Professionelle Datenträger- und Festplattenentsorgung in Bochum – ProCoReX Europe GmbH garantiert Sicherheit
ProCoReX Europe GmbH bietet in Bochum sichere Datenträger und Festplatten Entsorgung in Bochum sowie zertifizierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Bochum nach aktuellen Sicherheit
ProCoReX Europe GmbH stellt in Bochum eine zuverlässige und gesetzeskonforme Lösung für die Datenträger und Festplatten Entsorgung in Bochum bereit. Das Unternehmen garantiert die Einhaltung aller relevanten Sicherheitsstandards und unterstützt Unternehmen dabei, sensible Daten dauerhaft und sicher zu vernichten.
Die zertifizierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Bochum erfolgt nach den Vorgaben der DIN 66399 und den Sicherheitsstufen H-3 bis H-5, um höchste Vernichtungssicherheit zu gewährleisten. ProCoReX Europe GmbH dokumentiert alle Schritte umfassend und stellt so die Nachvollziehbarkeit sicher.
Mit einem umfassenden Serviceangebot, das kostenlose Abholung und fachgerechte Entsorgung von IT-Altgeräten umfasst, bietet ProCoReX Europe GmbH in Bochum eine effiziente und nachhaltige Lösung für Unternehmen und Organisationen. Der Fokus liegt dabei auf dem Schutz der Umwelt und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
ProCoReX Europe GmbH positioniert sich als vertrauenswürdiger Partner in Bochum, der Unternehmen bei der sicheren Datenträger und Festplatten Entsorgung in Bochum sowie der zertifizierten Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Bochum unterstützt. Die Kombination aus Fachkompetenz, zertifizierten Prozessen und kundenorientiertem Service zeichnet das Unternehmen aus.
Für eine individuelle Beratung und ein passgenaues Angebot steht ProCoReX Europe GmbH in Bochum jederzeit zur Verfügung.
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-bochum/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Professionelle Datenträger- und Festplattenentsorgung in Bochum – ProCoReX Europe GmbH garantiert Sicherheit
Comments are currently closed.