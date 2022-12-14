  • Presseeinladung | 124 Energyfische dürfen in St. Goar ans Netz

    Energyminer feiert am 05. März 2026 ab 14:00 Uhr in St. Goar mit Ministerin Eder und Staatssekretärin Dick-Walther Genehmigung des weltweit ersten Schwarmkraftwerks

    BildWeltweit erstmals wird ein komplettes Schwarmkraftwerk genehmigt, das Strom aus freifließenden Gewässern gewinnt – rund um die Uhr, fischverträglich und ohne Staumauern. Die Energyminer GmbH hat die erste behördliche Genehmigung für ein großes Schwarmkraftwerk in Deutschland erhalten. Am Standort St. Goar am Rhein entsteht damit die bislang größte Anlage ihrer Art: 124 Energyfische werden künftig kontinuierlich sauberen Strom direkt aus der Strömung des Rheins erzeugen – harmonisch ins Landschaftsbild eingebettet, naturverträglich und grundlastfähig.

    Das Projekt gilt als der Meilenstein für die Energiewende und als technologischer Beweis, dass moderne Wasserkraft auch unter den heutigen Umweltstandards wirtschaftlich realisierbar ist.
    Mit der Genehmigung in St. Goar geht Energyminer den Schritt vom Pilotprojekt zur skalierbaren, dezentralen Energieproduktion aus Fließgewässern.

    Diesen Anlass feiert Energyminer am 05. März 2026 ab 14:00 Uhr in St. Goar

    Geplant ist ein kurzer offizieller Teil mit Grußworten, u. a. von

    * Frau Ministerin Katrin Eder, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilitätdes Landes Rheinland-Pfalz
    * Frau Staatssekretärin Petra Dick-Walther, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz
    * Prof. Kaschny, SGD Nord

    Im Anschluss besteht Gelegenheit zu Hintergrundgesprächen, Interviews sowie Fototerminen am Installationsort.

    Ort der Veranstaltung: Aries am Rhein, Am Hafen 1, St. Goar

    Wir möchten alle interessierten Pressevertreter herzlich zur Veranstaltung einladen! Über eine kurze Mitteilung per E-Mail, ob Sie teilnehmen werden, freuen wir uns sehr.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Energyminer GmbH
    Frau Natalie Rojko
    Industriestraße 40
    82194 Gröbenzell
    Deutschland

    fon ..: 015901768283
    fax ..: 015901768283
    web ..: https://energyminer.eu/
    email : natalie.rojko@energyminer.eu

    Die Energyminer GmbH erschließt mit dem Energyfish eine bislang ungenutzte Energiequelle: die kinetische Kraft frei fließender Flüsse. Ohne Staumauern oder Beton erzeugen die schwimmenden Kraftwerke rund um die Uhr sauberen Strom und bleiben dabei vollständig im natürlichen Flussgeschehen integriert. Energyminer verbindet ingenieurwissenschaftliche Präzision mit ökologischer Verantwortung – und zeigt, wie moderne Wasserkraft im 21. Jahrhundert aussehen kann.

    Energyminer wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie beim Münchner Businessplan Wettbewerb. Das Unternehmen mit Sitz in Gröbenzell bei München engagiert sich aktiv für die ökologische Transformation der Energieversorgung.

