PROBIS gewinnt DREA Award 2025 – Digitalisierung setzt neue Maßstäbe im Bauwesen

Als Gewinner des 7. DREA Awards 2025 in „Construction“ bestätigt PROBIS seine führende Rolle bei digitalem Projektcontrolling, Transparenz und Innovation in der Immobilienbranche.

DREA Award 2025 für herausragende Innovation im Bauwesen – PROBIS überzeugt die Jury

Die PROBIS Software GmbH hat auf der diesjährigen EXPO REAL 2025 den renommierten DREA Award in der Kategorie Construction gewonnen. Diese Auszeichnung würdigt Unternehmen, die durch innovative Technologien und nachhaltige Strategien die Immobilien- und Bauwirtschaft prägen. Für PROBIS bedeutet dieser Preis nicht nur eine Bestätigung, sondern ein Symbol für den Wandel in einer Branche, die zunehmend auf Digitalisierung, Transparenz und datenbasierte Entscheidungsprozesse setzt.

In einem Marktumfeld, das von Zinswende, Transformation und Refinanzierungsdruck geprägt ist, zeigt PROBIS, dass Effizienz und Vertrauen kein Widerspruch sind. Mit der cloudbasierten Projektcontrolling-Software gelingt es dem Unternehmen, sämtliche Beteiligte eines Bauprojekts – von Entwicklern über Bauherren bis hin zu Banken – in einer zentralen, transparenten Plattform zu vereinen.

Datenbasierte Steuerung als Zukunft der Projektentwicklung

Der Gewinn des DREA Awards unterstreicht die Relevanz eines Themas, das in der Branche zunehmend an Bedeutung gewinnt: Datenintelligenz im Bauwesen. PROBIS bietet eine Lösung, die Projektkosten, Cashflows und KPIs in Echtzeit analysiert und damit eine vollständige Transparenz über alle Projektphasen hinweg schafft.

Anstelle von Excel-Tabellen und unübersichtlichen Reports setzt das Unternehmen auf ein integriertes, KI-gestütztes System, das Risiken frühzeitig erkennt und Entscheidungsprozesse automatisiert unterstützt. So wird die Plattform zu einem Instrument, das nicht nur Kontrolle, sondern auch Vertrauen ermöglicht – ein entscheidender Faktor in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.

Die Jury des DREA Awards lobte insbesondere die Fähigkeit von PROBIS, komplexe Bauprojekte in klar strukturierte, datenbasierte Prozesse zu überführen. Damit zeigt das Unternehmen, wie digitale Steuerung und menschliche Expertise sinnvoll zusammenwirken können und etabliert einen neuen Branchenstandard, der den Erfolg von Projekten nicht dem Zufall, sondern der Datentiefe überlässt.

EXPO REAL 2025: Ein Signal für Aufbruch und Resilienz

Die diesjährige EXPO REAL stand ganz im Zeichen von Refinanzierung, Transformation und Resilienz – Themen, die die Branche bewegen und prägen. Zwischen vorsichtigem Optimismus und notwendigen Marktanpassungen war der Gewinn des DREA Awards ein starkes Zeichen:

Digitalisierung ist längst kein Trend mehr, sondern die Grundlage für Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit in der Bauwirtschaft.

PROBIS positioniert sich in diesem Kontext als digitale Kommandozentrale für Immobilienfinanzen. Mit über 1.000 realisierten Großprojekten – darunter Kunden wie Deutsche Wohnen, Fraport AG und HypoVereinsbank – zeigt das Unternehmen, wie durchdachte Softwarelösungen helfen, wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern und Projekte nachhaltig zu steuern. Die Auszeichnung bestätigt: Wer künftig erfolgreich bauen will, braucht mehr als Erfahrung – er braucht Datenkompetenz.

Transparenz als Grundlage für Vertrauen und Wachstum

Der Erfolg von PROBIS basiert auf einem klaren Prinzip: Transparenz schafft Vertrauen.

In einer Branche, in der Kostenexplosionen und Intransparenz große Risiken darstellen, bietet PROBIS ein System, das alle Stakeholder in Echtzeit informiert und Entscheidungen nachvollziehbar macht.

Durch die Integration von Schnittstellen zu ERP-, CRM- und Reporting-Systemen wird ein One-Stop-Shop für Projektcontrolling geschaffen, der den Informationsfluss zwischen Entwicklern, Investoren und Banken effizient bündelt.

Damit stärkt PROBIS nicht nur die Effizienz und Sicherheit in Bauprojekten, sondern fördert auch ein neues Verständnis von Verantwortung und Zusammenarbeit.

Das Unternehmen steht exemplarisch für eine Branche im Wandel – hin zu vernetzten, datenbasierten und nachhaltigen Entscheidungsstrukturen. Mit PROBIS wird aus Komplexität Klarheit – und aus Bauprojekten werden skalierbare, transparente Investitionen in die Zukunft. Der Gewinn des DREA Awards ist somit nicht nur ein Meilenstein für PROBIS, sondern auch ein Signal an den gesamten Markt: Digitalisierung ist der Schlüssel zu Stabilität, Transparenz und Erfolg in der Immobilienwirtschaft.

Weitere Informationen über PROBIS beim DREA Award 2025 und die Zukunft des digitalen Projektcontrollings finden Sie auf der Website von PROBIS unter https://www.prob.is/articles/probis-gewinnt-drea-award-2025

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PROBIS Software GmbH

Herr Moritz Koppe

Zielstattstr. 19

81379 München

Deutschland

fon ..: 089 954 59 52 00

web ..: https://www.prob.is/

email : info@prob.is

Die PROBIS Software GmbH ist ein PropTech-Unternehmen mit Sitz in München, das sich auf das Finanzcontrolling von Bauprojekten spezialisiert hat. Mit seiner cloudbasierten Plattform bietet PROBIS Lösungen für die präzise Steuerung von Kosten, Erlösen und Risiken in allen Phasen eines Bauprojekts. Das Unternehmen ist international tätig und unterstützt Kunden weltweit bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Bauvorhaben.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

