Präsidium der HSMA stellt sich neu auf

Im Rahmen der 52. Jahreshauptversammlung der Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. haben Neuwahlen stattgefunden – Hotelier Zeèv Rosenberg wird neuer Verbandspräsident.

In diesem Jahr stellten sich – neben dem bisherigen, stellvertretenden Präsidenten Zeèv Rosenberg von der Amano Group – zwei neue Kandidaten zur Wahl: der Hotelbetriebswirt Uwe Krohn von den H-Hotels.com und David-Friedemann Henning, Inhaber des Familienunternehmens BIG MAMA Hotels.

Zeèv Rosenberg wurde zum neuen Präsidenten des Branchenverbands gewählt. Er löst den amtierenden Präsidenten Georg Ziegler ab: „Mein Dank gilt allen Mitgliedern für die Wahl, über die ich mich sehr gefreut habe. Auch möchte ich an dieser Stelle den bisherigen Vorstandsmitgliedern Sabine Möller und Georg Ziegler für eine sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren Danken. Für die Zukunft ist im Rahmen meiner Tätigkeit bei der HSMA vor allem eines wichtig: In Schwung zu bleiben und etwas in Bewegung zu bringen. Dies können Menschen sein, aber auch Themen wie beispielsweise Sales, Human Resources, Digitalisierung und Kommunikation mit Verbänden und Partnern. Hier werden wir gemeinsam mit den neuen Vorstandskollegen, den Fachvorständen, den Expertenkreisen und dem HSMA-Team unter der Leitung von Anna Heuer weiter spannende Projekte umsetzen sowie an neuen Lösungen arbeiten.“

David-Friedemann Henning übernimmt die bisherige Funktion von Zeèv Rosenberg als stellvertretender Präsident, Uwe Krohn die Funktion des Schatzmeisters von Sabine Möller.

Als neuer sowie jüngster stellvertretender Präsident der HSMA Deutschland e.V. hat sich David-Friedemann Henning ebenfalls viel vorgenommen: „Ich freue mich sehr über die Wahl und habe sie natürlich gerne angenommen. Durch meine bisherige Mitarbeit in den Expertenkreisen für Technologie und Human Resources habe ich an erster Stelle gesehen, wie viel Wissen in dem Verband steckt. Wissen vermehrt sich, wenn es geteilt wird. Ich kenne viele in der Branche, die nicht wissen, was die HSMA für exzellente Arbeit macht oder es nicht wahrnehmen. Dieses Bewusstsein zu schaffen und den Verband nach außen noch stärker zu repräsentieren, wäre eine Sache. Mir persönlich ist außerdem das Thema Human Resources sehr wichtig, welches in den letzten Jahren auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und letztendlich werden wir alle drei die bestehenden Expertenkreise, die so viel Fachwissen haben, mit aller Kraft zu unterstützen und mit anpacken.“

Georg Ziegler, bisheriger Präsident und Sabine Möller als Schatzmeisterin der HSMA Deutschland e.V., haben sich nicht mehr zur Wahl stellen lassen, damit anderen Hotelexperten die Chance ermöglicht wird, aktiv an der Zukunft des Verbands mitwirken zu können: „Wir haben in den vergangenen Jahren die HSMA Deutschland umfangreich umgebaut zu einem dynamischen Verband mit digitaler Geschäftsstelle, herausragender Teamkultur und einem engagierten Team von Fachvorständen und Experten. Die HSMA Deutschland steht für fundiertes Fachwissen und klasse Plattformen zum Erfahrungsaustausch und Networking, wo mit Hotellerie und Partnern gemeinsam Lösungen für die gesamte Branche erarbeitet werden. Ich bedanke mich bei allen für die tolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren und bleibe der HSMA natürlich weiterhin als aktives Mitglied erhalten“, so Georg Ziegler.

Der Vorstand der HSMA Deutschland e.V. wird alle drei Jahre neu gewählt und besteht aus drei Personen mit den Funktionen Präsident, stellvertretender Präsident und Schatzmeister.

Die HSMA Deutschland e.V. beschäftigt sich im Rahmen ihrer Tätigkeit mit aktuellen Themen, die für die Mitglieder im Arbeitsalltag von hohem Stellenwert sind. Dabei entwickelte der Verband in den vergangenen Jahren zahlreiche innovative Veranstaltungsformate.

Der neue Vorstand will auch in Zukunft mit seinem Team daran anknüpfen, um stets auf die aktuellen Marktentwicklungen reagieren zu können sowie gemeinsam mit den Fachvorständen und Mitgliedern regelmäßig an neuen Lösungsansätzen zu arbeiten.

Die HSMA Deutschland e.V. verfügt neben einem Vorstand über mehrere Expertenkreise und Fachvorstände. Der Kreis der Fachvorstände wurde erst vor Kurzem erweitert, um inhaltlich noch breiter und professioneller aufgestellt zu sein und mit einer zusätzlichen Expertise die Arbeit des Verbands weiter aktiv zu unterstützen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HSMA Deutschland e.V.

Frau Anna Heuer

c/o Design Offices, Koppenstraße 93

10243 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 176 47812663

web ..: http://www.hsma.de

email : info@hsma.de

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Umfassende Leistungen für Vermieter