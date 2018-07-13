productswithlove.de: Marktplatz für Handgemachtes wächst kontinuierlich

productswithlove.de hat sich in der Handmade-Szene als beliebter, deutscher Online-Marktplatz etabliert. Über 110.000 handgefertigte Produkte im Wert von 1,1 Millionen Euro wurden bereits verkauft.

Seit dem Start im Juli 2018 hat sich productswithlove.de als Anlaufstelle für Menschen etabliert, die Handgemachtes, DIY-Materialien und digitale Produkte suchen oder anbieten möchten. Der Online-Marktplatz ermöglicht es Kreativen, ihre Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren und gleichzeitig Käuferinnen und Käufern den Zugang zu besonderen Artikeln zu erleichtern.

In den vergangenen Jahren wurden bereits über 110.000 Produkte mit einem Handelsvolumen von mehr als 1,1 Millionen Euro verkauft. Besonders stark wächst die Nachfrage im Bereich digitale Produkte, darunter Stickdateien, Schnittmuster und Anleitungen. Diese bieten Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, eigene Projekte umzusetzen und stellen für viele Verkäufer eine zusätzliche Einnahmequelle dar. Auch Kategorien wie DIY-Material und personalisierte Geschenke erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft bereiten sich viele Anbieterinnen und Anbieter jetzt schon vor. Für Käufer bietet sich die Gelegenheit, rechtzeitig individuelle Produkte und Geschenkideen zu entdecken. Der Marktplatz schafft dafür die notwendige Struktur – von einfachen Shop-Optionen bis hin zu einem Premium-Shop-Modell, das mehr Funktionen bietet.

Neue Verkäuferinnen und Verkäufer profitieren von einem besonderen Angebot:

Wer sich mit dem Rabattcode „PWL13072018“ anmeldet, erhält ein Startguthaben von 5,90 Euro auf das Gebührenkonto. Damit ist beispielsweise der Premium-Shop einen Monat oder der Standard-Shop drei Monate kostenfrei nutzbar.

„Wir möchten mit productswithlove.de eine Plattform anbieten, die sowohl die kreativen Hersteller als auch die Kundinnen und Kunden unterstützt. Der Fokus liegt darauf, Handgemachtes, DIY-Material und digitale Produkte leicht auffindbar und zugänglich zu machen“, erklärt Betreiber Marco Beckmann.

Interessierte Künstler, Designer und Hersteller können sich direkt unter www.productswithlove.de informieren, registrieren und ihr eigenes Sortiment einstellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

productswithlove.de

Herr Marco Beckmann

Florastr. 37

42553 Velbert

Deutschland

fon ..: 02053/8380077

web ..: https://www.productswithlove.de

email : info@productswithlove.de

productswithlove.de ist Dein Marktplatz für Selbstgemachtes und DIY Material. Hier kommen seit dem 13. Juli 2018 kreative Menschen zusammen, die in aufwendiger Handarbeit einzigartige Produkte herstellen und auf dieser Plattform verkaufen. productswithlove.de ist folglich kein herkömmlicher Onlineshop, sondern ein Handmade-Marktplatz, auf dem Du unzählige Geschenkideen, handgemachte Einzelstücke und auch Vintage-Unikate von unabhängigen Verkäufer:innen kaufen oder individuell anfertigen lassen kannst. Entdecke besondere Stoffe, Wolle oder andere Materialien für Dein eigenes DIY Projekt und lade Dir tolle Stickdateien, Plotterdateien oder Schnittmuster von erfahrenen Künstlern herunter.

Pressekontakt:

productswithlove.de

Herr Marco Beckmann

Florastr. 37

42553 Velbert

fon ..: 02053/8380077

email : info@productswithlove.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Revival Gold durchteuft 1,04 g/t Gold über 19,8 Meter und 0,85 g/t Gold über 21,3 Meter in Flachbohrungen bei Mercur Frühe Verpackungsplanung senkt Kosten und verkürzt Produktionszeiten