Porta Mallorquina Südost eröffnet neues Büro in Santanyi und baut Beratung für Immobilien auf Mallorca aus

Mit dem neuen Immobilienbüro in Santanyí auf der Carrer de Palma 28 erweitert Porta Mallorquina seine Präsenz zur Vermarktung von Immobilien auf Mallorca gezielt weiter im Südosten.

Um Eigentümer und Käufer von Immobilien im Südosten von Mallorca noch direkter und persönlicher vor Ort betreuen zu können, baut Porta Mallorquina seine Präsenz auf der Insel gezielt weiter aus und eröffnet einen neuen Immobilienshop in Santanyi auf der Carrer de Palma 28.

Die offizielle Eröffnungsfeier findet Anfang Mai statt. Der Standort in Santanyi wurde bewusst gewählt, da die Region zu den gefragtesten Lagen für hochwertige Immobilien auf Mallorca zählt.

Seit Januar 2026 leiten Katrin und Tobias Dangl die Region Südost für Porta Mallorquina. Mit über 19 Jahren Erfahrung in Spanien und umfassender Marktkenntnis konzentrieren sie sich gezielt auf die aktuelle Entwicklung des Marktes. Ihr Fokus liegt auf dem Ausbau eines hochwertigen Immobilienportfolios sowie einer individuellen, persönlichen Beratung für Käufer und Verkäufer.

Das neue Immobilienbüro in Santanyí dient dabei als zentraler Anlaufpunkt für Eigentümer, Interessenten und Investoren im Südosten Mallorcas. Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein. Aktuell befindet sich der Immobilienmarkt auf Mallorca in einer besonders attraktiven Phase für Investoren. Die Nachfrage nach Immobilien im Südosten Mallorcas ist weiterhin hoch. Insbesondere bei internationalen Käufern, die gezielt in stabile und wertbeständige Märkte investieren.

Gleichzeitig steigen die Baukosten deutlich, wodurch weniger Neubauprojekte realisiert werden. Das führt zu einem begrenzten Angebot, während bestehende Immobilien zunehmend an Wert gewinnen. Experten gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt und Immobilienpreise langfristig steigen werden.

Für Kaufinteressenten bedeutet das: Wer jetzt eine Villa oder eine Finca auf Mallorca erwirbt, sichert sich attraktive Objekte, bevor sich diese Entwicklung noch stärker in den Preisen widerspiegelt – mit sehr guten Perspektiven auf langfristige Wertstabilität und Wachstum.

Zusätzliche Markt- und Unternehmensentwicklung

Die Übernahme der Region Südost durch Katrin und Tobias Dangl stellt für Porta Mallorquina einen wichtigen strategischen Schritt dar. Das Ehepaar bringt nicht nur langjährige Erfahrung im Immobilienvertrieb mit, sondern auch eine tiefe persönliche Verbindung zur Region, in der sie bereits über viele Jahre hinweg tätig waren.

Durch ihre bisherige Tätigkeit im Verkauf und in der Vermietung konnten sie ein starkes Netzwerk aus Käufern, Verkäufern und lokalen Partnern aufbauen. Dieses Netzwerk bildet eine zentrale Grundlage für die weitere Entwicklung der Region Südost und ermöglicht es, Immobilienangebote gezielt und effizient zu vermitteln.

Ein besonderer Vorteil für Kaufinteressenten liegt in der Kombination aus lokaler Marktkenntnis und internationaler Ausrichtung. Gerade der Südosten Mallorcas – mit Orten wie Santanyí, Cala Figuera, Portopetro oder Colònia de Sant Jordi – hat sich in den letzten Jahren zu einer der gefragtesten Regionen entwickelt. Die Mischung aus authentischer mallorquinischer Architektur, Natur, Nähe zum Meer und gleichzeitig guter Infrastruktur macht diese Region besonders attraktiv für internationale Käufer.

Die Nachfrage konzentriert sich dabei zunehmend auf hochwertige Bestandsimmobilien sowie auf individuell gestaltete Fincas mit Grundstück. Gleichzeitig zeigt sich, dass viele Käufer gezielt nach Immobilien suchen, die sowohl zur Eigennutzung als auch als Kapitalanlage geeignet sind. Diese Entwicklung wird zusätzlich durch die stabile Nachfrage aus dem Ausland gestützt, die unabhängig von kurzfristigen wirtschaftlichen Schwankungen agiert.

Parallel dazu hat sich der Immobilienmarkt auf Mallorca in den letzten Jahren deutlich professionalisiert. Käufer legen heute großen Wert auf transparente Prozesse, rechtliche Sicherheit und eine umfassende Beratung. Genau hier setzt das Team rund um Katrin und Tobias Dangl an: Ziel ist es, den gesamten Kaufprozess strukturiert, sicher und effizient zu gestalten – von der ersten Beratung bis zum Notartermin.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem gezielten Ausbau des Immobilienportfolios im Südosten. Dabei geht es nicht nur um die Anzahl der Objekte, sondern vor allem um deren Qualität und Marktfähigkeit. Durch die enge Zusammenarbeit mit Eigentümern vor Ort können Immobilien optimal positioniert und auf die Bedürfnisse internationaler Käufer abgestimmt werden.

Darüber hinaus spielt die persönliche Betreuung eine immer größere Rolle. Immobilienkäufe auf Mallorca sind häufig mit Emotionen verbunden – sei es als Zweitwohnsitz, Ferienimmobilie oder langfristige Investition. Umso wichtiger ist eine vertrauensvolle Begleitung, die sowohl die lokalen Gegebenheiten als auch die individuellen Wünsche der Kunden versteht.

Mit dem neuen Büro in Santanyí wird genau diese Nähe geschaffen. Kunden haben die Möglichkeit, sich direkt vor Ort beraten zu lassen, Immobilien kurzfristig zu besichtigen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig dient das Büro als Schnittstelle zwischen lokalen Eigentümern und internationalen Interessenten.

Die langfristige Entwicklung des Marktes spricht weiterhin für Immobilien auf Mallorca als stabile Anlageform. Begrenzte Flächen, steigende Baukosten und eine konstant hohe Nachfrage führen dazu, dass insbesondere gut gelegene Immobilien im Wert steigen. Diese strukturellen Faktoren machen den Markt vergleichsweise krisensicher und attraktiv für Investoren, die auf nachhaltige Wertentwicklung setzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Südosten Mallorcas aktuell eine der spannendsten Regionen für Immobilienkäufer darstellt. Die Kombination aus hoher Lebensqualität, stabiler Nachfrage und begrenztem Angebot schafft ein Marktumfeld, das sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren ideale Voraussetzungen bietet.

Mit ihrer Erfahrung, ihrem Netzwerk und ihrer klaren strategischen Ausrichtung sind Katrin und Tobias Dangl bestens positioniert, um diese Entwicklung aktiv zu begleiten und ihren Kunden optimale Chancen im aktuellen Marktumfeld zu bieten.

Die Immobilienshops von Porta Mallorquina auf Mallorca:

Showroom Santanyi

Porta Mallorquina

Carrer Palma 28

07650 Santanyi, Mallorca

Telefon: +34 971 742 564

Showroom Palma de Mallorca

Porta Mallorquina

Calle Conquistador 8

07001 Palma, Mallorca

Telefon: +34 871 716 290

Showroom Puerto Andratx

Porta Mallorquina

Carrer de Isaac Peral, 49, local 3

07157 Port d’Andratx, Mallorca

Telefon: +34 971 698 242

Showroom Llucmajor

Porta Mallorquina

Ronda del Migjorn 115

07620 Llucmajor, Mallorca

Telefon: +34 971 669 815

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Porta Mallorquina(TM) – Homes & Holiday AG

Herr Manuel Reitmeier

Theresienstraße 81

80333 München

Deutschland

fon ..: +49 89 998 20 81 50

web ..: https://www.homes-holiday.com/de

email : info@homes-holiday.com

Porta Mallorquina, eine Marke der börsennotierten Homes & Holiday AG mit Sitz in München, wurde im Jahr 2005 gegründet und zählt heute zu den etablierten Immobilienmarken auf Mallorca. Gemeinsam mit der zweiten Konzernmarke Porta Holiday bietet die Homes & Holiday AG ein einzigartiges Full-Service-Angebot aus einer Hand: Immobilienkauf, Langzeitvermietung und Ferienvermietung. Mit acht Lizenzgebieten und einem Portfolio von über 1.200 ausgewählten Immobilien auf Mallorca gehört Porta Mallorquina zu den führenden Maklern auf der Insel. Die mehrsprachige Website www.porta-mallorquina.de ist eine der meistbesuchten Plattformen für Mallorca Immobilien und bietet umfassende Informationen, Inspiration und persönliche Beratung durch mehrsprachige Immobilienmakler. Mehr Informationen: www.porta-mallorquina.de und www.homes-holiday.com

Pressekontakt:

Porta Mallorquina(TM) – Homes & Holiday AG

Herr Manuel Reitmeier

Theresienstraße 81

80333 München

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