  • UGB-Tagung „Ernährung aktuell“

    Ernährungsberatung, Darmgesundheit, Cholesterin, Lipödem, Hochverarbeitete Lebensmittel

    Bild08.-09.05.2026 | Kongresshalle Gießen
    UGB-Tagung „Ernährung aktuell“

    Aktuelle ernährungsmedizinische Fragen, praxisnahe Beratung und Zukunftsperspektiven für eine nachhaltige Ernährung stehen im Mittelpunkt der Tagung des Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung (UGB) am 8. und 9. Mai 2026 in Gießen. Von gewichtsneutralen Ansätzen in der Ernährungsberatung über Lipödem bis zu darmgesunder Ernährung oder Fasten bei Typ-2-Diabetes bietet das Programm fundierten Input für Fachkräfte und Gesundheitsinteressierte. Weitere Vorträge zu Mythen rund um Cholesterin und Kohlenhydrate, Agroforstwirtschaft oder der sensorischen Entwicklung im Kindesalter verbinden aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung mit alltagsnahen Empfehlungen.

    Referenten mit Expertise und hochaktuelle Themen versprechen eine aufschlussreiche Veranstaltung. Früh anmelden lohnt sich! Wer sich bis zum 20.01.2026 anmeldet, erhält noch den Rabatt für Frühbucher.

    Programm und Anmeldung: www.ugb.de/tagung

    Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten
    Nur für Journalisten: Kostenlose Akkreditierung

    Aus dem Programm

    * Gewichtsneutrale Ansätze in der Behandlung von Adipositas
    * Lebensmittelbetrug und Lebensmittelsicherheit – Strategien gegen Täuschung
    * Hochverarbeitete Lebensmittel – auch ökologische, soziale und ethische Probleme?
    * Agroforstwirtschaft – neue Wege in der Landwirtschaft
    * Entwicklung der sensorischen Wahrnehmung im Kindesalter
    * Jugendliche verstehen und motivieren
    * Mythos Cholesterin
    * Darmgesunde Ernährung – aus der Beratungspraxis
    * Fasten in Prävention und Therapie des Typ-2-Diabetes
    * Lipödem – ein oft verkanntes Krankheitsbild
    * „Die bösen Kohlenhydrate“ – zwischen Hoffnung und Evidenz
    * Mythen des Ess- und Ernährungsalltags

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. UGB
    Herr Stefan Weigt
    Friedrich-List-Str. 21
    35398 Gießen
    Deutschland

    fon ..: 0641-808960
    web ..: https://www.ugb.de
    email : stefan.weigt@ugb.de

    UGB – Kompetenz für unabhängige Ernährungs- und Gesundheitsberatung
    Der Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. – UGB engagiert sich seit 1981 für Gesundheit, Lebensqualität und eine nachhaltige Ernährungsweise. Unabhängig von wirtschaftlichen Interessen informiert der UGB wissenschaftlich fundiert und praxisnah zu Ernährung, Gesundheit und Prävention. Mit Kongressen, Fachtagungen, Seminaren sowie Aus- und Weiterbildungen über die UGB-Akademie stärkt der Verband Fachkompetenz und Eigenverantwortung. Mit umfangreichen Informationsangeboten wie dem Fachmagazin UGB-Forum und dem Webportal www.ugb.de macht der Verein Fachkräften und Verbrauchern gesundheitsrelevantes Wissen zugänglich.

    Key Facts
    o Gemeinnütziger Verein | Gegründet: 1981
    o UGB-Akademie: Seminare, Tagungen, Symposien
    o Fachmagazin UGBforum (anzeigenfrei)
    o Webportal: www.ugb.de
    o Schwerpunkte: nachhaltige Ernährung, Prävention, Gesundheit,
    o Besonderheit: unabhängig, neutral, wissenschaftlich fundiert

    Pressekontakt:

    Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. UGB
    Herr Stefan Weigt
    Friedrich-List-Str. 21
    35398 Gießen

    fon ..: 0641-808960
    email : stefan.weigt@ugb.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Die Chinesische Krafttier-Ernährung – Stark und gesund mit der richtigen typgerechten Ernährung
      Nicole M. Weber legt mit !!! einen praxisnahen Ratgeber für mehr Lebensenergie und Gesundheit vor....

    2. Top 10 Ernährung – So wird die tägliche Ernährung zum Gesundbrunnen
      Der Schweizer Heilpraktiker Arnold H. Lanz schreibt seit vielen Jahren Bücher rund um das Thema Gesundheit. In "Top 10 Ernährung" widmet er sich Mythen und Wahrheiten rund um die Ernährung....

    3. Eine Umstellung der Ernährung Ihres Hundes kann laut einer Studie mehr für den Planeten bewirken als eine Umstellung Ihrer eigenen Ernährung
      LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESS Newswire / 10. Februar 2026 / Eine Ernährung mit hohem Anteil an Fleisch, Eiern und Milchprodukten verursacht erhebliche Umweltkosten. Eine neue Studie hat jedoch gezeigt,...

    4. Showact machte Tagung zu kurzweiligem Event
      Auf der Tagung der KMS unterhielt eine Origami Künstlerin die Gäste in der Pause, so dass man wieder frisch in die Fortbildung ging. Später bot Sie einen kunstvollen Sandmalerei Showact...

    5. Seifenblasenkünstler war perfekte Unterhaltung für Tagung
      Rewe hatte sich wieder ein Motto für Ihre Tagung ausgesucht. Diesmal waren die Farben das Programm und so kleideten sich auch die Mitarbeiter. Für bunte Seifenblasen sorgte Seifenblasenkünstler Blub....

    6. Neuer BTB-Lehrgang „Pflanzenkunde in der Ernährung“: Gesundheitl. Vorteile von Kultur- und Wildpflanzen nutzen
      Das BTB startet den Fernlehrgang "Pflanzenkunde in der Ernährung". Er vermittelt Wissen zu Kultur- und Wildpflanzen, fördert Gesundheit, Prävention und eine nachhaltige Ernährungskultur....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.