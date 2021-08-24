Produktion, Portfolio-Erweiterung und neue Explorationschancen!

La Guitarra generiert operativen Cashflow, Del Toro erweitert das Portfolio und im East District ist ein 30.000 Meter-Bohrprogramm budgetiert. Sierra Madre stellt damit mehrere…

…Weichen für weiteres Wachstum.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold & Silver Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold & Silver Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 24.07.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) gehört zu den Junior-Bergbaugesellschaften, die den Schritt von der Exploration in die kommerzielle Edelmetallproduktion vollzogen haben. Der mexikanische La-Guitarra-Silber-Gold-Komplex nahm im Januar 2025 den kommerziellen Betrieb wieder auf. Damit verfügt das Unternehmen bereits über eine operative Basis – auch wenn sich der Minenbetrieb weiterhin in einer Ausbau- und Hochlaufphase befindet.

Im ersten Quartal 2026 erzielte Sierra Madre (WKN: A3CM97) 10,1 Mio. USD Umsatz, ein bereinigtes EBITDA von 2,8 Mio. USD und 3,5 Mio. USD Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit. Gleichzeitig lagen die verkauften Silberäquivalentunzen unter dem Vorjahreswert, während die Cashkosten auf 42,55 USD je produzierter Silberäquivalentunze stiegen. Die Zahlen zeigen damit sowohl die Hebelwirkung höherer Edelmetallpreise als auch die weiterhin bestehenden Kosten- und Hochlaufrisiken.

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in Mexiko. Herzstück ist der La-Guitarra-Minenkomplex im Bergbaudistrikt Temascaltepec im Bundesstaat Estado de México. Zum Komplex gehören mehrere historische Untertageminen, eine genehmigte Aufbereitungsanlage und umfangreiche Explorationsflächen. Die Anlage verfügt derzeit über eine Nennkapazität von…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Redaktionshinweis: Tatsachenangaben beruhen auf den unten genannten öffentlich zugänglichen Unternehmensunterlagen. Aussagen zu künftigen Entwicklungen sind als Erwartungen, Planungen oder Szenarien des Unternehmens gekennzeichnet und keine zugesicherten Ergebnisse. Redaktionsstand: 20.07.2026.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

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o SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Qualified-Person-Hinweis: Die im Artikel wiedergegebenen wissenschaftlichen und technischen Angaben beruhen auf Unternehmensveröffentlichungen, deren technische Inhalte nach Angaben von Sierra Madre durch Gregory Smith, P.Geo., Director des Unternehmens und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und freigegeben wurden. SRC hat keine eigenständige technische Verifizierung vorgenommen.

Quellen: Sierra Madre Gold & Silver Ltd., Pressemeldungen vom 19. Mai, 22. Juni, 8. Juli und 14. Juli 2026; Unternehmenspräsentation Juni 2026; First Majestic Silver Corp.; öffentlich zugängliche Unternehmensunterlagen. Eigene redaktionelle Einordnung durch SRC.

Diese entgeltliche Marketingmitteilung wurde am 20.07.2026 für die Swiss Resource Capital AG redaktionell erstellt.

Wesentliche Chancen: laufender operativer Cashflow, Ausbaupotenzial bei La Guitarra, vorhandene Infrastruktur, genehmigtes East-District-Bohrprogramm und zusätzliche Entwicklungsoptionen bei Del Toro. Wesentliche Risiken: Metallpreis- und Wechselkursschwankungen, höhere Kosten, geringere Gehalte oder Gewinnungsraten, operative Störungen, Genehmigungs- und Umweltauflagen, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken sowie technische Unsicherheiten mangels Machbarkeitsstudie und Mineralreserven als Grundlage der Produktionsentscheidung.

Transparenzhinweise zu Inhalt, Methodik und Interessen

Methodik und Annahmen: Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Finanzberichte und Präsentationen. SRC verwendet kein eigenes Bewertungsmodell, nennt kein Kursziel und nimmt keine formale Kauf-, Verkaufs- oder Halte-Einstufung vor. Die Einordnung ist qualitativ und berücksichtigt Projektstatus, Betrieb, Finanzierung, Infrastruktur und wesentliche Risiken. Ein regelmäßiges Update ist nicht vorgesehen.

Regulatorische Einordnung: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Der Beitrag ist als entgeltliche Marketingmitteilung und nicht als Finanzanalyse oder Researchbericht ausgestaltet. Er enthält keine individuelle Anlageberatung und keine konkrete Empfehlung einer Anlagestrategie. SRC orientiert sich bei der Offenlegung freiwillig an den Transparenzgrundsätzen des Art. 20 MAR und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Art des Inhalts: Werbung/Advertorial im Auftrag des Emittenten. Ziel ist die öffentliche Darstellung des Unternehmens und seiner Projekte. Positive Aussagen sind daher im Zusammenhang mit der offengelegten Vergütungsbeziehung zu lesen. Zwischen Leser und SRC entsteht kein Beratungs- oder Auskunftsvertrag.

Technische Informationen: Die Wiedergabe wissenschaftlicher und technischer Angaben folgt den zitierten Unternehmensveröffentlichungen. Die dortigen Angaben wurden nach Unternehmensangaben von Gregory Smith, P.Geo., als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft. SRC hat keine eigenen Probenahmen, Bohrdaten, Ressourcenmodelle oder Wirtschaftlichkeitsrechnungen verifiziert.

Produktionsentscheidung: Sierra Madre weist darauf hin, dass Entscheidungen zur Aufnahme, Fortführung oder Erweiterung des Betriebs bei Guitarra überwiegend auf internen Daten, früheren Betriebsinformationen sowie Testabbau und -verarbeitung beruhen und nicht auf aktuellen NI-43-101-konformen Mineralreserven, einer PEA oder einer Machbarkeitsstudie. Dies erhöht die technische und wirtschaftliche Unsicherheit.

Haftung: Die Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die SRC zum Redaktionszeitpunkt für zuverlässig hielt. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann nicht übernommen werden. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen gelten die gesetzlichen Haftungsgrenzen.

Einschätzung und Zeithorizont: Der Beitrag enthält keine formale Buy-/Sell-/Hold-Einstufung, keinen Anlagehorizont und kein Kursziel. Beschriebene Chancen und Szenarien stellen keine Prognose einer bestimmten Kursentwicklung dar.

Risiko und Sensitivität: Änderungen der Silber- und Goldpreise, des USD/MXN-Wechselkurses, der Erzgehalte, Gewinnungsraten, Betriebs- und Investitionskosten oder des Projektzeitplans können Cashflow, Wirtschaftlichkeit und Unternehmenswert wesentlich verändern. Projektverzögerungen oder ausbleibende Bohrerfolge können die dargestellten Entwicklungsperspektiven deutlich beeinträchtigen.

Preisinformation: Im Artikel werden weder ein Aktienreferenzkurs noch ein Kursziel genannt.

Interessen und Vergütung: SRC erhält von Sierra Madre Gold & Silver Ltd. aufgrund eines IR-Beratervertrags eine Vergütung. Nach Angaben von SRC bestehen beim Autor weder Long- noch Short-Positionen; eine Netto-Position von mindestens 0,5 % besteht weder beim Autor noch bei SRC. Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen innerhalb der letzten zwölf Monate: keine. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC: nein.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Investitionen in Aktien sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dies gilt besonders für ausländische Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen. Geringe Börsenkapitalisierung und Handelsliquidität können starke Kursschwankungen, breite Geld-Brief-Spannen und eingeschränkte Verkaufsmöglichkeiten verursachen. Ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Zusätzlich bestehen insbesondere Rohstoffpreis-, Währungs-, Länder-, Genehmigungs-, Umwelt-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Betriebs- und Explorationsrisiken.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Sie ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren und ersetzt keine auf die persönlichen Verhältnisse abgestimmte Beratung. Vor einer Anlageentscheidung sind eigene Prüfungen und gegebenenfalls eine qualifizierte rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung erforderlich. Prognosen, Planungen und Erwartungen können sich als unzutreffend erweisen.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen: Nach Angaben von SRC hält der Autor keine Long- oder Short-Position; SRC und Autor halten keine Netto-Position von mindestens 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit zwischen SRC und Sierra Madre Gold & Silver Ltd.; der Emittent vergütet die Erstellung und Verbreitung der Werbemaßnahmen.

III. Weitere Beziehungen innerhalb der letzten zwölf Monate: kein Market-Making und keine (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rolle.

IV. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

SRC und mit SRC verbundene Personen können für die Vorbereitung, Veröffentlichung und Verbreitung von Inhalten durch das besprochene Unternehmen vergütet werden. Für Anlageentscheidungen sollten stets weitere unabhängige Quellen herangezogen werden. Positionen in Rohstoff-, Explorations- und gering kapitalisierten Aktien sollten so bemessen werden, dass auch ein Totalverlust die finanzielle Tragfähigkeit des Anlegers nicht gefährdet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen. Erkennbar sind sie unter anderem an Begriffen wie „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „sollen“, „können“ oder „könnten“. Sie beruhen auf Annahmen zum Redaktionszeitpunkt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen, insbesondere aufgrund von Rohstoff- und Wechselkursen, Erzgehalten, Gewinnungsraten, Kosten, Genehmigungen, Finanzierung, Verwässerung, Bohrergebnissen, technischen Problemen und Marktbedingungen. Es besteht keine Aktualisierungspflicht, soweit sie nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

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