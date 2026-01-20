UGB-Tagung „Ernährung aktuell“

Ernährungsberatung, Darmgesundheit, Cholesterin, Lipödem, Hochverarbeitete Lebensmittel

08.-09.05.2026 | Kongresshalle Gießen

UGB-Tagung „Ernährung aktuell“

Aktuelle ernährungsmedizinische Fragen, praxisnahe Beratung und Zukunftsperspektiven für eine nachhaltige Ernährung stehen im Mittelpunkt der Tagung des Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung (UGB) am 8. und 9. Mai 2026 in Gießen. Von gewichtsneutralen Ansätzen in der Ernährungsberatung über Lipödem bis zu darmgesunder Ernährung oder Fasten bei Typ-2-Diabetes bietet das Programm fundierten Input für Fachkräfte und Gesundheitsinteressierte. Weitere Vorträge zu Mythen rund um Cholesterin und Kohlenhydrate, Agroforstwirtschaft oder der sensorischen Entwicklung im Kindesalter verbinden aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung mit alltagsnahen Empfehlungen.

Referenten mit Expertise und hochaktuelle Themen versprechen eine aufschlussreiche Veranstaltung. Früh anmelden lohnt sich! Wer sich bis zum 20.01.2026 anmeldet, erhält noch den Rabatt für Frühbucher.

Programm und Anmeldung: www.ugb.de/tagung

—

Aus dem Programm

* Gewichtsneutrale Ansätze in der Behandlung von Adipositas

* Lebensmittelbetrug und Lebensmittelsicherheit – Strategien gegen Täuschung

* Hochverarbeitete Lebensmittel – auch ökologische, soziale und ethische Probleme?

* Agroforstwirtschaft – neue Wege in der Landwirtschaft

* Entwicklung der sensorischen Wahrnehmung im Kindesalter

* Jugendliche verstehen und motivieren

* Mythos Cholesterin

* Darmgesunde Ernährung – aus der Beratungspraxis

* Fasten in Prävention und Therapie des Typ-2-Diabetes

* Lipödem – ein oft verkanntes Krankheitsbild

* „Die bösen Kohlenhydrate“ – zwischen Hoffnung und Evidenz

* Mythen des Ess- und Ernährungsalltags

UGB – Kompetenz für unabhängige Ernährungs- und Gesundheitsberatung

Der Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. – UGB engagiert sich seit 1981 für Gesundheit, Lebensqualität und eine nachhaltige Ernährungsweise. Unabhängig von wirtschaftlichen Interessen informiert der UGB wissenschaftlich fundiert und praxisnah zu Ernährung, Gesundheit und Prävention. Mit Kongressen, Fachtagungen, Seminaren sowie Aus- und Weiterbildungen über die UGB-Akademie stärkt der Verband Fachkompetenz und Eigenverantwortung. Mit umfangreichen Informationsangeboten wie dem Fachmagazin UGB-Forum und dem Webportal www.ugb.de macht der Verein Fachkräften und Verbrauchern gesundheitsrelevantes Wissen zugänglich.

Key Facts

o Gemeinnütziger Verein | Gegründet: 1981

o UGB-Akademie: Seminare, Tagungen, Symposien

o Fachmagazin UGBforum (anzeigenfrei)

o Webportal: www.ugb.de

o Schwerpunkte: nachhaltige Ernährung, Prävention, Gesundheit,

o Besonderheit: unabhängig, neutral, wissenschaftlich fundiert

