Doch beide folgen denselben Prinzipien: Perfektion im Detail, Timing, Teamwork und Leidenschaft. Während im Polo die Harmonie zwischen Reiter und Pferd über den Sieg entscheidet, entsteht in der Gastronomie Exzellenz durch das Zusammenspiel von Küche, Service und Atmosphäre. Die Seven Group lebt genau diese Haltung und macht sie für Gäste auf der ganzen Welt erlebbar. Der Auftritt beim Ascona Polo Cup war daher kein klassisches Sponsoring, sondern Ausdruck einer geteilten Philosophie: Leidenschaft, Stil und Qualität als verbindende Werte.

Verantwortung, Innovation und Lebensfreude – die Botschaft zum Jubiläum

Der Ascona Polo Cup 2025 stand für mehr als sportliche Klasse: Er wurde zum Symbol dafür, dass wahre Exzellenz aus Haltung entsteht. Mit der Seven Group als Partner zeigte sich, dass moderne Gastfreundschaft heute Verantwortung, Nachhaltigkeit und Innovation bedeutet. In einer Welt, die sich stetig verändert, steht die Seven Group für Beständigkeit und Kreativität und beweist, dass Kulinarik und Lebensfreude Menschen auf unvergleichliche Weise verbinden können.

Ein Blick in die Zukunft – Ascona und Seven Group als internationale Bühne

Mit dem Engagement beim 15. Ascona Polo Cup 2025 öffnete die Seven Group ein neues Kapitel in der Verbindung von Sport, Kultur und Gastronomie. Das Event wurde zur Plattform für internationale Begegnungen, Lifestyle und Genuss ganz im Geist von Ascona und dem Lago Maggiore. Für die Seven Group ist dieses Engagement mehr als ein Auftritt: Es ist ein Bekenntnis zu Schweizer Gastfreundschaft, zu Innovation und zu der Überzeugung, dass echte Exzellenz dort entsteht, wo Menschen inspiriert, berührt und verbunden werden.

