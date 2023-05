Psychosomatische Klinik in Baden-Württemberg

Das Sigma-Zentrum ist eine Privatklinik und seit mehr als 20 Jahren die erste Anlaufstelle für psychische Gesundheit im Südschwarzwald.

Die heutige Zeit ist geprägt von zahlreichen Krisen, denen sich in einer globalisierten Welt kaum ein Mensch entziehen kann. Kommen persönliche Krisen hinzu, können sich mit der Zeit psychische Probleme verschiedenster Art im Inneren manifestieren. Genau dafür ist das Sigma-Zentrum die Anlaufstelle im Südschwarzwald. Die renommierte Privatklinik bietet Menschen mit psychischen Problemen seit mehr als 20 Jahren ein umfassendes medizinisches und psychotherapeutisches Leistungsspektrum.

Das Konzept der Klinik

Das Sigma-Zentrum ist ein privates Fachkrankenhaus mit einer Akut- und einer Tagesklinik. Hier werden Patientinnen und Patienten mit seelischen Störungen entweder voll- oder teilstationär behandelt. Das ganzheitlich ausgerichtete Therapiekonzept der Klinik basiert auf anerkannten medizinisch-wissenschaftlichen Leitlinien und stellt den langfristigen Therapieerfolg in den Fokus.

Der Therapieplan wird individuell an die jeweilige Patientin oder den Patient angepasst und kann verbale, non-verbale, psychiatrische, psychotherapeutische sowie komplementäre Verfahren in Einzel- oder Gruppensitzungen umfassen. Neben der hohen Patientenzentrierung spielt die gute Vernetzung der Ärztinnen und Ärzte eine wichtige Rolle. So findet ein täglicher Austausch mit Therapeutinnen und Therapeuten sowie Pflegekräften statt, um den Therapieverlauf, das Befinden und die Genesung von Patientinnen und Patienten zu fördern.

Das Therapieangebot der Klinik

Die Privatklinik bietet ein großes Spektrum an fachtherapeutischen Behandlungen aus den drei Bereichen Interdisziplinären Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Daraus ergeben sich verschiedene Indikationen und Behandlungsfelder an psychischen und psychosomatischen Erkrankungen, die in der Klinik therapiert werden können. Dazu zählen:

– Abhängigkeitserkrankungen

– ADHS

– Angststörungen

– Autismus

– Bipolare Erkrankungen und Psychosen

– Borderline

– Burnout

– Depressionen

– Essstörungen

– Gerontopsychiatrie

– Schlafstörungen

– Schmerzstörungen

– Somatoforme Störungen

– Traumafolgestörungen

– Zwangsstörungen

Die psychosomatische Klinik im Schwarzwald

Das Sigma-Zentrum ist eine große private Fachklinik für die Behandlung von psychischen Störungen bei Erwachsenen ab 18 Jahren. Mit Sitz in Bad Säckingen im Südschwarzwald ist die Klinik seit mehr als 20 Jahren eine renommierte Anlaufstelle für die ganzheitliche Therapie von Patientinnen und Patienten. Neben der Akutklinik befindet sich ein zweiter Standort in Freiburg im Breisgau und beherbergt ein Früherkennungszentrum und eine Ambulanz. Ein Termin für eine erste Beratung kann telefonisch unter +49 7761 5566-0 vereinbart werden.

