  • Symposium: Eine Frage des Geschlechts?

    Einfluss auf Gesundheit und Ernährungsverhalten

    BildNicht nur wenn es ums Essen geht, unterscheiden sich die Geschlechter. In der Gendermedizin haben Forschende in den letzten 20 Jahren Erstaunliches entdeckt: Genetik, Hormone, Erkrankungen – Frauen und Männer sind nicht gleich. Expert:innen beleuchten psychologische und soziokulturelle Faktoren, Rollenbilder in Küche und Alltag sowie zyklusbasierte Ernährung – mit vielen Impulsen für Prävention, Beratung und die eigene Praxis.

    Am zweiten Tag geht es um die Bedeutung von Biologie und Gesellschaft, hormonelle Veränderungen bei Männern oder wie Ernährung und Lebensstil die Fruchtbarkeit beeinflussen. Praxisnahe Vorträge zu Ernährungsberatung für Frauen mit Kinderwunsch und spezielle Angebote für Männer zeigen, wie Gesundheitsbotschaften zielgruppengerecht und motivierend umgesetzt werden können.

    Programm & Anmeldung: www.ugb.de/symposium

    Aus dem Programm

    * Der Einfluss des Geschlechts auf Körperbild und Gewicht
    * Zyklusbasierte Ernährung – Hype oder Schlüssel zur Balance?
    * Ernährungskommunikation zyklusbasierter Ernährung in den sozialen Medien
    * Geschlechterrollen und Ernährungsverhalten: Von Birne Helene bis Strammer Max
    * Männer in den Wechseljahren?
    * Männliche Fruchtbarkeit und Kinderwunsch
    * Ernährungsangebote für Männer
    * Ernährungsberatung von Frauen mit Kinderwunsch

    Termin:
    13.-14.03.2026 | Online über Zoom
    Anmeldeschluss ist der 09.03.2026

    Nur für Journalisten:
    Kostenlose Akkreditierung unter www.ugb.de/akkreditierung

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V.- UGB
    Stefan Weigt
    Friedrich-List-Str. 21
    35398 Gießen
    Deutschland

    fon ..: 0641-8089615
    web ..: https://www.ugb.de
    email : presse@ugb.de

    UGB – Kompetenz für unabhängige Ernährungs- und Gesundheitsberatung
    Der Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. – UGB engagiert sich seit 1981 für Gesundheit, Lebensqualität und eine nachhaltige Ernährungsweise. Unabhängig von wirtschaftlichen Interessen informiert der UGB wissenschaftlich fundiert und praxisnah zu Ernährung, Gesundheit und Prävention. Mit Kongressen, Fachtagungen, Seminaren sowie Aus- und Weiterbildungen über die UGB-Akademie stärkt der Verband Fachkompetenz und Eigenverantwortung. Mit umfangreichen Informationsangeboten wie dem Fachmagazin UGB-Forum und dem Webportal www.ugb.de macht der Verein Fachkräften und Verbrauchern gesundheitsrelevantes Wissen zugänglich.

    Key Facts
    o Gemeinnütziger Verein | Gegründet: 1981
    o UGB-Akademie: Seminare, Tagungen, Symposien
    o Fachmagazin UGBforum (anzeigenfrei)
    o Webportal: www.ugb.de
    o Schwerpunkte: nachhaltige Ernährung, Prävention, Gesundheit,
    o Besonderheit: unabhängig, neutral, wissenschaftlich fundiert

    Pressekontakt:

    Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V.- UGB
    Stefan Weigt
    Friedrich-List-Str. 21
    35398 Gießen

    fon ..: 0641-8089615
    email : presse@ugb.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. 23. Symposium zum Gesundheitsmanagement
      Regionaler Versorgungsbedarf und Positionierung Ihrer Klinik: Medizinisches Leistungsprofil - Kooperationen - Digitalisierung...

    2. Rückblick Symposium „ZUNKUNFTFÄHIG BELEUCHTEN“
      Lightcycle informierte über kreislauffähige und nachhaltige Beleuchtung...

    3. PV-Exklusiv: Partnervermittlung ist eine Frage der Vernetzung
      Die bekannte Partnervermittlung PV-Exklusiv ist auch in Baden-Württemberg an verschiedenen Standorten sehr aktiv. Der Vorteil: Die Berater sind vor Ort sehr gut vernetzt....

    4. bbw Thementag 2024 begeisterte mit Symposium
      Blick hinter die Kulissen des Coachings fand große Resonanz...

    5. uniMIND Symposium in Maastricht: Austausch zu psychedelischen Forschungsprojekten
      Zum zweiten Mal veranstaltet das internationale akademische Junioren-Netzwerk uniMIND eine Konferenz mit dem Fokus aktuelle Forschung rund um psychedelische Themen....

    6. MS-Symposium der AMSEL für Ärzte 2025
      Neues zur Therapie und Diagnose der Multiplen Sklerose: AMSEL-Fachtagung informierte Ärzte zu aktuellen Entwicklungen bei der MS....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.