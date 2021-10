Proton Motor-Brennstoffzelle „PM Module S8“ in mobilen Energieanhänger integriert

Innovative Sandwich-Box-Lösung hat Potenzial, sich im Katastrophenschutz etablieren.

_Puchheim bei München, 11. Oktober 2021_ – Die Proton Motor Fuel Cell GmbH gratuliert seinem Kunden und Partner, der Euskirchener UMSTRO GmbH (www.umstro.de), zur erfolgreichen Realisierung des neuen „Energieanhängers“ mit Bezeichnung „MoSolFCA“ (Mobile Solar FuelCell Aggregate). Bei dieser Anlage handelt es sich um eine mobile Stromversorgung als umweltschonende Variante vergleichbarer Stromaggregate. Dank gilt dabei auch dem Auftraggeber des grünen „Sandwich-Box-Anhängers“, der eine intelligente Kombination aus regenerativen Energie-quellen darstellt: Dem in Garmisch-Partenkirchen ansässigen Institut für Meteorologie und Klimaforschung als Standort des KIT (Karlsruher Institut für Technologie, www.kit.edu). Bezüglich der Stromversorgung von Messstationen im produktiven Feldeinsatz – wie aktuell im Rahmen des MOSES-Projekts (Modular Observation Solutions for Earth Systems) – war die Entwicklung eines CO2-freien, transportfähigen und autarken Energieversorgungssystems notwendig. Während der rund einjährigen Konzeptionsphase wurde von UMSTRO die von Proton Motor als Komponente zugelieferte Brennstoffzelle „PM Module S8“ mit einer Leistung von 8,4 kW zusammen mit einem 10 kWh Batteriespeicher und den Photovoltaikmodulen (ca. 3kWp) in einer individuellen Hybrid-Lösung integriert. Diese stellt für das Institut den ganzjährigen Betrieb zur Stromversorgung mit mindestens 2,5 kW Dauerleistung sicher.

_Unterbrechungsfreie Stromversorgung garantiert_

In den vergangenen vier Monaten hat man die inoffizielle Inbetriebnahme des innovativen Energieanhängers auf dem Messgelände im Outdoor-Bereich getestet, so dass sich Ende September alle Akteure über die öffentliche Präsentation gefreut haben. Im Kontext des Fluthochwassers diesen Sommer mussten herkömmliche Dieselgeneratoren vor allem aufgrund ihrer Lautstärke, Geruchsbildung und Schadstoffbelastung für die Umwelt ausgeschaltet werden. Die Folge war, dass Bewohner der betroffenen Regionen teilweise sporadisch bzw. gänzlich mit Strom unterversorgt waren.

Die UMSTRO-Energieanhänger könnte hier eine intelligente Möglichkeit bieten, den Katastrophenschutz besonders auf kommunaler Ebene zu verbessern. Davon profitieren nicht nur verantwortliche Landesregierungs-Stellen, sondern Gemeinden mit ihren Feuerwehren sowie Abteilungen des Technischen Hilfswerks wird grüne unterbrechungsfreie Stromversorgung konkret zur Unterstützung für professionelle Notfallarbeit garantiert.

Über Proton Motor Fuel Cell GmbH (www.proton-motor.de):

Seit mehr als 20 Jahren ist Proton Motor Europas führender Experte für klimaneutrale Energiegewinnung mit Cleantech-Innovationen und auf diesem Gebiet Spezialist für emissionsfreie Wasserstoff-Brennstoffzellen aus eigener Entwicklung und Herstellung. Der Firmen-Schwerpunkt liegt auf stationären Anwendungen wie z.B. Notstrom für kritische Infrastrukturen sowie auf mobilen Lösungen wie etwa Back-to-Base-Anwendungen. Zudem kommen die maßgeschneiderten bzw. Standard- und Hybridsysteme im automotiven, maritimen als auch im Rail-Bereich zum Einsatz. Im September 2019 wurde die neue automatisierte Serienfertigungsanlage in Betrieb genommen.

Neben CO2-neutralen Brennstoffzellen-Lösungen bietet der international tätige Technologie-Marktführer aus Bayern über seine Produktlinie „SPower“ auch batterieelektrische unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) an. Das derzeit über 100 Mitarbeiter große Unternehmen unter Geschäftsführung von Dr. Faiz Nahab ist eine 100-prozentige operative Tochter der „Proton Motor Power Systems plc“ (www.protonmotor-powersystems.com) mit Sitz im englischen Newcastle upon Tyne. Seit Oktober 2006 ist die „Green Energy“-Aktie des Mutterkonzerns an der London Stock Exchange notiert mit gleichzeitigem Handel an der Frankfurter Börse (Tickersymbol: „PPS“ / WKN: A0LC22 / ISIN: GB00B140Y116).



