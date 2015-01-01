Symposium: Eine Frage des Geschlechts?

Einfluss auf Gesundheit und Ernährungsverhalten

Nicht nur wenn es ums Essen geht, unterscheiden sich die Geschlechter. In der Gendermedizin haben Forschende in den letzten 20 Jahren Erstaunliches entdeckt: Genetik, Hormone, Erkrankungen – Frauen und Männer sind nicht gleich. Expert:innen beleuchten psychologische und soziokulturelle Faktoren, Rollenbilder in Küche und Alltag sowie zyklusbasierte Ernährung – mit vielen Impulsen für Prävention, Beratung und die eigene Praxis.

Am zweiten Tag geht es um die Bedeutung von Biologie und Gesellschaft, hormonelle Veränderungen bei Männern oder wie Ernährung und Lebensstil die Fruchtbarkeit beeinflussen. Praxisnahe Vorträge zu Ernährungsberatung für Frauen mit Kinderwunsch und spezielle Angebote für Männer zeigen, wie Gesundheitsbotschaften zielgruppengerecht und motivierend umgesetzt werden können.

www.ugb.de/symposium

Aus dem Programm

* Der Einfluss des Geschlechts auf Körperbild und Gewicht

* Zyklusbasierte Ernährung – Hype oder Schlüssel zur Balance?

* Ernährungskommunikation zyklusbasierter Ernährung in den sozialen Medien

* Geschlechterrollen und Ernährungsverhalten: Von Birne Helene bis Strammer Max

* Männer in den Wechseljahren?

* Männliche Fruchtbarkeit und Kinderwunsch

* Ernährungsangebote für Männer

* Ernährungsberatung von Frauen mit Kinderwunsch

Termin:

13.-14.03.2026 | Online über Zoom

Anmeldeschluss ist der 09.03.2026

