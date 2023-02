Preisrücksetzer beim Gold sind wie Geschenke

Sollten Pessimisten Recht haben, Gold und Silber preislich nach unten gehen, dann sind dies beste Einstiegschancen.

Gold ist die ultimative Währung, die im Gegensatz zu Fiatwährungen ihren Wert über die Zeit behält. Bei längerfristigen Anlagen und so sollte Gold gesehen werden, ist Geduld gefragt. Dies sieht man auch am jüngsten Preisrücksetzer beim Edelmetall. Die aktuellen Äußerungen von Fed-Chef Powell haben nun dazu geführt, dass mit der ersten Zinssenkung wohl erst Ende des Jahres zu rechnen ist. Im Sommer dürfte dies noch nicht eintreten. Die Zinserwartung war vor den Äußerungen eine andere und hat den Goldpreis angetrieben. Kommt die Zinsänderung jedoch näher, dann sollte Gold wieder punkten können.

Interessant ist auch immer, wieviel Gold Zentralbanken kaufen. So hat die Zentralbank Chinas im Januar ihre Goldschätze wieder erhöht. Im Jahr 2022 war China hinter dem Erstplatzierten, der Türkei, der zweitstärkste Goldkäufer. Die Zentralbanken zusammen haben im vergangenen Jahr mit ihren Käufen ein 55-Jahreshoch erreicht. Das spricht doch dafür, dass auch private Anleger mit Gold nichts falsch machen. Schaut man auf die Käufe der ETF-Anleger, so mussten auch im Januar wieder geringe Abflüsse verzeichnet werden. Aufgekommen sind die Gold-ETFs im Jahr 2003. Heute gibt es mehr als 100 physisch besicherte Gold-ETFs und sie sind weltweit verfügbar. Goldbarren und -münzen erfreuen sich ebenfalls seit Jahren einer wachsenden Beliebtheit. Wenn Anleger auf die Goldunternehmen selbst setzen möchten, ebenfalls eine attraktive Form in Gold zu investieren, könnte dies mit den Werten von Royalty-Gesellschaften geschehen. Denn damit ist eine Diversifizierung gleich mitinbegriffen.

Da wäre zum Beispiel Osisko Gold Royalties mit seinem Engagement in Kanada. Gold und Kupfer stehen im Blickpunkt. Mit gut 175 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen konnte 2022 eine Rekordmenge an Goldäquivalent verdient werden.

Ebenfalls Rekordeinnahmen gab es 2022 bei Gold Royalty – https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-over-200-royalties-in-excellent-jurisdictions-with-strong-growth-outlook/ . Mit dem Fokus auf Nord- und Südamerika befinden sich im Portfolio des Unternehmens vor allem Net-Smelter-Return-Royalties.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -) und Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

