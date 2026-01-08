Diversity als Erfolgsfaktor: Frauenquote wirkt gegen Fachkräftemangel

Diversity und Frauenquote stärken Teams und Innovation. Beate Glöser zeigt in ihrem Vortrag, wie Unternehmen so Fachkräfte fördern und Zusammenarbeit gelingen kann.

Freiburg, 08. Januar 2026 – Der aktuelle AllBright-Bericht bestätigt erneut: Der Frauenanteil in den Vorständen der Dax-Unternehmen stagniert seit einem Jahr. Zwar wird das Thema Diversity intensiv diskutiert, doch die entscheidenden Machpositionen wie Vorstandsvorsitz und Aufsichtsratsvorsitz sind auch 2025 nahezu ausschließlich männlich besetzt. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit deutlich hinter vielen anderen Ländern zurück, während dort der Frauenanteil kontinuierlich steigt. Diese Entwicklung zeigt klar: Es gibt weiterhin erheblichen Handlungsbedarf. Entscheidend wird sein, welches Mindset Unternehmen künftig einnehmen und wie authentisch Diversity tatsächlich gelebt wird.

Die Kosmetik- und Hautpflegefirma Beiersdorf gilt als ermutigendes Vorbild für gelebte Diversity und eine starke Frauenquote. Im Jahr 2025 wurde das Unternehmen von der FidAR Initiative mit dem „Women-on-Board Award“ ausgezeichnet, da der Aufsichtsrat zu 58,3 % und der Vorstand zu 42,9 % aus Frauen besteht. Der im DAX notierte Konzern wird damit für sein vielfältiges Team und die kontinuierliche Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen ausgezeichnet. Das Unternehmen wirkt so dem Fachkräftemangel entgegen, denn so wird ein riesiges Potenzial durch Diversity genutzt.

In ihrem Vortrag zu Team, Fachkräftemangel, Netzwerk und Diversity „Zusammen. Großes. Erreichen.“ spricht die Unternehmerin und Vortragsrednerin Beate Glöser zentrale Themen wie Integration und Zusammenarbeit an. Sie zeigt praxisnah, wie Integration und Zusammenarbeit in Teams gelingen können, selbst dann, wenn Teams aus sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten bestehen. Durch ihre langjährige Beratung zahlreicher Unternehmen weiß sie, wie sich Teamstrukturen verbessern lassen, wie man unterschiedliche Charaktere erfolgreich einbindet und wie Vielfalt zu einem echten Erfolgsfaktor wird. Mit ihrem eigenen Unternehmen, der Greatness Academy, hat sie zudem ein starkes Netzwerk und eine inspirierende Community aufgebaut, die gemeinsames Wachstum fördert. In ihrem Vortrag teilt sie wertvolle Insights darüber, wie Integration, Zusammenarbeit und echtes Miteinander in Teams zu nachhaltigem Erfolg führen.

Wer angesichts der heutigen Herausforderungen nachhaltig wachsen möchte, braucht ein Team, das sich mit dem Unternehmen identifiziert und gemeinsam an einem Strang zieht. Eine hohe Frauenquote ist dabei nicht ein wichtiger Bestandteil gelebter Diversity, sondern inzwischen eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Sie steigert Innovation, aktiviert das gesamte Talentpotenzial und wirkt dem Fachkräftemangel wirksam entgegen. Gleichzeitig sinkt die Fluktuation, denn Teams, die sich gegenseitig stärken und unterschiedliche Fähigkeiten einbringen, arbeiten stabiler, motivierter und erfolgreicher zusammen.

Die Vortragsrednerin Beat Glöser ist nicht nur auf der Bühne mitreißend und inspirierend, sondern bringt bei ihrem Vortrag ihre umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit diverser Teams sowie ihre eigene Migrationsbiografie ein. Die gebürtige Polin und Vortragsrednerin ist selbst ein beeindruckendes Beispiel erfolgreicher Integration und zeigt auf, welche Chancen Diversity eröffnet. Darüber hinaus geht sie in ihrem Vortrag auf die Herausforderungen zunehmender Remote Zusammenarbeit ein und vermittelt praxisnahe Techniken, mit denen Teams sich erfolgreich vernetzen und gemeinsam Projekte erfolgreich umsetzen können.

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

