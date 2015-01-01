PolyTALENT: Marktführer im Headhunting für die Kunststoffindustrie – Berater aus der Kunststoffindustrie

PolyTALENT GmbH besetzt Schlüsselpositionen in der Kunststoffbranche mit Beratern, die selbst als Verfahrensmechaniker oder Vertriebs- und Projektmanager in der KunststoffIndustrie tätig waren

Die PolyTALENT GmbH aus Lohne (Niedersachsen) hat sich als führende Personalberatung und Headhunting-Agentur für die deutsche Kunststoffindustrie etabliert. Was das Unternehmen von allen anderen Mitbewerbern unterscheidet: Die Personalberater von PolyTALENT sind keine branchenfremden Recruiter – sie kommen selbst aus der Kunststoffindustrie und sprechen die Sprache ihrer Kunden und Kandidaten.

Aus der Industrie. Für die Industrie.

Das Herzstück von PolyTALENT ist sein Beraterteam. Hier sitzen keine Quereinsteiger aus dem allgemeinen Recruiting, sondern Menschen, die Kunststoffverarbeitung, Werkzeugbau und Produktionsprozesse aus eigener Erfahrung kennen. Zum Team gehören Personalberater, die eine Ausbildung als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik oder als Werkzeugmacher absolviert haben und anschließend jahrelang in der Produktion gearbeitet haben. Andere waren als Projekt- oder Vertriebsmanager bei Kunststoffverarbeitern tätig, bevor sie in die Personalberatung gewechselt sind.

_“Wir wissen, was ein Werkzeugkonstrukteur täglich leistet, welche Soft Skills ein Produktionsleiter in der Kunststoffbranche mitbringen muss und welche Unternehmen im Markt als Arbeitgeber wirklich attraktiv sind. Dieses Wissen macht den Unterschied, wenn es darum geht, die richtigen Kandidaten zu finden und zu überzeugen“, erklärt Mehmet Tarti, Geschäftsführender Gesellschafter der PolyTALENT GmbH._

Marktführer mit einzigartiger Datenbasis

PolyTALENT verfügt über eine eigene Kandidatendatenbank mit über 100.000 geprüften Fach- und Führungskräften – ein Großteil davon aus der Kunststoff-, Kautschuk- und Werkzeugindustrie. Mehr als 450 erfolgreich abgeschlossene Besetzungsprojekte in der Branche belegen die Marktposition. Damit ist PolyTALENT für Unternehmen der Kunststoffindustrie die erste Adresse, wenn es um die Besetzung von Schlüsselpositionen geht: von der Fachkraft in der Produktion bis zur Führungskraft auf C-Level.

Bedient werden Positionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Werkzeugkonstruktion und -bau, Verfahrenstechnik, Qualitätssicherung, Entwicklung und Konstruktion, Produktmanagement, Vertrieb sowie Bereichs- und Werkleitungen.

Schnell, erfolgsorientiert und ohne Risiko

PolyTALENT arbeitet hauptsächlich erfolgsorientiert: Das Vermittlungshonorar wird im wesentlichen erst nach Unterzeichnung des Arbeitsvertrages fällig. Für Kundenunternehmen bedeutet das: kein Kostenrisiko, volle Konzentration auf das Ergebnis. Die Kombination aus tiefem Branchenwissen, aktivem Kandidatennetzwerk und konsequenter Erfolgsorientierung macht PolyTALENT zum bevorzugten Partner für mittelständische Kunststoffverarbeiter in ganz Deutschland.

Die gesamte Kunststoffbranche im Fokus

PolyTALENT begleitet Unternehmen aus der gesamten Kunststoff- und Kautschukbranche deutschlandweit: Spritzgießverarbeiter, Extrusionsbetriebe, Compoundeure, Werkzeugbauer, Hersteller technischer Kunststoffteile sowie Automobilzulieferer und Verpackungshersteller. Durch die eigene Herkunft aus der Industrie genießt das Unternehmen bei Kandidaten ein hohes Vertrauen und erreicht auch wechselunwillige Fachkräfte, die über klassische Jobportale nicht erreichbar sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PolyTALENT GmbH

Herr Mehmet Tarti

Falkenbergstraße 5

49393 Lohne

Deutschland

fon ..: +49 4442 8885790

web ..: https://polytalent.de/

email : info@polytalent.de

Die PolyTALENT GmbH ist ein inhabergeführter Personaldienstleister mit Sitz in Lohne (Niedersachsen). Als GVP-Mitglied mit Tarifbindung ist das Unternehmen spezialisiert auf Personalvermittlung, Headhunting und Arbeitnehmerüberlassung für den deutschen industriellen Mittelstand – mit besonderem Fokus auf die Kunststoff-, Kautschuk- und Werkzeugbauindustrie. Mit über 100.000 Kandidaten in der eigenen Datenbank, mehr als 450 Referenzprojekten und Personalberatern aus der Industrie steht PolyTALENT für schnelle, passgenaue und nachhaltige Besetzungen. Weitere Informationen: www.polytalent.de

Pressekontakt:

PolyTALENT GmbH

Herr Mehmet Tarti

Falkenbergstraße 5

49393 Lohne

fon ..: +49 4442 8885790

email : info@polytalent.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

FREQUENTIS für Drohnen-Luftlagebild im unteren Luftraum und militärische UTM-Fähigkeit der Bundeswehr ausgezeichnet Der Montagsbooster: So starten Sie gut in die Woche.