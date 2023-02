Preisgekrönter Deckhengst mit bedeutender Abstammung -­­­ Diamant de Plaisir I

Erfolgreiche Pferde aus idealer Abstammung, mit starken Genen -­­­ dafür steht die Hengsthaltung Halfpap & Wulschner. Besonders hervorzuheben ist der Deckhengst Diamant de Plaisir I – das Original!

Die Hengsthaltung Halfpap & Wulschner bietet mit der integrierten Besamungsstelle Besitzern und Besitzerinnen von Stuten eine Auswahl an Hengsten, die einen beeindruckenden Stammbaum haben und bereits auch selbst einige Erfolge erzielten. Die Hengste stehen für Stuten zur Deckung zur Verfügung und sind aufgrund ihrer Blutströme sehr interessant.

Der Hengst Diamant de Plaisir I z.B. ist ein hochinteressantes Pferd mit internationalen Erfolgen und brachte bereits in vielen Fällen erfolgreiche Nachkommen und gekörte Hengste hervor.

Anschauung von außergewöhnlichen Hengsten

Jeder Hengst bei der Hengsthaltung Halfpap & Wulschner hat besondere Merkmale und überzeugt durch unterschiedliche Aspekte. Hengste wie der französische Hengst, Hannoveraner oder Holsteiner sind beliebte Rassen, die sich durch besondere Blutströme ideal als Deckhengste eignen. In der dazugehörigen Reitsportanlage Halfpap & Co. GmbH befinden sich erfolgreiche Hengste, die bei Wettbewerben viele Erfolge erzielen und eine hohe Leistungsbereitschaft sowie große Qualitäten in Gangart und Sprung aufweisen.

Diamant de Plaisir I -­­­ beispielhafte Leistungsbereitschaft

Der Hannoveraner Diamat de Plaisir I überzeugt bei Pferdebegeisterten durch außergewöhnliches Vermögen, enorme Vorsicht am Sprung und beeindruckender Kraft und Energie. Er zeigt bei allen Wettkämpfen eine beispielhafte Leistungsbereitschaft und erzielte dadurch einige internationale Erfolge. 2019 gewann er unter anderem die Youngster-Tour beim CSI Paderborn und wurde zum erfolgreichsten siebenjährigen Pferd dieser Tour gekürt. 2022 gewann er das Championat von Paderborn.

Durch seine Vorfahren weist der Deckhengst Diamant de Plaisir I zwei der bedeutendsten Blutströme des internationalen Springsports auf und trägt wertvolle Gene in sich.

Aufgrund dieser Aspekte ist Diamant de Plaisir I ein gefragter Hengst bei den Züchtern bzw. Züchterinnen und ist für viele Stuten der geeignete Hengst für weitere erfolgreiche Nachkommen.

Hengsthaltung Halfpap & Wulschner: Zuchtexperte für Hengste

Die Hengsthaltung Halfpap & Wulschner arbeitet eng mit allen Beteiligten zusammen, wodurch diese unmittelbar am Geschehen beteiligt sind. Das kleine Team besteht aus leidenschaftlichen Pferdeliebhaber und Pferdeliebhaberinnen, die ihre Hengste selbst vermarkten und die Stuten sowie die Hengste nach bestem Gewissen betreuen.

Die Hengsthaltung Halfpap & Wulschner befindet sich in 19230 Picher in der Fritz-Reuter-Straße 4 und steht Interessierten telefonisch von Montag bis Freitag unter 0172 3850162 zur Verfügung. Alternativ ist die Erreichbarkeit via E-Mail an hengste@halfpap-wulschner.de gegeben. Eine ausführliche Beratung steht bei der Hengsthaltung Halfpap & Wuschner im Vordergrund.

