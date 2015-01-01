PolyTALENT GmbH: Marktführer in Deutschland für die Vermittlung technischer Fachkräfte

PolyTALENT besetzt bundesweit Schlüsselpositionen für Zerspanungsmechaniker, CNC-Fräser, Verfahrensmechaniker, Mechatroniker und Elektriker – schnell, erfolgsbasiert und mit Beratern aus der Industrie

Die PolyTALENT GmbH aus Lohne (Niedersachsen) hat sich als führende Personalberatung für die Vermittlung technischer Fach- und Führungskräfte im deutschen Industrie-Mittelstand etabliert. In einem Arbeitsmarkt, der von einem massiven Fachkräftemangel in den Metall- und Elektroberufen geprägt ist, bringt PolyTALENT Industrieunternehmen genau die qualifizierten Spezialisten, die den Unterschied in der Produktion machen – vom Zerspanungsmechaniker über den CNC-Fräser bis zum Mechatroniker.

Spezialist für die gefragtesten Technikberufe der Industrie

PolyTALENT ist auf genau die Berufsbilder spezialisiert, um die im industriellen Mittelstand der härteste Wettbewerb herrscht. Dazu zählen Zerspanungsmechaniker, CNC-Fräser und CNC-Dreher, Werkzeugmacher und Werkzeugmechaniker, Verfahrensmechaniker, Industriemechaniker, Mechatroniker, Elektroniker und Elektriker sowie Instandhalter, Maschinen- und Anlagenführer und technische Führungskräfte bis zur Werk- und Produktionsleitung. Für jedes dieser Profile verfügt PolyTALENT über ein aktives Netzwerk und angesprochene Kandidaten, die über klassische Jobportale nicht erreichbar sind.

Aus der Industrie. Für die Industrie.

Der entscheidende Unterschied zu branchenfremden Recruitern: Die Personalberater von PolyTALENT kennen die Werkhalle aus eigener Erfahrung. Im Team arbeiten Fachleute, die selbst als Zerspanungsmechaniker, Verfahrensmechaniker oder Werkzeugmacher tätig waren, bevor sie in die Personalberatung gewechselt sind. Sie wissen, was ein Facharbeiter an der CNC-Maschine täglich leistet, welche Qualifikationen ein Instandhalter wirklich mitbringen muss und wie man technische Fachkräfte anspricht und überzeugt.

„Wir sprechen die Sprache der Werkhalle. Wenn wir mit einem Zerspanungsmechaniker oder Mechatroniker sprechen, merkt er sofort, dass wir seinen Beruf verstehen. Genau das schafft Vertrauen – und genau deshalb gewinnen wir Kandidaten, an die andere nicht herankommen“, erklärt Mehmet Tarti, Geschäftsführender Gesellschafter der PolyTALENT GmbH.

Marktführer mit einzigartiger Datenbasis

PolyTALENT verfügt über eine eigene Kandidatendatenbank mit über 100.000 geprüften Fach- und Führungskräften aus der Industrie – ein Großteil davon aus den Metall-, Elektro- und Zerspanungsberufen. Mehr als 450 erfolgreich abgeschlossene Besetzungsprojekte belegen die Marktposition. Damit ist PolyTALENT für Maschinenbauer, Zerspanungsbetriebe, Werkzeugbauer und produzierende Unternehmen bundesweit die erste Adresse, wenn technische Schlüsselpositionen schnell und passgenau besetzt werden müssen.

Schnell, erfolgsorientiert und ohne Kostenrisiko

PolyTALENT arbeitet erfolgsorientiert: Die wesentlichsten Kosten entstehen erst nach Unterzeichnung des Arbeitsvertrages. Für Kundenunternehmen bedeutet das volle Konzentration auf das Ergebnis – die erfolgreiche Besetzung steht im Mittelpunkt der Zusammenarbeit. In Zeiten, in denen offene Stellen in der Produktion monatelang unbesetzt bleiben und jeden Tag Umsatz kosten, ist die Geschwindigkeit der Besetzung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Bundesweit für den industriellen Mittelstand

PolyTALENT begleitet Unternehmen aus der gesamten Industrie deutschlandweit: Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Zerspanung und Werkzeugbau, Elektrotechnik, Automobilzulieferer sowie die Kunststoff- und Kautschukindustrie. Durch die eigene Herkunft aus der Produktion genießt das Unternehmen bei technischen Fachkräften ein hohes Vertrauen und erreicht auch wechselbereite Spezialisten, die aktiv keine Stelle suchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PolyTALENT GmbH

Herr Mehmet Tarti

Falkenbergstraße 5

49393 Lohne

Deutschland

fon ..: +49 4442 8885790

web ..: https://polytalent.de/

email : info@polytalent.de

Die PolyTALENT GmbH ist ein inhabergeführter Personaldienstleister mit Sitz in Lohne (Niedersachsen). Als GVP-Mitglied mit Tarifbindung ist das Unternehmen spezialisiert auf Personalvermittlung, Headhunting und Arbeitnehmerüberlassung für den deutschen industriellen Mittelstand – mit besonderem Fokus auf technische Fach- und Führungskräfte der Metall-, Elektro- und Zerspanungsberufe. Mit über 100.000 Kandidaten in der eigenen Datenbank, mehr als 450 Referenzprojekten und Personalberatern aus der Industrie steht PolyTALENT für schnelle, passgenaue und nachhaltige Besetzungen. Weitere Informationen: www.polytalent.de

Pressekontakt:

PolyTALENT GmbH

Herr Mehmet Tarti

Falkenbergstraße 5

49393 Lohne

fon ..: +49 4442 8885790

email : info@polytalent.de

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