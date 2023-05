Private Krankenversicherung für Beamte in Hessen, Gießen und der Region

Für Beamte und Beamtinnen von der Anwärterzeit bis zur Pension kümmert sich BeamtenFranz um die passende private Krankenversicherung. Hier informieren!

Ob Beamter, Beamtin oder Anwärter: Mit BeamtenFranz ist die private Krankenversicherung in besten Händen. Vom Lehramt über die Polizei bis hin zum Zoll ist die PKV die beste Option, um Gesundheit und Geldbeutel zu schützen. Gleichzeitig profitiert man mit der Privatversicherung von zahlreichen Vorteilen gegenüber gesetzlich Versicherten. Tschüss, umständliche Terminvergaben und lange Wartezeiten – hallo, Beihilfeanspruch und Chefarztbehandlung!

Wie funktioniert der Service bei BeamtenFranz?

Dank des Beratungsversprechens erhalten Versicherungsinteressierte ein unabhängiges Angebot, kostenfrei und unverbindlich. Als Premiumpartner der DBV werden von BeamtenFranz dabei jegliche Versorgungsthemen abdeckt. Hier werden Versicherte immer persönlich beraten und lebenslang betreut. Der Eins-zu-eins-Ansprechpartner ist immer für Fragen erreichbar und bietet schnelle sowie unkomplizierte Hilfe. Selbstverständlich greift dieser Service nicht nur vor Ort in Hessen oder Gießen, sondern auch als digitale Beratung und Betreuung.

Warum eine private Krankenversicherung bei BeamtenFranz abschließen?

Die Deutsche Beamtenversicherung ist seit über 150 Jahren spezialisiert auf die private Krankenversicherung für Beamte und Beamtinnen. Jährlich vertrauen mehr als 20.000 Beamte bundesweit auf diesen Service. Mit über 17 Jahren Erfahrung kümmert sich BeamtenFranz darum, für jede Person das passende Versicherungspaket zu finden. Dabei steht der persönliche Kontakt auf Augenhöhe immer im Mittelpunkt. BeamtenFranz räumt mögliche Stolpersteine aus dem Weg und kümmert sich um eine individuelle Lösung. Das hört bei der PKV noch nicht auf. Der Anbieter kümmert sich für Interessierte auch um:

– Beihilfeservice

– Schadenabwicklung

– Erste-Hilfe-Kurse

– Infoseminare

– Beamtenhaftung & Beamtenversorgung

BeamtenFranz: PKV, wie sie sein sollte.

BeamtenFranz, das ist der Versicherungsberater Daniel Franz, der sich auf die private Krankenversicherung für Beamte und Beamtinnen spezialisiert hat. Mit Filialen in Berlin

Frankfurt am Main, Gießen, Mainz und München findet er für Beamte, Beamtinnen und die, die es werden wollen, in ganz Deutschland die passende PKV. Die Themengebiete, zu denen BeamtenFranz berät und betreut, umfassen dabei Krankenversicherung, Beihilfe, Dienstunfähigkeit, Dienst- oder Amtshaftpflicht, vermögenswirksame Leistungen sowie Geldanlage und Altersvorsorge.

Bei Fragen oder zur Terminvereinbarung reicht ein Anruf auf dem Festnetz (0641-2099809), eine WhatsApp-Nachricht an 0174-9142528 oder eine kurze Mail an daniel@beamtenfranz.de.

