Power Nickel bestimmt erstmals die Ausdehnung seiner hochgradigen Cu-Pt-Pd-Au-Ag-Zone 5 km nordöstlich seiner Hauptlagerstätte Nisk

Die Entdeckungsbohrung enthielt mehr als eine Oz/Tonne kombiniertes Platin und Palladium auf 7,75 Metern

Toronto, Ontario – 4. März 2024 / IRW-Press / – Power Nickel Inc. (das Unternehmen oder Power Nickel) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVVI) freut sich bekannt zu geben, dass Bohrloch PN-24-047 des Bohrprogramms, das auf die Weiterverfolgung des hochgradigen PGM-Abschnitts Wildcat abzielt, die erwartete mineralisierte Zone etwa 40 Meter östlich des Entdeckungslochs durchteuft hat. Zusammen mit PN-24-044 (22. Februar 2024) ist dies der dritte Schnittpunkt, der mit dem Entdeckungsloch, das am 10. Mai 2023 gemeldet wurde, vergleichbar ist. Etwa 225 m weiter östlich wurde ebenfalls eine EM-Anomalie erprobt (PN-24-045), die jedoch visuell keine signifikante Mineralisierung durchschnitten hat.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73810/PowerNickel_040324_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Kernfotos, die die chalkopyritreichen Abschnitte zeigen, die als PGM-reiche Zone definiert wurden; die Lage der einzelnen Abschnitte ist in einem Querschnitt in Richtung Osten dargestellt.

Wie bereits berichtet (22. Februar 2024), durchteufte PN-24-044 erfolgreich die chalkopyritreiche Zone etwa 100 m neigungsabwärts vom ursprünglichen Bohrloch PN-23-031A (Abbildung 1). Die Bestätigung des Vorhandenseins der Zone in der Tiefe war Teil der Strategie, systematisch eine Reihe von EM-Zielen zu bohren, die mit dem Tonalit-Ultramafit-Kontakt an der Oberfläche übereinstimmen.

Angesichts der dreifachen Menge an massivem Chalkopyrit, die in Bohrloch PN-24-044 im Vergleich zu PN-23-031A beobachtet wurde, hat sich der Schwerpunkt des Bohrprogramms bei Wildcat nun darauf verlagert, die Ausdehnung der mineralisierten Zone zu bestimmen. Die übrigen EM-Anomalien werden zu einem späteren Zeitpunkt untersucht.

Es wurden eine Reihe von Bohrungen außerhalb des Abschnitts auf einem 50-Meter-Raster geplant, um die Ausdehnung der hochgradigen PGM-mineralisierten Zone zu ermitteln. Das aktuelle Bohrloch PN-24-047, das die seitliche Kontinuität der Zone in Richtung Osten erproben sollte, stieß in einer Bohrlochtiefe von etwa 150 m auf die erwartete Zone (Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73810/PowerNickel_040324_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Längsansicht der PGM-Zone; PN-24-044 durchteufte massiven Chalkopyrit etwa 100 m unterhalb von PN-23-031A, während PN-24-047 eine seitliche Erweiterung bestätigt.

Wir fühlen uns noch mehr ermutigt, eine offenbar sehr hochgradige PGM-reiche Zone seitlich der ersten Entdeckung zu erweitern. Wir benötigen noch Untersuchungsergebnisse, um dies zu bestätigen, aber es sieht auf jeden Fall immer besser aus. Nachfolgende Bohrungen werden die östlichen und westlichen Erweiterungen weiter erproben. Ich habe es bereits angedeutet, aber diese PGM-Entdeckung fügt dem Projekt Nisk eine vielversprechende und wertvolle Dimension hinzu, sagte der CEO von Power Nickel, Terry Lynch.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73810/PowerNickel_040324_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: 3D-Ansicht, die sowohl die Kartierung der Ausbisse als auch die Bohrlochdaten im Vergleich zur Fleet ANT-Untersuchung zeigt.

PN-24-047 ist der erste seitliche Treffer, der uns eine erste Geometrie und eine erste Ausdehnung der Zone liefert. Es war auch das erste Bohrloch, in dem wir nickelhaltiges Pentlandit in dem Massivsulfid sehen können… eine sehr interessante Mischung. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse dieser Bohrung! Was wir hier sehen, ist beeindruckend, daher werden wir die Zone aggressiv angehen, zunächst mit eng beieinander liegenden Bohrlöchern und später mit weiter entfernten Step-Out-Löchern, sagte der VP Exploration von Power Nickel, Kenneth Williamson.

Qualifizierter Sachverständiger

Kenneth Williamson, Géo, M.Sc., VP Exploration bei Power Nickel, ist der qualifizierte Sachverständige, der die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt hat.

Über Power Nickel Inc.

Power Nickel ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des hochgradigen Projekts Nisk zu Kanadas erster kohlenstoffneutraler Nickelmine konzentriert.

Am 1. Februar 2021 schloss Power Nickel (damals unter dem Namen Chilean Metals) eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von bis zu 80 % des Projekts Nisk von der Critical Elements Lithium Corp. (CRE:TSXV) ab. In der Folge hat Power Nickel seine Option auf den Erwerb von 50 % des Projekts Nisk ausgeübt und Critical Elements mitgeteilt, dass es beabsichtigt, seine zweite Option auszuüben, um seinen Anteil auf 80 % zu erhöhen. Die letzte verbleibende Verpflichtung zur Ausübung der Option war die Abgabe eines technischen Berichts gemäß NI 43-101, die nun erfolgt ist. Power Nickel erwartet den Abschluss der Akquisition im Februar.

Die folgende Abbildung zeigt einen Längsschnitt auf die aktuelle Mineralressourcenschätzung für 2023

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73810/PowerNickel_040324_DEPRCOM.004.png

Abbildung 4

Das Konzessionsgebiet NISK umfasst eine bedeutende Landposition (20 Kilometer Streichlänge) mit zahlreichen hochgradigen Abschnitten. Power Nickel konzentriert sich auf die Erweiterung der historischen hochgradigen Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung mit einer Reihe von Bohrprogrammen, die darauf ausgelegt sind, die ursprüngliche Entdeckungszone Nisk zu erproben und das Landpaket auf angrenzende potenzielle Nickelvorkommen zu untersuchen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73810/PowerNickel_040324_DEPRCOM.005.png

Abbildung 5

Neben dem Projekt Nisk besitzt Power Nickel auch bedeutende Landpakete in British Columbia und Chile. Es wird erwartet, dass Power Nickel diese Vermögenswerte im Rahmen eines Arrangement-Plans in ein entsprechendes Vehikel umorganisiert.

Power Nickel hat am 8. Juni 2021 bekannt gegeben, dass eine Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Rechte am Projekt Golden Ivan im Zentrum des Golden Triangle abgeschlossen wurde. Laut Berichten beherbergt das Golden Triangle Mineralressourcen (ehemalige Produktionsmengen und aktuelle Ressourcen) über 130 Millionen Unzen Gold, 800 Millionen Unzen Silber und 40 Milliarden Pfund Kupfer (Resource World). Dieses Konzessionsgebiet beherbergt zwei bekannte Mineralvorkommen (Gold Ore und Magee) sowie einen Teil des ehemaligen Förderbetriebs Silverado, wo zwischen 1921 und 1939 ein Abbau erfolgte. Diese Mineralvorkommen sind polymetallische Erzgänge, die die entsprechenden Mengen an Silber, Blei, Zink, plus/minus Gold und plus/minus Kupfer beinhalten.

Power Nickel ist außerdem 100-prozentiger Eigentümer von fünf Konzessionen mit mehr als 50.000 Acres Fläche, die sich in strategisch günstiger Lage im ertragreichen Eisenoxid-Kupfer-Gold-Gürtel im Norden Chiles befinden. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine NSR-Gebührenbeteiligung von 3 % auf die zukünftigen Fördermengen aus der Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Copaquire, die an eine Tochtergesellschaft von Teck Resources Inc. verkauft wurde. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags ist Teck berechtigt, jederzeit ein Drittel der NSR-Gebühr von 3 % für 3 Mio. Dollar zurückzukaufen. Das Konzessionsgebiet Copaquire grenzt an den von Teck betriebenen Kupferproduktionsbetrieb Quebrada Blanca in Chiles erster Region.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die WQörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, deutet darauf hin, Gelegenheit, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen die Privatplatzierung oder die zweite Nisk-Option abschließen kann, oder das Risiko, dass diese Transaktionen überhaupt nicht abgeschlossen werden; die Fähigkeit, ausreichend Kapital aufzubringen, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsverträge zu erfüllen; die Fähigkeit, seine Grundstücke und Konzessionen in gutem Zustand zu erhalten; seine Projekte zu erkunden und zu entwickeln; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind; zukünftige Preise für Nickel und andere Metalle; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

