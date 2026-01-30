Positive Streitkultur: Konflikte konstruktiv nutzen und Chancen schaffen

Konflikte sind keine Störfaktoren, sondern Chancen zur Weiterentwicklung. In ihrem Vortrag zeigt Beate Glöser, wie eine positive Streitkultur Kommunikation und Arbeitsklima nachhaltig stärkt.

Freiburg, 30. Januar 2026 – Immer mehr Unternehmen setzen gezielt auf Trainings in Kommunikations- und Konfliktlösungsfähigkeiten, um Streitigkeiten konstruktiv zu nutzen, statt sie zu vermeiden. Ziel ist eine kooperative Streitkultur, bei der der Fokus auf Lösungen statt auf Schuldigen liegt. Wird so eine Streitkultur erfolgreich gelebt, zählt jede Stimme und unterschiedliche Perspektiven werden bewusst einbezogen.

Die erfolgreiche Keynote Speakerin und Unternehmerin Beate Glöser weiß: Unternehmen können an Konflikten wachsen und diese gezielt für sich nutzen. In ihrem Vortrag „Streitkultur, Kommunikation auf den Punkt gebracht“ behandelt sie zentrale Themen, die für Arbeitsklima und Kommunikation in der heutigen Arbeitswelt besonders relevant sind. In ihrem Vortrag zeigt sie auf, wie ein Arbeitsklima gestaltet werden kann, in dem Mitarbeiter offen alles aussprechen und so die Streitkultur nachhaltig verbessern.

Die Rednerin Beate Glöser bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Führung und Kommunikation mit. Sie vermittelt die Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation und zeigt, wie Konflikte sachlich, konstruktiv und mit Achtsamkeit für sich selbst und andere gelöst werden können. In ihrem Vortrag erklärt sie, welche Chancen eine positive Streitkultur bietet und wie ein angenehmes Arbeitsklima entsteht.

Eine proaktive Streitkultur fördert die frühzeitige und konstruktive Auseinandersetzung mit Konflikten und eröffnet so die Chance auf Verbesserungen, solange Streit respektvoll ausgetragen wird. In der heutigen Arbeitswelt ist es entscheidend, Konflikte und Streit nicht als Störfaktor, sondern als Möglichkeit zur Entwicklung zu sehen. Sie bieten Chancen zur Lösungsfindung, fördern die Weiterentwicklung und können das Arbeitsklima positiv prägen, vorausgesetzt, sie werden nicht als persönliche Angriffe, sondern als Gelegenheit zur Erweiterung von Perspektiven verstanden.

Die erfolgreiche Unternehmerin und Speakerin Beate Glöser hat schon früh erkannt, welchen Einfluss eine konstruktive Kommunikation und Streitkultur auf das Arbeitsklima hat und dieses Thema nicht nur in ihrem Vortrag beleuchtet. Bereits 2019 brachte sie in ihrem Buch „Miteinander sprechen: Gelingende Gespräche in der Kita“ auf den Punkt, worauf es in den verschiedensten Gesprächssituationen ankommt und wie Konflikte mit Achtsamkeit und passender Kommunikation gelöst werden können. Sie weiß ganz genau, warum Achtsamkeit in der Kommunikation ein so wertvoller Schlüssel ist, und teilt ihr breites Wissen in ihrem Vortrag zur Streitkultur. In ihrem Vortrag zeigt sie, wie man bei Meinungsverschiedenheiten einen Kompromiss findet oder welche Chancen eine positive Streitkultur bietet.

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

