Professionelle Lockout-Prozeduren vom Experten erstellen lassen

Professionell erstellte Lockout-Prozeduren ersparen hohe Kosten und erhöhen die Arbeitssicherheit. Allein die Vorarbeiten müssen perfekt ausgearbeitet sein, um LoTo-Prozeduren erstellen zu können.

Arbeitssicherheit ist das oberste Ziel in einem Unternehmen. Dazu gehören nicht nur Lockout-Verriegelungen und Schlösser zum Absperren bestimmter Gefahrenstellen, sondern auch das Erstellen von Lockout/Tagout-Prozeduren.

Der Lockout-Tagout Spezialist MAKRO IDENT bietet für Unternehmen umfassende Unterstützung, Schulung und Beratung für Lockout-Tagout, wie auch das professionelle Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren.

Da das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren noch relativ einfach ist, sind dagegen die Vorarbeiten umso umfangreicher und zeitraubender und können – je nach Unternehmensgröße – auch schon mal einige Wochen und Monate in Anspruch nehmen, wenn man nicht weiß, was eigentlich zu tun ist.

Lockout-Prozeduren zu erstellen ist kein „Zwischendrin“-Job. Es erfordert mehr Vorarbeiten, als man glaubt. Es müssen alle gefährlichen Energiequellen aufgenommen, fotografiert und dokumentiert werden. Gefahrenstellen müssen vorab mit Gefahrenhinweisen und Energiequellen-Hinweisen ausgestattet werden. Schritt-für-Schritt Verfahrensanweisungen müssen – zusammen mit dem jeweiligen Unternehmen – ausgearbeitet werden. Zukünftige Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen nachverfolgt und dokumentiert werden. Die genauen Abläufe müssen so sicher erstellt werden, dass bestenfalls kein Unfall mehr passieren kann.

Es müssen interne Richtlinien und Sicherheitsvorgaben, wie auch Überprüfungstrategien ausgearbeitet werden. Ebenso muss festgelegt werden, welche Absperrung und Verriegelung mit welchem Sicherheitsschloss bzw. welcher Schlösserlösung abzusperren ist. Entsprechende Genehmigungsverfahren müssen ausgearbeitet werden. Auch die jeweiligen Absperrverfahren werden mit dem Arbeitssicherheitspersonal und Mitarbeiter aus Inspektion, Wartung und Reparatur vor Ort ausgearbeitet.

Wenn alle Schritte ausgearbeitet und dokumentiert wurden, können nun auch die ersten Lockout-Prozeduren erstellt werden. Es müssen zugleich professionelle Mitarbeiterschulungen erfolgen, damit diese die Lockout-Prozeduren vom Sinn her verstehen und auch genau befolgen. Außerdem müssen – spezielle – Mitarbeiter auf die entsprechend gewünschte Sicherheitssoftware geschult werden, damit diese zukünftig die Lockout-Prozeduren selber korrigieren, anpassen und auch neu erstellen können. Dies ist notwendig, wenn sich Abläufe im Unternehmen ändern oder neue Anlagen und Maschinen hinzukommen.

MAKRO IDENT bietet hierzu 3 bis 4-Tages Seminare vor Ort beim Kunden an. Auch alle anderen Services für das komplette LoTo-Programm wird von MAKRO IDENT angeboten: vom Aufnehmen aller wichtigen Sperrpunkte / Trennstellen etc. bis hin zum Schreiben von LoTo-Prozeduren. Dies wird alles zusammen mit einem oder mehreren Arbeitssicherheitsleitern und deren Genehmigung vor Ort durchgeführt. Auch werden die genehmigten Lockout-Prozeduren vor Ort an die jeweiligen Maschinen und Anlagen gehängt. Von den Mitarbeitern müssen diese Verfahren dann auch ab dem Zeitpunkt des Aushangs genau befolgt werden.

Die Dauer eines sogenannten VLOP-Services für vordefinierte Lockout-Prozeduren hängt von der Anzahl der zu erstellenden Prozeduren ab. Vor-Ort-Termine werden grundsätzlich nach vorheriger Absprache wahrgenommen. Der Customer Service von MAKRO IDENT erstellt ein entsprechendes Angebot für den jeweiligen Service.

Ganz gleich, ob nur eine kleine Anlage in einem kleinen Unternehmen abgesichert werden muss oder viele Maschinen und Anlagen in einem multinationalen Unternehmen: MAKRO IDENT verfügt über entsprechende Software und Dienstleistungspakete, wie auch Fachingenieure, um die Produktivität, Standardisierung und Nachhaltigkeit wichtiger Sicherheitsprogramme in einem Unternehmen zu erhöhen.

Jedes Projekt ist kundenspezifisch und wird auf die individuellen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten. Der Preis wird festgelegt, nachdem die erforderlichen Leistungen des jeweiligen Services für das Erstellen von Prozeduren umfassend analysiert wurde.

Weitere Informationen zur Sicherheitssoftware LINK360 und den Services sind unter dem nachstehenden Link zu finden. www.lockout-tagout.de/lockout-tagout/link360.html

