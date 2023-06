Proventis Partners kündigt strategische Zusammenarbeit mit Robinhill Senior Advisory Group an

_Durch die Zusammenarbeit mit der Robinhill SAG verfügt Proventis Partners über ein erfahrenes Team von Fachexperten, das die M&A-Bemühungen nun auch in Nordamerika unterstützt und verstärkt._

Zürich, Schweiz und New York, Vereinigte Staaten, Mai 2023

Proventis Partners, eine der größten unabhängigen M&A-Boutiquen in der deutschsprachigen DACH-Region, freut sich, eine neue strategische Zusammenarbeit mit der Robinhill Senior Advisory Group (Robinhill) aus New York bekannt zu geben. Als vertrauenswürdiges Unternehmen, das aus ehemaligen professionellen Dienstleistungspartnern und Führungskräften der Industrie besteht, ist Robinhill einzigartig positioniert, um Proventis mit seiner langjährigen Expertise in der Chemie- und Materialindustrie zu unterstützen und den Kunden von Proventis erweiterte Beratungsdienstleistungen auf dem nordamerikanischen Markt anzubieten.

„Diese einzigartige Kooperationsvereinbarung erweitert die Beratungskapazitäten und die Sektorexpertise, die Proventis seinen Kunden anbieten kann, indem wir unsere derzeitigen Angebote mit denen von Robinhill ergänzen“, so Dr. JP Pfander, Partner bei Proventis Partners.

„Unsere Zusammenarbeit mit Robinhill wird unseren Kunden und ihren nordamerikanischen Aktivitäten strategische Unterstützung bieten. Die Stärke von Proventis Partners in der DACH-Region wird durch den nordamerikanischen Fokus von Robinhill ergänzt und bringt die notwendige Abdeckung für grenzüberschreitende Transaktionen“, so Dr. Uwe Nickel, Partner bei Proventis Partners.

„Die Robinhill Senior Advisory Group freut sich, diese wichtige und strategische Vereinbarung mit Proventis Partners zu schließen. Proventis ist eine führende Marke im europäischen M&A-Bereich und Robinhill ist begeistert von den Möglichkeiten, die unsere Zusammenarbeit für Kunden auf beiden Seiten des Atlantiks mit sich bringen kann. Das Team von Robinhill Chemicals and Materials verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in diesem Sektor und bietet unseren Kunden eine einzigartige, kluge Perspektive“, sagte Mark Oberle, CEO von Robinhill.

Um mehr über diese Zusammenarbeit zu erfahren und darüber, wie PP Sie bei Ihren M&A-Bemühungen unterstützen kann, wenden Sie sich bitte an:

Uwe Nickel, E-Mail: u.nickel@proventis.com oder Anja Burian, E-Mail: a.burian@proventis.com

Proventis Partners, ein Mitglied der Merger Alliance, ist eine partnergeführte M&A-Beratungsgesellschaft, zu deren Kunden vor allem Konzerne, mittelständische Familienunternehmen und Private Equity Fonds gehören. Mit mehr als 30 M&A-Experten ist Proventis Partners einer der größten unabhängigen M&A-Berater im DACH-Raum mit 20 Jahren M&A-Erfahrung und über 400 abgeschlossenen Transaktionen. Die Firma ist in den folgenden Sektoren tätig: Chemicals & Materials; Industrie; Business Services; Konsumgüter, Lebensmittel & Handel; TMT und Gesundheitswesen.Robinhill Strategic Advisory Group ist eine vertrauenswürdige Gruppe von Senior Advisors, die sich mit bedeutenden Möglichkeiten zur Verbesserung der Kundenleistung und zur Beschleunigung des Wachstums befasst. Robinhill besteht aus ehemaligen Dienstleistungspartnern und Führungskräften aus der Industrie und arbeitet direkt mit börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen zusammen, bei denen individuelle, karrierebegleitende Fachkenntnisse für die Bewältigung von Schlüsselrisiken und neuen Chancen von entscheidender Bedeutung sind.

Standorte der Proventis Partners Büros in Deutschland und der Schweiz:

Büro Zürich:

Feldeggstrasse 58

CH-8008 Zürich

Tel.: +41 44 536 36 30

Büro Hamburg:

Große Johannisstraße 19

D-20457 Hamburg

Tel.: +41 40 360 9759-0

Büro München:

Prinz-Ludwig-Str. 7

D-80333 München

Tel.: +49 89 388 881-0

Büro Düsseldorf:

Suitbertus-Stiftsplatz 14b

D-40489 Düsseldorf

Tel.: +49 221 54010801

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Proventis Partners GmbH

Frau Anja Burian

Prinz-Ludwig-Str. 7

80333 München

Deutschland

fon ..: 0767211202

web ..: https://proventis.com/

email : a.burian@proventis.com

Pressekontakt:

Proventis Partner AG

Frau Anja Burian

Feldeggstrasse 58

8008 Zürich

fon ..: 0767211202

email : a.burian@proventis.com

