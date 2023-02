Predictmedix meldet unabhängige klinische Validierung KI-gestützten Screenings nach Studie mit 400 Patienten

Nach einer Studie mit 400 Patienten erhält Predictmedix Inc. wichtige klinische Validierungsdaten von einer der größten staatlichen Krankenhausgruppen Indiens für seine KI-basierte Technologie.

Toronto, Ontario, 15. Februar 2023 – Predictmedix Inc. („Predictmedix“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PMED) (OTCQB: PMEDF) (FRA:3QP), ein aufstrebender Anbieter von schnellen Gesundheitsscreening-Lösungen, die auf einer firmeneigenen künstlichen Intelligenz (KI) basieren, gab heute entscheidende klinische Validierungsdaten von einer der größten staatlichen Krankenhausgruppen in Indien für die KI-gestützten Safe Entry Stations des Unternehmens bekannt. Die klinischen Ergebnisse Dritter zeigen, dass die Safe Entry Stations von Predictmedix verschiedene physiologische Zustände nicht-invasiv erkennen – ein entscheidender Meilenstein für das firmeneigene Technologieportfolio und für die globale Gesundheitsbranche.

„Unser Team arbeitet unermüdlich auf das Ziel hin, dass Safe Entry in Tausenden von Krankenhäusern auf der ganzen Welt zum Einsatz kommt. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Technologie die Patientenversorgung drastisch verbessern und die ohnehin schon überlasteten Mitarbeiter im Gesundheitswesen entlasten wird“, kommentierte Dr. Rahul Kushwah, Chief Operating Officer bei Predictmedix. „Wir sind begeistert von den erfolgreichen klinischen Ergebnissen von MGM Healthcare und treiben die Kommerzialisierung von Safe Entry als automatisiertes, nicht-invasives und auf künstlicher Intelligenz basierendes Werkzeug für das Gesundheitswesen mit Nachdruck voran.“

Hier geht es zur vollständigen Pressemitteilung:

Predictmedix meldet unabhängige klinische Validierung KI-gestützten Screenings nach Studie mit 400 Patienten

Über Predictmedix Inc.

Predictmedix (CSE: PMED) (OTCQB: PMEDF) (FRA:3QP) ist ein aufstrebender Anbieter von schnellen Gesundheitsscreenings und Lösungen für die Fernbetreuung von Patienten weltweit. Die Safe Entry Stations des Unternehmens – angetrieben durch eine proprietäre künstliche Intelligenz (AI) – nutzen multispektrale Kameras, um physiologische Datenmuster zu analysieren und eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen vorherzusagen, darunter Infektionskrankheiten wie COVID-19, Beeinträchtigungen durch Drogen oder Alkohol, Erschöpfung oder verschiedene psychische Erkrankungen. Die firmeneigene Plattform von Predictmedix für die Fernbetreuung von Patienten gibt medizinischen Fachkräften eine Reihe von KI-gestützten Tools an die Hand, um die Gesundheitsergebnisse der Patienten zu verbessern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website www.Predictmedix.com oder folgen Sie uns auf Twitter, Instagram oder LinkedIn.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

