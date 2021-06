ProStar unterzeichnet Servicevertrag mit WSB, einem Spezialisten für Infrastrukturbau

Grand Junction, Colorado, den 3. Juni 2021 – ProStar Holdings Inc. (ProStar® oder das Unternehmen) (TSXV: MAPS) (FWB: 5D00), ein weltweit führender Anbieter von Precision Mapping Solutions®, freut sich bekannt zu geben, dass WSB, ein nationales und preisgekröntes, in den USA ansässiges Planungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Erbringung von Infrastrukturdienstleistungen spezialisiert hat, einen Servicevertrag (SLA) für die Cloud- und Mobillösung von ProStar, PointMan®, unterzeichnet hat.

Die Lösung von ProStar verbessert die Arbeitsabläufe und Geschäftspraktiken, die in unserer Branche seit über 25 Jahren üblich sind, erheblich, so Frank Schill, Rohrleitungsinspektor bei WSB. Vereinfacht gesagt: Wir haben PointMan ausgewählt, weil es unsere Arbeit einfacher und sicherer macht und unseren Kunden und Partnern mehr Effizienz verschafft.

WSB wurde vor Kurzem als eines der Top 500-Design-Firmen von Engineering News Record (ENR) ausgezeichnet und stieg um 25 Plätze auf Platz 185 der landesweiten Rangliste. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Ingenieur-, Kommunalplanungs-, Umwelt- und Baudienstleistungen. WSB ist in den gesamten USA tätig. Das Unternehmen ist stolz auf seine zukunftsorientierte Herangehensweise an die Entwicklung neuer Infrastrukturen und sein Engagement für modernste Technologien. WSB ist eines der ersten nationalen Unternehmen in den USA, welches die Cloud- und Mobiltechnologie von ProStar einsetzt.

Page Tucker, President und CEO von ProStar, erklärte: Die Tatsache, dass wir jetzt die Akzeptanz durch große nationale Bau-, Ingenieur- und Vermessungsfirmen sehen, ist ein wichtiger Indikator dafür, dass wir eine bahnbrechende Technologie entwickelt haben. Diese Firmen übernehmen die Haftung und das Risiko, das damit verbunden ist, dass sie die genaue Lage der unterirdischen Versorgungsleitungen nicht kennen. Daher ist die Entscheidung, eine neue Technologie einzuführen und zu implementieren, die seit Jahrzehnten eingefahrene Geschäftspraktiken ersetzt, eine große Veränderung in der Baubranche. Ich gehe davon aus, dass weitere große Bau- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsfirmen dem Beispiel dieser ersten Anwender folgen werden.

Über WSB

WSB ist ein Design- und Beratungsunternehmen, das sich auf Ingenieur-, Kommunalplanungs-, Umwelt- und Baudienstleistungen spezialisiert hat. Unsere über 550 Mitarbeiter verbessern die Art und Weise, wie die Menschen mit Gemeinden, Transport, Infrastruktur, Energie und unserer Umwelt zurechtkommen. Wir bieten Dienstleistungen in über 30 sich ergänzenden Bereichen an, die Planung, Design und Umsetzung nahtlos integrieren. Unser Kundenstamm von Küste zu Küste wird von 15 Büros in den gesamten USA betreut. Weitere Informationen finden Sie unter www.wsbeng.com.

Über ProStar® (TSXV: MAPS) (FWB: 5D00)

ProStar® ist ein weltweit führender Anbieter von Precision Mapping Solutions®. Das Flaggschiffprodukt von ProStar, PointMan®, ist nativ cloudbasiert und mobil und wird als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten. Die Lösungen von ProStar verbinden den Außendienst nahtlos mit dem Büro und bieten die Möglichkeit, kritische Infrastrukturdaten in Echtzeit präzise zu erfassen, aufzuzeichnen, anzuzeigen und zu verwalten, einschließlich Straßen, Eisenbahnen, Pipelines und Versorgungseinrichtungen.

Einige der größten Unternehmen in Nordamerika haben sich für die Lösungen von ProStar entschieden, darunter Fortune-500-Bauunternehmen, Ingenieurbüros für unterirdische Versorgungsleitungen (subsurface utilities engineering = SUE), Eigentümer von Versorgungseinrichtungen und Regierungsbehörden.

ProStar unterhält strategische Geschäftsbeziehungen zu den weltweit führenden Anbietern von Geoinformationstechnologien, Datenerfassungsgeräteherstellern und deren Händlernetzwerken, darunter Trimble®, Juniper® Systems, Bad Elf, Vivax-Metrotech, Radiodetection® und Subsite® Electronics.

Das Unternehmen hat erhebliche Summen in den Aufbau eines umfangreichen Portfolios an geistigem Eigentum investiert, das mittlerweile 19 erteilte Patente in den USA und Kanada sowie eine Reihe von Patentanmeldungen umfasst. Die Patente dienen dem Schutz der Methoden und Systeme, die für die digitale Erfassung, Aufzeichnung, Organisation, Verwaltung, Verteilung und Darstellung der exakten Position kritischer Infrastruktureinrichtungen, einschließlich unterirdischer Versorgungsleitungen und Pipelines, erforderlich sind.

Das Führungsteam von ProStar verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung von privaten und börsennotierten Technologieunternehmen, zu denen sowohl Startups als auch Fortune-500-Größen zählen. Zum Führungsteam gehören Vasa Dasan, der frühere CTO von Sun Microsystems, Carl Lashua, vormals Chief Information Officer von HSBC (Kanada und Europa), sowie die ehemalige Disney-Führungskraft Matthew Breman.

Für weitere Informationen über ProStar besuchen Sie bitte: www.prostarcorp.com.

Kontakt:

Alex Moore

Investor Relations

Tel: +1 970-822-4792

investorrelations@prostarcorp.com

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Solche Informationen beinhalten, ohne Einschränkung, Informationen über die Bedingungen der Zukunftspläne des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Informationen angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise durch Worte wie glauben, erwarten, annehmen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beinhalten Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist Investoren darauf hin, dass alle vom Unternehmen bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens; die Lage im Technologiesektor; die jüngste Marktvolatilität; die COVID-19-Pandemie; die Fähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital zu beschaffen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen; und andere Risiken und Faktoren, die dem Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt sind. Der Leser wird auf das jüngste Informationsrundschreiben des Unternehmens verwiesen, das am 20. November 2020 auf SEDAR eingereicht wurde, um eine vollständigere Diskussion der anwendbaren Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten. Kopien dieses Rundschreibens können über das Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden.

