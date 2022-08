Porschestraße wird zur Ehrenzone

Reinigungsaktion und Aktionstag zum Start der WMG-Kampagne „Ehrensache!“

Wolfsburg, 27.08.2022 – Die Ehrenzone ist eröffnet: Am Samstag fiel der offizielle Startschuss für die Kampagne „Ehrensache!“, mit der die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg und den Kampagnenpartnern Polizei, Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS), Ordnungsamt und städtischem Geschäftsbereich Grün für die Themen Sauberkeit und Sicherheit in der Innenstadt sensibilisieren möchte. Fördermittel aus dem niedersächsischen Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ finanzieren die Kampagne.

Nachdem in den vergangenen Tagen schon auffällige und augenzwinkernde Botschaften auf Bodenaufklebern, Mülleimern oder Bänken Einzug in die Porschestraße hielten, ernannte Oberbürgermeister Dennis Weilmann die Wolfsburger Fußgängerzone nun zur „Ehrenzone“: „Wir alle möchten, dass unsere Innenstadt ein sauberer und sicherer Ort ist, an dem man sich wohlfühlt und gerne aufhält. Die Kampagne soll verdeutlichen, dass wir alle gemeinsam dazu beitragen müssen“, so Weilmann.

Um mehr als nur ein symbolisches Zeichen zu setzen, lud die WMG u.a. die Mitglieder des Wolfsburger Stadtrats, Innenstadtakteure sowie zahlreiche weitere Vertreter*innen aus Wirtschaft und Politik zu einer gemeinsamen Aktion ein, bei der die Ehrenzone gemeinsam gefegt und Müll gesammelt wurde. Besen, Müllzangen etc. hierfür stellten die Kampagnenpartner WAS und der städtische Geschäftsbereich Grün zur Verfügung. WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer freute sich über die breite Unterstützung und rege Teilnahme an der Aktion: „Das gemeinsame tatkräftige Engagement so vieler Ehrenfrauen und -männer für unsere Innenstadt ist, ganz im Sinne von #ZusammensindwirWolfsburg, ein wichtiges und ebenso starkes Zeichen. Herzlichen Dank an alle Akteure – und natürlich auch an unsere Kampagnenpartner, die tagtäglich einen wertvollen Job für die Aufwertung unserer Innenstadt leisten.“

Auch für die Wolfsburger*innen gab es am Ehrentag Angebote zum Informieren und Mitmachen: An den Ständen von Polizei und Ordnungsamt unter dem Glasdach informierten Mitarbeiter*innen über deren Tätigkeitsschwerpunkte und boten Aktionen für Groß und Klein an. Experimentierfreudige konnten bei der Polizei zum Beispiel einen Rauschparcours durchlaufen, der die Wahrnehmung nach Alkoholkonsum simuliert, sich über Fahrradschlösser, Einbrüche oder den Polizeiberuf informieren oder Fotos auf einem Polizeimotorrad machen. Auch Mitarbeitende des Ordnungsamts standen den Bürger*innen für Fragen rund um deren Aufgabenspektrum zur Verfügung. Zudem konnten sogar Fußgänger ihre Geschwindigkeit messen lassen und sich ein Knöllchen abholen – zum Ehrentag ausnahmsweise kostenfrei.

Auch in den sozialen Medien und im weiteren Stadtgebiet wird die Kampagne nun sukzessive sichtbar werden – unter anderem über eine Plakatkampagne mit Mitarbeiter*innen von Polizei, WAS, Geschäftsbereich Grün und Ordnungsamt, die gemeinsam mit Bürger*innen sowie Händlern und Gastronomen der Porschestraße als Models mitgewirkt haben. Die Kampagne „Ehrensache!“ läuft voraussichtlich bis Ende März 2023, dem offiziellen Ende des Förderprogramms. Bis dahin werden verschiedene Aktionen auf die Schwerpunktthemen Sauberkeit und Sicherheit aufmerksam machen. Aktuelle Informationen zu „Ehrensache!“ finden Interessierte ab sofort unter www.ehrenzone-wolfsburg.de. Weitere Informationen zu den Projekten der Innenstadtentwicklung finden sich zudem unter www.perspektive-innenstadt.de.

Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“

Projekte, die im Rahmen des niedersächsischen Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ realisiert werden, werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert. Das Förderprogramm soll niedersächsische Kommunen bei der Bewältigung der Pandemiefolgen in den Innenstädten unterstützen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 53 61.899 94-56

fax ..: +49 53 61.899 94-19

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

fon ..: +49 53 61.899 94-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Künstliche Intelligenz optimiert Routen- und Ladeplanung für Elektrofahrzeuge