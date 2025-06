Privatpraxis-Software.de startet: Neues Vergleichsportal für digitale Lösungen in Privatpraxen online

Ab sofort ist ein neues Online-Portal verfügbar, das Privatpraxen hilft, die richtige Praxissoftware zu finden.

Göttingen, 19. Juni 2025 – Unter https://privatpraxis-software.de/ ist ein neues, unabhängiges Vergleichsportal online gegangen, das speziell auf die Bedürfnisse von Privatpraxen zugeschnitten ist. Das Portal bietet Ärztinnen, Ärzten und Therapeut:innen in der Privatmedizin eine fundierte Orientierung bei der Auswahl geeigneter Praxissoftware – neutral, redaktionell geprüft und kostenfrei nutzbar.

Die Anforderungen an Softwarelösungen in Privatpraxen unterscheiden sich teils erheblich von denen in Kassensystemen: Ein flexibles Honorarmanagement, individuelle Abrechnungsmodelle (GOÄ), moderne Kommunikation mit Patienten, rechtssichere Dokumentation und ein reibungsloser organisatorischer Ablauf spielen eine zentrale Rolle. Wer in einer Privatpraxis tätig ist, benötigt daher Software, die nicht nur rechtlich sauber arbeitet, sondern auch den spezifischen Bedürfnissen eines freien, serviceorientierten Praxisbetriebs gerecht wird. Genau hier setzt Privatpraxis-Software.de an.

Die Plattform bietet eine strukturierte Übersicht über sämtliche relevanten Softwarelösungen für den Bereich Privatmedizin – von spezialisierten Einzelplatzlösungen bis hin zu skalierbaren Systemen für größere Einheiten oder Praxisgemeinschaften. Nutzer:innen finden redaktionelle Bewertungen, authentische Erfahrungsberichte und praxisnahe Testanalysen, ergänzt durch interaktive Vergleichs-Tools, mit denen sich Softwarelösungen gezielt nach Kriterien wie Abrechnung, Funktionalität, Datenschutz, Preisstruktur oder Supportumfang filtern lassen.

„Viele Ärztinnen und Ärzte in der Privatmedizin wünschen sich eine unabhängige und fundierte Orientierung bei der Wahl der richtigen Software“, erklärt Nico Müller, Betreiber des Portals. „Mit Privatpraxis-Software.de bieten wir eine zentrale Anlaufstelle, die Klarheit schafft – losgelöst von Herstellerinteressen oder Werbung.“

Im Fokus stehen Softwarefunktionen wie:

* digitale Patientenakte und Dokumentation

* Abrechnung nach GOÄ / IGeL / individuelle Honorarmodelle

* Online-Terminbuchung und Patientenkommunikation

* Schnittstellen zu Buchhaltung, Laborsystemen und KIM

* Datenschutzkonformität (DSGVO, Verschlüsselung, Hosting-Standorte)

* Cloud-Lösungen und mobile Nutzung

Die vorgestellten Lösungen werden übersichtlich, praxisnah und vergleichbar dargestellt – mit besonderem Augenmerk auf Benutzerfreundlichkeit, Servicequalität und rechtliche Sicherheit.

In Kürze wird das Portal um einen Schnell-Check ergänzt, der auf Basis individueller Angaben passende Softwarevorschläge macht. Darüber hinaus sind Interviews mit Privatpraxen, digitale Einführungsleitfäden und aktuelle Marktanalysen geplant.

